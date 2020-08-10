Zezé Di Camargo posa com Graciele, Wanessa, Marcus Buaiz e netos

Zezé Di Camargo posou para aquele fotão de Dia dos Pais neste domingo (9). Em um clique só, reuniu Wanessa Camargo, Graciele Lacerda, Marcus Buaiz e herdeiros durante o almoço para celebrar a data.
Em outro clique, Marcus Buaiz decidiu aparecer ao lado dos filhos, José Marcus e João Francisco, e de quebra homenagear o sogro. Em foto publicada no Instagram, o marido de Wanessa Camargo surgiu com bermuda igual ao dos herdeiros e do pai da cantora.
Graciele Lacerda, noiva de Zezé, foi uma das primeiras a comentar e disse: "Foi demais! Que dia gostoso". A capixaba também participou das festividades ao lado da enteada e do restante do clã Camargo Buaiz.
O ator Sergio Marone também elogiou: "Feliz todo dia, irmão". Tânia Buaiz, mãe de Marcus, escreveu: "Que delícia, meu filho! Família é tudo. Te amo".