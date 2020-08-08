Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem pressão

Rafa Kalimann e capixaba estão se conhecendo melhor, diz colunista

A influenciadora digital e ex-BBB disse que é preciso viver tudo com calma e que ainda não há um rótulo para o que está vivendo com o compositor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 18:29

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 18:29

A ex-BBB Rafa Kalimann e o artista Daniel Caon
A ex-BBB Rafa Kalimann e o artista capixaba Daniel Caon Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Após muitas especulações, a influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann confirmou, em entrevista neste sábado (8) ao colunista Hugo Gloss, que está conhecendo melhor o compositor capixaba Daniel Caon.
Rafa explicou que ainda não existe um rótulo para classificar que ambos estão juntos. "Estamos apenas nos conhecendo, nos permitindo. Não queríamos rotular 'estamos juntos', porque, como todas as outras pessoas, estamos passando pelo processo de conhecer e ver se vai dar certo, com calma. De forma espontânea e, principalmente, real e sincera", disse.
Por ainda estarem se conhecendo, a ex-BBB informou que é preciso viver tudo com calma e sem pressão.  "Sou uma mulher como qualquer outra, tentando viver isso como qualquer outra também. Não queremos pressionar algo que tá leve e respeitoso de ambas as partes. Só queria poupar algo que é muito pessoal mesmo, acho que nós temos esse direito, sabe?!", comunicou ao colunista.
O capixaba Daniel Caon participou da "Casa de Vidro" na edição do "Big Brother Brasil 20". No entanto, não foi escolhido pelo público para ser um dos participantes do confinamento. Caso tivesse entrado na casa mais vigiada do Brasil, teria se encontrado com a Rafa. 
Durante a participação de Caon na "Casa de Vidro", houve boatos que os dois já tinham ficado. E dentro da casa do BBB, Rafa confirmou um beijo dado entre eles. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados