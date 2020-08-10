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Fotão de Dia dos Pais!

Zezé Di Camargo posa com Graciele, Wanessa, Marcus Buaiz e netos

Em outro clique, empresário capixaba ainda surgiu com o sogro, Zezé Di Camargo, de bermudas iguais com os filhos, José Marcus e João Francisco

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 10:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 10:06
Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo, Wanessa Camargo, Marcus Buaiz e herdeiros em almoço de Dia dos Pais, em São Paulo
Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo, Wanessa Camargo, Marcus Buaiz e herdeiros em almoço de Dia dos Pais, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Zezé Di Camargo posou para aquele fotão de Dia dos Pais neste domingo (9). Em um clique só, reuniu Wanessa Camargo, Graciele Lacerda, Marcus Buaiz e herdeiros durante o almoço para celebrar a data. 
Em outro clique, Marcus Buaiz decidiu aparecer ao lado dos filhos, José Marcus e João Francisco, e de quebra homenagear o sogro. Em foto publicada no Instagram, o marido de Wanessa Camargo surgiu com bermuda igual ao dos herdeiros e do pai da cantora. 
Graciele Lacerda, noiva de Zezé, foi uma das primeiras a comentar e disse: "Foi demais! Que dia gostoso". A capixaba também participou das festividades ao lado da enteada e do restante do clã Camargo Buaiz. 

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O ator Sergio Marone também elogiou: "Feliz todo dia, irmão". Tânia Buaiz, mãe de Marcus, escreveu: "Que delícia, meu filho! Família é tudo. Te amo". 
Ver essa foto no Instagram

Esse foi o nosso clima do dia dos Pais !!! Que Momento ???#familia

Uma publicação compartilhada por Marcus Buaiz (@marcusbuaiz) em

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