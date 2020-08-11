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Pediu desculpa

Pabllo Vittar alfineta Marília Mendonça por transfobia: 'Engraçado'

A cantora Marília Mendonça, 25, teve de ir às redes sociais na manhã desta segunda-feira (10) para pedir desculpas por um comentário rotulado como transfóbico por parte dos seguidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 08:08

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:08

A cantora Pabllo Vittar
A cantora Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
Parece que o pedido de desculpas de Marília Mendonça não foram suficientes para algumas pessoas. Entre elas a cantora Pabllo Vittar, que mandou uma indireta para a cantora sertaneja pelas redes sociais.
"O ano é 2020 e ainda tem gente que acha engraçado fazer piada transfóbica!", escreveu Vittar, em seu perfil no Twitter nesta segunda-feira (10). Alguns seguidores concordaram com a postura da drag queen, e compararam a situação de Mendonça com uma de Anitta.
"Pois é, Anitta até hoje é massacrada por um comentário transfóbico que o Nego do Borel fez, mas a Marília Mendonça pede desculpa e fica tudo certo, a militância seletiva de vocês me assusta num tanto", disse um dos internautas. Outros disseram para que Vittar ponderasse já que Mendonça havia pedido desculpas.
A cantora Marília Mendonça, 25, teve de ir às redes sociais na manhã desta segunda-feira (10) para pedir desculpas por um comentário rotulado como transfóbico por parte dos seguidores. Em sua live no último sábado (8), ela fez fez um comentário sobre um colega músico que havia ido a uma boate LGBTI e "beijado a mulher mais bonita da vida dele", dando a entender que poderia se tratar de uma transexual.

PEDIDO DE DESCULPAS DE MARÍLIA MENDONÇA

Em uma série de tuítes publicados na noite desta segunda (10), Marília Mendonça pediu novamente desculpas e disse que se retratará via live após uma fala transfóbica que ela proferiu em sua live. Ela já havia pedido desculpas na manhã desta segunda, mas voltou a falar sobre o assunto à noite.
"Passei o dia todo refletindo. E depois de refletir tanto, refaço o meu pedido de desculpas. Aproveitei pra aprender mais sobre o assunto. Sobre como ajudar. Tem muita gente do coração bom e explicativo (ainda bem) que mesmo sofrendo com piadas como a minha me ajudam a evoluir", escreveu ela.
Ela continuou dizendo que continuará aprendendo todos os dias, e repassando para seus fãs o que aprender. "Me retratarei na próxima live, com a mesma visibilidade que teve a piada sem graça. Conto com vocês, pra me ajudarem a evoluir e me desconstruir todos os dias", disse.

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"Muito obrigada a todas as mensagens de carinho, mas isso não apaga meu erro. Somos humanos, mas não é por isso que não devemos buscar sermos melhores a cada dia. O debate é necessário. O linchamento de nada serve. Obrigada a quem teve paciência de explicar", finalizou.
Anteriormente, ela havia dito que entende estar errada e precisar melhorar. "Mil perdões. De todo o coração. Aprenderei com meus erros. Não me justificarei", disse.

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