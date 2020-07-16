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"Pânico"

Rafa Kalimann faz desabafo sobre invasão de privacidade em casa

A ex-BBB relatou que, desde que terminou o reality , as pessoas têm tirado fotos dela e de sua família através do portão da residência e da cerca-viva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 15:46

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 15:46

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann
A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann
Rafa Kalimann fez um desabafo nos stories do Instagram na quarta-feira (15), sobre ter sua privacidade invadida por vizinhos e corretor de imóveis quando está dentro da própria casa em um condomínio fechado. Tremendo, ela relatou que, desde que terminou o Big Brother Brasil (BBB) 20, as pessoas têm tirado fotos dela e de sua família através do portão da residência e da cerca-viva.
"Está rolando uma situação meio chata aqui em casa. Estou tremendo, porque sempre que acontece me dá crise de ansiedade, e é uma coisa que tento controlar muito. Já passei por pânico e outras coisas, e faço o que posso para que o gatilho não venha. Desde que saí do programa, a gente tem perdido muito a nossa privacidade aqui em casa. As pessoas vêm aqui no condomínio, no portão da minha casa e tiram fotos da gente aqui dentro", contou ela.
A ex-BBB pede um "ponto de equilíbrio" e compreensão de que mora com outras pessoas que não têm uma carreira pública. "Eu sei que eu compartilho com vocês a minha vida, eu faço questão disso porque eu gosto, mas tem um limite. Porque não sou só eu que moro aqui. Tem toda a minha família, minha sobrinha, meu irmão, minhas primas. Chegou ao ponto das minhas primas não quererem tomar sol porque elas ficam sem graça de usar biquíni dentro da minha casa. Porque os vizinhos tiram fotos e o corretor que traz pessoas para mostrar casas no condomínio vem à minha casa mostrar como se fosse ponto turístico."
"Tem que ter o bom senso, o respeito com a minha vida e da minha família", diz a influenciadora digital com a voz embargada e segurando o choro.
Ela pede desculpa algumas vezes pelo desabafo e justifica: "tem me afligido bastante, me deixado chateada porque eu não queria perder a liberdade no lugar que eu mais amo no mundo".

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