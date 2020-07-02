Claudia Raia abre o jogo sobre sexo na quarentena: 'Está bombando'

Nesta quarta (1°), durante o Saia Justa, Claudia Raia acabou fazendo revelações bombásticas sobre sua intimidade com Jarbas Homem de Mello, seu atual marido, em meio à pandemia do novo coronavírus.
Em meio ao isolamento imposto pelo surto da Covid-19, a atriz contou que a chegada da menopausa não afetou em nada a vida sexual. "Aqui em casa está movimentado, o negócio está bombando. Uma hora (a gente) pinta a raiz do cabelo, é um pinta que pinta, viu (risos)", começou a atriz.
Em seguida, continuou: "Aqui o negócio é musical; sobe escada, desce escada, vira de frente, canta e dança. Está sendo animado, tudo é coreografado".