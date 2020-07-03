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Após deixar Globo, Zeca Camargo assina contrato com a Band

A admissão de Zeca Camargo também segue o pedido de demissão, na última quinta-feira (25), do jornalista Luís Ernesto Lacombe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 07:49

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 07:49

O apresentador Zeca Camargo
O apresentador Zeca Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zecacamargomundo
Zeca Camargo, 57, colunista da Folha de S.Paulo, assinou na tarde desta quinta-feira (2) um contrato com a Rede Band. Segundo apurou a reportagem, o apresentador foi convidado para, em um primeiro momento, dirigir um programa. Além dele, Camargo também deve participar de outros projetos da emissora.
Na última terça-feira (30), o apresentador encerrou uma relação de 24 anos com a Globo. Até então, não seria possível conversar sobre qualquer nova proposta, mesmo diante do fato da emissora já ter anunciado que o acordo com ele não seria renovado.
Em nota divulgada à imprensa, Camargo se diz realizado e que deixa a Globo com o dever cumprido: "Levo as melhores lembranças desta parceria de 24 anos. Nessa colaboração, celebro a chance preciosa que tive de trabalhar num lugar tão aberto às boas ideias, onde elas ganharam espaço e repercussão".
"Cresci e me desenvolvi com profissionais incríveis, e sou especialmente grato, na minha trajetória, ao Luiz Nascimento, por todo o período do Fantástico, e ao Boninho, parceiro forte em várias frentes desde o sucesso de No Limite", lembrou ele, que apresentava o programa É de Casa.
Procurada na época, a Band informou que "o namoro [com o apresentador] vem evoluindo". Camargo seria uma das apostas da emissora para apresentar o novo Aqui na Band, programa matinal que será completamente reformulado. Na semana passada, a Band acertou com Mariana Godoy, que deixou a RedeTV!

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A admissão de Zeca Camargo também segue o pedido de demissão, na última quinta-feira (25), do jornalista Luís Ernesto Lacombe. O apresentador comandou o Aqui na Band até quarta-feira (24), quando a direção da Band resolveu intervir na atração. Nos bastidores circula a informação que diretores da emissora estariam insatisfeitos com pautas vistas como tendenciosas e a favor de Jair Bolsonaro.
"A Band informa que o programa Aqui na Band está passando por reformulações. Diante desse novo momento, o jornalista e apresentador Luís Ernesto Lacombe decidiu seguir novos caminhos. A Band agradece ao jornalista pelo trabalho sempre correto e bem-sucedido que ele desempenhou à frente do Aqui na Band desde a sua estreia. As portas da emissora permanecem sempre abertas para ele", informou em nota a emissora.
Antes do anúncio da sua saída, Lacombe já havia publicado uma mensagem nas redes sociais, que muitos internautas apontaram como uma indireta para a Band. Ele publicou uma selfie com uma imagem ao fundo de Ruy Barbosa, e escreveu: "Meu avô materno [o historiador Américo Jacobina Lacombe], imortal da Academia Brasileira de Letras, dedicou a vida a organizar e publicar toda a obra de Ruy Barbosa. Os dois eram grandes defensores da liberdade, da democracia e da justiça. Sigo os passos deles... Momentos de silêncio também são capazes de construir."

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