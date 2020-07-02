Lenda de Hollywood, Olivia de Havilland completa 104 anos

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104 anos! . #oliviadehavilland #hollywood #cinena #beleza #beauty #maquiagemdecinema #maquiagemnocinema #makeupinfilm #mua . . #Repost @thiswashollywood       Happy Birthday to Olivia de Havilland, who turns 104 today!!! She is a true living legend, and Im so excited for you to read about an incredible story from her life in my new book This Was Hollywood, which is AVAILABLE FOR PRE-ORDER NOW! Just click the link in my bio ?? UPDATE: For followers outside the US, the link is for Amazon US but the book is available at your countrys Amazon site or BookDepository.com.