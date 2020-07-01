Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corpão!

Ex-BBB Daniel Lenhardt surge sem camisa: 'Estava querendo me ver?'

Bonitão exibiu o corpo definido em post do Instagram e recebeu vários elogios de colegas e fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 08:37

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 08:37

O ex-BBB e modelo Daniel Lenhardt
O ex-BBB e modelo Daniel Lenhardt Crédito: Rafael Magliano/Reprodução/Instagram @daniel_lenhardt
Daniel Lenhardt, do "BBB 20", mostrou um pouco mais de seu lado sedutor nesta terça (30) no Instagram. Em post, o loiro publicou foto sem camisa e questionou: "Alguém aí estava querendo me ver?". 
Na imagem, o ex-brother ainda surgiu com o olhar de galã, cabelo amarrado e pose de modelo. 

Veja Também

Foto: Graciele Lacerda usa shortinho e deixa pernões à mostra

Depois de Renato Aragão, José Loreto deixa a Globo

Miss Espírito Santo tem reunião virtual com Luísa Sonza

Gui Napolitano, ex-colega de reality da Globo, logo comentou: "O loco!". O irmão gêmeo de Daniel também escreveu: "Que bonito". Um fã ainda observou: "Bendito seja o engenheiro que calculou toda essa estrutura aí". 
Ver essa foto no Instagram

Alguém aí tava querendo me ver? ?

Uma publicação compartilhada por Daniel Lenhardt (@daniel_lenhardt) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados