Que perigo!

Ex-apresentador do Jornal Nacional é agredido em assalto

Matheus Ribeiro, atual funcionário da Record TV, decidiu ir às redes sociais para desabafar após sofrer um assalto em Brasília
10 ago 2020 às 08:48

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:48

Ex-apresentador do Jornal Nacional, jornalista Matheus Ribeiro é agredido em assalto Crédito: Reprodução/Instagram @matheusribeirotv
Com o olho roxo, o jornalista Matheus Ribeiro decidiu ir à web para se explicar após sofrer um assalto na noite do último sábado (8) em Brasília. O atual funcionário da Record TV, que já apresentou o Jornal Nacional, da Globo, relatou que levou um soco ao reagir. 

Foi uma tentativa de assalto, reagi. O ladrão me deu um soco, mas consegui derrubá-lo no chão, com um chute. disse ele, ao indicar que a ação foi impensada. 

Vou fazer o boletim on-line já que ele não conseguiu levar o que queria (o celular). Vou fazer o boletim on-line só para descrevê-lo mesmo é ficar registrado, acrescentou. 
Nem sei quantas vezes ja? falei no jornal: Se for vi?tima de assalto, na?o reaja, valorize sua vida, na?o corra risco. . Mas casa de ferreiro, espeto de pau, ja? dizia minha vo?. . Correndo na rua, a? noitinha, ouvindo mu?sica. O sujeito passa por mim, ve? o celular no brac?o, fica interessado, mas nem tenta negociar. Volta, puxa a capa, mas na?o consegue tirar. Quando viro pra desejar boa noite, o grosseiro me da? um soco. Tive que deixar os bons modos de lado pra demove?-lo da ideia inicial, ja? que as ameac?as de tirar uma faca ou arma da camisa eram so? deli?rio da cabec?a dele. . Sim, sei que na?o fiz o correto e que esse comportamento colocou-me numa situac?a?o ainda mais arriscada, ainda que eu esteja conseguindo contar isso pra voce?s pelo mesmo aparelho que o bandido queria. . Agora e? fazer um BO (o recomendado em caso de QUALQUER ocorre?ncia, ate? pelo bem das estati?sticas) e tentar responder tre?s perguntas: . 1) Sera? um sinal pra continuar dando um tempo da vida fitness? ????? . 2) Devo solicitar escolta profissional ao @_piazzarollo? ???? . 3) Sera? que a @recordtvbrasilia me deixa apresentar de tapa olho? ????

Uma publicação compartilhada por Matheus Ribeiro (@matheusribeirotv)

