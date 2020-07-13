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Após coletores menstruais

Ex-BBB Gizelly anuncia doação de livros a presídio feminino do ES

No mês passado, a advogada já havia anunciado doação de três mil coletores menstruais às detentas capixabas como parte do projeto Sentinelas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 10:05

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 10:05

Gizelly Bicalho, capixaba ex-participante do
Gizelly Bicalho, capixaba ex-participante do "BBB20" Crédito: Reprodução/Instagram
Desde que deixou a casa do "BBB 20", a representante do Espírito Santo do reality da Globo deste ano, Gizelly Bicalho, anunciou que desenvolveria projeto em prol das presidiárias encarceradas no Estado. Tanto fez que, neste domingo (12), anunciou pelo seu perfil do Twitter que já nesta semana levará a primeira remessa de doações de livros às detentas.
"Bom dia! Na próxima semana vou até o presídio feminino entregar uma remessa dos livros. Quem não doou, não esqueça de doar", escreveu a advogada.
Em resposta a uma fã, Gizelly ainda explicou como funcionará seu esquema: "Abastecer primeiro uma biblioteca para depois ir passando para as outras".

COLETORES MENSTRUAIS

No mês passado, a ex-sister já havia anunciado que doaria três mil coletores menstruais para as detentas do Espírito Santo. Na ocasião, se reuniu com o secretário de Estado da Justiça, Luiz Carlos de Carvalho Cruz, para colocar o plano em prática.

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A doação dos coletores fez parte do projeto Sentinelas, idealizado por Gizelly e a colega de reality Marcela McGowan, além da advogada criminal Izabella Borges. A iniciativa ainda prevê conscientizar as mulheres sobre violência doméstica, saúde e autoconhecimento.

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