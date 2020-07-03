Ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho coloca bumbum para jogo em ensaio

Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", deixou os fãs e seguidores babando nesta quinta (2) ao compartilhar um clique para lá de ousado em suas redes sociais. Usando apenas calcinha e blusão de manga longa, a ex-sister colocou o bumbum para jogo e recebeu uma enxurrada de elogios.
No post, Gizelly escreveu: Hellou, hellou!! E? assim que voce?s queriam furaco?es?.
Em poucos minutos, fãs logo deixaram centenas de comentários. "Maravilhosa demais", disse uma. Outra comentou: "Uau! Que corpo!". Um internauta ainda observou: "Perfeita demais, Gigi".