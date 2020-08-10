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Interscope Records

Madonna encerra contrato com gravadora após dez anos

Madonna é a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos, com mais de 300 milhões de álbuns vendidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 08:32

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:32

A cantora Madonna
A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
O contrato da cantora Madonna com a Interscope Records não foi renovado, de acordo com a revista americana Variety. A artista pop passou dez anos na gravadora, onde lançou três álbuns: "MDNA", em 2012, "Rebel Heart", em 2015, e o mais recente "Madame X", do ano passado. Madonna não anunciou o fim do contrato nas redes sociais, mas fez um post no Instagram nesta sexta-feira (7), relembrando seu início de carreira "sem YouTube, sem Vine, sem American Idol, sem Disney, só US$ 35 e um sonho".
De 1982 a 2007, Madonna trabalhou com a Warner Music Group, com quem lançou seus álbuns mais conhecidos, como "Like a Virgin" e "True Blue". Em 2011, assinou o acordo de três álbuns com a Interscope, no valor de US$ 120 milhões - cerca de R$ 650 milhões.

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