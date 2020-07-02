Após José Loreto, Débora Nascimento encerra contrato com a Globo

Débora Nascimento não é mais atriz da Globo. O Departamento de Comunicação da emissora confirmou à imprensa nesta quarta (1°) que, assim como outros artistas, ela não tem mais contrato com a casa, mas poderá participar de projetos futuros.
"É importante que o público entenda a nova gestão. Como parte do movimento, esse modelo de trabalho tem sido reduzido na empresa, o que não significa que eles não venham a trabalhar conosco no futuro, disse comunicado da Globo enviado à Quem.
Nesta semana, José Loreto, com quem Débora contracenou e fez par romântico em Avenida Brasil (2012), também deixou a Globo. Em nota, a emissora reforçou a nova dinâmica com o seu casting.
"Como todos sabem, nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos. Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. José Loreto, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas", disse a Comunicação da Globo.