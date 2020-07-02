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Atriz de "E o Vento Levou..."

Lenda de Hollywood, Olivia de Havilland completa 104 anos

Atriz, que se consagrou e ganhou até Oscar por 'E o Vento Levou...', vive em Paris, na França, e é aposentada da indústria do cinema desde 1988
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 08:21

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 08:21

A atriz Olivia de Havilland fotografada por Julien Mignot em 2018
A atriz Olivia de Havilland fotografada por Julien Mignot em 2018 Crédito: Julien Mignot/Reprodução/Instagram @oliviadehavilland_centenarian
Olivia de Havilland, última sobrevivente da chamada era de ouro de Hollywood, celebrou seus 104 anos nesta quarta (1º). Na web, a atriz que nasceu em 1916 no Japão ganhou homenagens de páginas de fãs e de perfis que acompanham sua trajetória desde quando a artista tinha 19 anos de idade e estreou em "A Midsummer Night's Dream" ("Sonho de uma Noite de Verão"). 
Uma das principais páginas de fãs no Facebook escreveu: "Agora já passou da meia-noite em Paris, onde dama Olivia mora, e nós queremos ser os primeiros a dar os parabéns a ela! Hoje, dia 1° de julho, celebramos as incríveis conquistas de dama Olivia nas telas e fora delas. Obrigado, dama Olivia!". 

Happy 104th birthday, Dame Olivia de Havilland! ?

Happy 104th birthday, Dame Olivia de Havilland! ? It's now just after the stroke of midnight in Paris, where Dame...

Publicado por Olivia de Havilland em Terça-feira, 30 de junho de 2020
Olivia, desde seu primeiro trabalho na maior indústria cinematográfica do mundo, participou de grandes títulos, como "E o Vento Levou...", "O Capitão Blood" e "As Aventuras de Robin Hood".

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Oficialmente, a atriz se aposentou em 1988, aos 72 anos, após atuar em "A Mulher que Ele Amou" e quase voltou à ativa em 2010, em "The Aspern Papers", filme de James Ivory que acabou nunca sendo produzido. 

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