Lenda de Hollywood, Olivia de Havilland completa 104 anos

Olivia de Havilland, última sobrevivente da chamada era de ouro de Hollywood, celebrou seus 104 anos nesta quarta (1º). Na web, a atriz que nasceu em 1916 no Japão ganhou homenagens de páginas de fãs e de perfis que acompanham sua trajetória desde quando a artista tinha 19 anos de idade e estreou em "A Midsummer Night's Dream" ("Sonho de uma Noite de Verão").
Uma das principais páginas de fãs no Facebook escreveu: "Agora já passou da meia-noite em Paris, onde dama Olivia mora, e nós queremos ser os primeiros a dar os parabéns a ela! Hoje, dia 1° de julho, celebramos as incríveis conquistas de dama Olivia nas telas e fora delas. Obrigado, dama Olivia!".