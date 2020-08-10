Ex-apresentador do Jornal Nacional é agredido em assalto

Com o olho roxo, o jornalista Matheus Ribeiro decidiu ir à web para se explicar após sofrer um assalto na noite do último sábado (8) em Brasília. O atual funcionário da Record TV, que já apresentou o Jornal Nacional, da Globo, relatou que levou um soco ao reagir.
Foi uma tentativa de assalto, reagi. O ladrão me deu um soco, mas consegui derrubá-lo no chão, com um chute. disse ele, ao indicar que a ação foi impensada.
Vou fazer o boletim on-line já que ele não conseguiu levar o que queria (o celular). Vou fazer o boletim on-line só para descrevê-lo mesmo é ficar registrado, acrescentou.