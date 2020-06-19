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PMMA

Ex-BBB injeta 100 ml de metacril no bumbum: 'Empinado'

Letícia Santiago, do 'BBB 14', pagou cerca de R$ 20 mil pelo procedimento estético que injeta PMMA (popularmente conhecida como polimetilmetacrilato ou metacril) nos glúteos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 09:15

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 09:15

A ex-BBB Letícia Santiago
A ex-BBB Letícia Santiago Crédito: Reprodução/Instagram @le_santiago
A ex-BBB Letícia Santiago, de 33 anos, se submeteu a um procedimento estético nesta quarta (17) para injetar 100ml de PMMA (conhecido popularmente como polimetilmetacrilato ou metacril), uma substância plástica usada em preenchimentos, no bumbum. 
Em entrevista à revista Quem, ela, que participou do "BBB 14", se mostrou feliz com o resultado. "Era meu sonho fazer esse procedimento porque sempre lutei contra a balança para não ser tão magra. Minha genética é ótima no sentido de que, se eu não comer muito carboidrato, fico mais magra, mas não gosto porque daí eu acabo perdendo bumbum também", avaliou, segundo informações do portal Uol. 
"Então decidi fazer esse procedimento. Coloquei cerca de 100 ml ao todo porque meu bumbum já tinha o formato bonito. Só queria mesmo projetar para cima e garantir que, mesmo quando eu perder mais peso, que é comum devido à minha genética, meu bumbum fique lá, empinado e bonito", completou. 
Sobre as polêmicas em torno da substância injetada, Letícia declarou: "Fiz questão de buscar alguém que colocasse em mim a substância pura, e não o que uns e outros colocam por aí nas mulheres e causam muitas coisas ruins". Segundo ela, o procedimento custou cerca de R$ 20 mil. 
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Lê, pq vc expõe tudo que vc faz de procedimento estético ? Gente, depois que eu entrei pra esse mundo da beleza e fiquei conhecendo mais os bastidores, percebi que a maioria das mulheres que eu me inspirava e achava naturais, bem cuidadas, envelhecendo jovens, todas elas se beneficiavam de truques e grande parte não assume. Passei a ver amigas, atrizes, apresentadoras e até pessoas que me rodeavam, melhorando de alguma forma e negando na cara dura que não fiz nada, só passo um creminho. Ou então estou malhando, acho que é isso! . A gente que é mulher precisa se apoiar mais e contar pra outra que NÃO, ela não é uma desafortunada não vida por não nascer perfeita igual a gente vê nas capas de revista ou mesmo Instagram , mas que se for da vontade dela, ela pode fazer uma coisa ou outra pra melhorar. Enfim, eu sei que não é todo mundo que vai ter possibilidade de fazer as coisas, mas pelo menos ela vai saber o que muitas fazem e NEGAM até a morte que fizeram, pq aqui, eu vou mostrar e vou contar. Ixi, tem muita famosa aí super natural que já fez e faz de tudo... e vc aí pensando ... natural como a luz do dia. A minha diferença é: não tenho motivo nenhum pra mentir, não acho errado buscar coisas que a gente gosta, e sei que todo mundo faz tb. ??? Desconfie dessas que falam : nunca fiz plástica! Falam isso sabe pq? Pq na cabeça delas, elas não estão mentindo, pq elas fazem procedimentos estéticos, o que não significa plástica, mas muda muuuuuuuuita coisa do mesmo jeito, né, minha filha ????? Ah, pra cima de moá.... JAMÉ ? Essa foto é pra dizer que eu to feliz demais em ter feito o que eu queria, e que mesmo que o resultado venha só após 60 dias, já amei o de imediato. Não mudou o formato do meu bumbum, só ressaltou a beleza, e deixou mais empinado, como eu sonhava. Não foi parceria, foi com meu dinheirinho, juntado com muito carinho pra realizar o meu sonho, porque nós mulheres podemos tudo que a gente quer! Obrigada @tuliosouza.prime , obrigada Luiza, enfermeira Carla e toda equipe que me recebeu com tanto carinho, vcs participaram de um sonho meu!

Uma publicação compartilhada por ??????? ???????? ?? (@le_santiago) em

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Lê, pq vc expõe tudo que vc faz de procedimento estético ? Gente, depois que eu entrei pra esse mundo da beleza e fiquei conhecendo mais os bastidores, percebi que a maioria das mulheres que eu me inspirava e achava naturais, bem cuidadas, envelhecendo jovens, todas elas se beneficiavam de truques e grande parte não assume. Passei a ver amigas, atrizes, apresentadoras e até pessoas que me rodeavam, melhorando de alguma forma e negando na cara dura que não fiz nada, só passo um creminho. Ou então estou malhando, acho que é isso! . A gente que é mulher precisa se apoiar mais e contar pra outra que NÃO, ela não é uma desafortunada não vida por não nascer perfeita igual a gente vê nas capas de revista ou mesmo Instagram , mas que se for da vontade dela, ela pode fazer uma coisa ou outra pra melhorar. Enfim, eu sei que não é todo mundo que vai ter possibilidade de fazer as coisas, mas pelo menos ela vai saber o que muitas fazem e NEGAM até a morte que fizeram, pq aqui, eu vou mostrar e vou contar. Ixi, tem muita famosa aí super natural que já fez e faz de tudo... e vc aí pensando ... natural como a luz do dia. A minha diferença é: não tenho motivo nenhum pra mentir, não acho errado buscar coisas que a gente gosta, e sei que todo mundo faz tb. ??? Desconfie dessas que falam : nunca fiz plástica! Falam isso sabe pq? Pq na cabeça delas, elas não estão mentindo, pq elas fazem procedimentos estéticos, o que não significa plástica, mas muda muuuuuuuuita coisa do mesmo jeito, né, minha filha ????? Ah, pra cima de moá.... JAMÉ ? Essa foto é pra dizer que eu to feliz demais em ter feito o que eu queria, e que mesmo que o resultado venha só após 60 dias, já amei o de imediato. Não mudou o formato do meu bumbum, só ressaltou a beleza, e deixou mais empinado, como eu sonhava. Não foi parceria, foi com meu dinheirinho, juntado com muito carinho pra realizar o meu sonho, porque nós mulheres podemos tudo que a gente quer! Obrigada @tuliosouza.prime , obrigada Luiza, enfermeira Carla e toda equipe que me recebeu com tanto carinho, vcs participaram de um sonho meu!

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