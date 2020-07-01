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Pedro Permuy

Miss Espírito Santo tem reunião virtual com Luísa Sonza

Ex de Whindersson Nunes, a cantora chegou até a ensinar coreografia para a miss e arquiteta Thainá Castro

Públicado em 

01 jul 2020 às 06:00
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

A cantora Luísa Sonza e a Miss Espírito Santo 2019, Thainá Castro
A cantora Luísa Sonza e a Miss Espírito Santo 2019, Thainá Castro Crédito: Montagem A GAZETA
Ainda colhendo os aromas de “Flores”, seu hit recém-lançado em parceria com VitãoLuísa Sonza teve uma reunião virtual com a Miss Espírito Santo 2019, Thainá Castro, na última semana.
Na oportunidade, a ex de Whindersson Nunes chegou a ensinar à nova colega uma de suas coreografias com a ajuda do correógrafo Fabio Duarte, o The Big Boss do FitDance. A dança foi até reproduzida pela capixaba, que também é arquiteta, em seu perfil do Tik Tok.
A cantora Luísa Sonza (destaque) e a Miss Espírito Santo 2019, Thainá Castro, falaram sobre o lançamento da nova fragrância Egeo, de O Boticário, em bate-papo virtual
A cantora Luísa Sonza (destaque) e a Miss Espírito Santo 2019, Thainá Castro, falaram sobre o lançamento da nova fragrância Egeo, de O Boticário, em bate-papo virtual Crédito: Reprodução/Zoom/Arquivo pessoal
Mas o bate-papo das duas também girou em torno de tendências do mundo dos cosméticos. Luísa, além de conversar com a representante da beleza do Estado, também fez reuniões similares com mais de 60 personalidades e influenciadoras do País para falar sobre o lançamento de novo perfume de uma marca brasileira.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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