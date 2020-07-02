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Possíveis projetos

Após rejeitar Globo, Manu Gavassi conversa com Netflix

Por meio de vídeos, ex-BBB afirmou que não pôde aceitar trabalho na Globo porque tem outros projetos como atriz no mesmo período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 07:51

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 07:51

A artista e ex-BBB Manu Gavassi
A artista e ex-BBB Manu Gavassi Crédito: Reprodução/Instagram @manugavassi
Netflix confirmou nesta quarta-feira (1º) que está conversando com Manu Gavassi, 27, sobre possíveis projetos que a artista pode fazer em parceria com a plataforma. A empresa, porém, diz que ainda não há nenhum trabalho fechado.
"A Netflix está conversando com Manu, assim como está sempre em conversa com diversos talentos, mas não tem nenhum projeto fechado", informou em nota.
Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora e ex-BBB vai estrelar como atriz em uma série jovem da plataforma de streaming e seria por esse motivo que ela teria recusado um papel na novela da Globo "Salve-se quem Puder".

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De fato, na segunda (29), por meio de vídeos publicados no Stories do Instagram, Manu Gavassi afirmou que não pôde aceitar o trabalho na Globo, porque tem outros projetos como atriz no mesmo período. "Fico muito grata por todos os convites que recebo e ansiosa (mesmo) para uma próxima oportunidade em novela".
De acordo com Fábia Oliveira, o título brasileiro da nova produção que Manu vai participar ainda não está definido, mas o nome gringo é "Condom Ladies". Ainda segundo a colunista, o roteiro da série tem autoria de Natália Klein, e o início das gravações está programado para setembro deste ano, mas pode sofrer alterações por causa da pandemia do novo coronavírus.

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