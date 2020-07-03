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Ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho coloca bumbum para jogo em ensaio

Advogada de Vitória postou clique de novo ensaio que fez e, em uma das fotos, apareceu sensualizando de calcinha e blusão de manga longa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 08:34

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 08:34

A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Almir Vargas
Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", deixou os fãs e seguidores babando nesta quinta (2) ao compartilhar um clique para lá de ousado em suas redes sociais. Usando apenas calcinha e blusão de manga longa, a ex-sister colocou o bumbum para jogo e recebeu uma enxurrada de elogios. 
No post, Gizelly escreveu: Hellou, hellou!! E? assim que voce?s queriam furaco?es?.

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Em poucos minutos, fãs logo deixaram centenas de comentários. "Maravilhosa demais", disse uma. Outra comentou: "Uau! Que corpo!". Um internauta ainda observou: "Perfeita demais, Gigi". 

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