Rafa Kalimann e capixaba estão se conhecendo melhor, diz colunista

Após muitas especulações, a influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann confirmou, em entrevista neste sábado (8) ao colunista Hugo Gloss, que está conhecendo melhor o compositor capixaba Daniel Caon.
Rafa explicou que ainda não existe um rótulo para classificar que ambos estão juntos. "Estamos apenas nos conhecendo, nos permitindo. Não queríamos rotular 'estamos juntos', porque, como todas as outras pessoas, estamos passando pelo processo de conhecer e ver se vai dar certo, com calma. De forma espontânea e, principalmente, real e sincera", disse.
Por ainda estarem se conhecendo, a ex-BBB informou que é preciso viver tudo com calma e sem pressão. "Sou uma mulher como qualquer outra, tentando viver isso como qualquer outra também. Não queremos pressionar algo que tá leve e respeitoso de ambas as partes. Só queria poupar algo que é muito pessoal mesmo, acho que nós temos esse direito, sabe?!", comunicou ao colunista.
O capixaba Daniel Caon participou da "Casa de Vidro" na edição do "Big Brother Brasil 20". No entanto, não foi escolhido pelo público para ser um dos participantes do confinamento. Caso tivesse entrado na casa mais vigiada do Brasil, teria se encontrado com a Rafa.
Durante a participação de Caon na "Casa de Vidro", houve boatos que os dois já tinham ficado. E dentro da casa do BBB, Rafa confirmou um beijo dado entre eles.