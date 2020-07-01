Candidatos ao Big Brother serão submetidos a entrevistas virtuais por causa da pandemia

Tiago Leifert no Big Fone do BBB 19 Crédito: Divulgação/TV Globo

As inscrições para a nova temporada do Big Brother Brasil já estão abertas. A nova edição deverá entrar no ar no começo de 2021 e terá algumas mudanças no processo de seleção.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Globo informa que agora todos os candidatos passarão por entrevistas virtuais. Em comunicado, a emissora destaca que "a banca virtual já existia nas outras edições, mas, devido à pandemia do novo coronavírus, desta vez será realizada com todos os selecionados".

Ainda segundo a Globo, outra mudança ocorrerá no que diz respeito ao local de cada candidato às vagas. Se antes cada um era dividido por cidades, a partir de agora todos serão realocados com base em suas regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Candidatos que já haviam feito o cadastro antes das novas medidas terão seus casos encaixados nessa nova linha. A migração desses cadastros será feita de forma automática.

A expectativa da Globo é que o elenco seja tão assertivo quando na edição 20. A final Big Brother Brasil 20, que deu vitória à Thelma na noite de 27 de abril, teve a maior audiência do reality desde 2010. Em São Paulo, foram 34 pontos no Ibope, e no Rio de Janeiro, 35 pontos.

Além disso, essa foi a maior audiência em uma final do reality. A temporada, sucesso da TV e nas redes sociais, teve uma média de 26 pontos de audiência em São Paulo e 27 no Rio. Ainda, naquele domingo (26), o programa batia a marca de 100 milhões de horas assistidas no Globoplay.

Com um elenco afinado e programa em alta, a visibilidade dos participantes também aumenta. As redes sociais dos participantes tiveram acréscimos significativos, principalmente daqueles menos conhecidos. Quem já tinha fãs aumentou sua exposição e seus números.