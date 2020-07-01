Ex-BBB Daniel Lenhardt surge sem camisa: 'Estava querendo me ver?'

Daniel Lenhardt, do "BBB 20", mostrou um pouco mais de seu lado sedutor nesta terça (30) no Instagram. Em post, o loiro publicou foto sem camisa e questionou: "Alguém aí estava querendo me ver?".
Na imagem, o ex-brother ainda surgiu com o olhar de galã, cabelo amarrado e pose de modelo.
Gui Napolitano, ex-colega de reality da Globo, logo comentou: "O loco!". O irmão gêmeo de Daniel também escreveu: "Que bonito". Um fã ainda observou: "Bendito seja o engenheiro que calculou toda essa estrutura aí".