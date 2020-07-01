Miss Espírito Santo tem reunião virtual com Luísa Sonza

A cantora Luísa Sonza (destaque) e a Miss Espírito Santo 2019, Thainá Castro, falaram sobre o lançamento da nova fragrância Egeo, de O Boticário, em bate-papo virtual

Mas o bate-papo das duas também girou em torno de tendências do mundo dos cosméticos. Luísa, além de conversar com a representante da beleza do Estado, também fez reuniões similares com mais de 60 personalidades e influenciadoras do País para falar sobre o lançamento de novo perfume de uma marca brasileira.