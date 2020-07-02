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Claudia Raia abre o jogo sobre sexo na quarentena: 'Está bombando'

Atriz, casada com Jarbas Homem de Mello, fez revelações sobre libido e vida sexual em entrevista ao Saia Justa em meio à pandemia da Covid-19

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 09:05
A atriz Claudia Raia
A atriz Claudia Raia Crédito: Reprodução/Instagram @claudiaraia
Nesta quarta (1°), durante o Saia Justa, Claudia Raia acabou fazendo revelações bombásticas sobre sua intimidade com Jarbas Homem de Mello, seu atual marido, em meio à pandemia do novo coronavírus
Em meio ao isolamento imposto pelo surto da Covid-19, a atriz contou que a chegada da menopausa não afetou em nada a vida sexual. "Aqui em casa está movimentado, o negócio está bombando. Uma hora (a gente) pinta a raiz do cabelo, é um pinta que pinta, viu (risos)", começou a atriz. 

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Em seguida, continuou: "Aqui o negócio é musical; sobe escada, desce escada, vira de frente, canta e dança. Está sendo animado, tudo é coreografado".

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