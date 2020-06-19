Ex-BBB injeta 100 ml de metacril no bumbum: 'Empinado'

A ex-BBB Letícia Santiago, de 33 anos, se submeteu a um procedimento estético nesta quarta (17) para injetar 100ml de PMMA (conhecido popularmente como polimetilmetacrilato ou metacril), uma substância plástica usada em preenchimentos, no bumbum.
Em entrevista à revista Quem, ela, que participou do "BBB 14", se mostrou feliz com o resultado. "Era meu sonho fazer esse procedimento porque sempre lutei contra a balança para não ser tão magra. Minha genética é ótima no sentido de que, se eu não comer muito carboidrato, fico mais magra, mas não gosto porque daí eu acabo perdendo bumbum também", avaliou, segundo informações do portal Uol.
"Então decidi fazer esse procedimento. Coloquei cerca de 100 ml ao todo porque meu bumbum já tinha o formato bonito. Só queria mesmo projetar para cima e garantir que, mesmo quando eu perder mais peso, que é comum devido à minha genética, meu bumbum fique lá, empinado e bonito", completou.
Sobre as polêmicas em torno da substância injetada, Letícia declarou: "Fiz questão de buscar alguém que colocasse em mim a substância pura, e não o que uns e outros colocam por aí nas mulheres e causam muitas coisas ruins". Segundo ela, o procedimento custou cerca de R$ 20 mil.