Miss Espírito Santo tem reunião virtual com Luísa Sonza

Ainda colhendo os aromas de “Flores”, seu hit recém-lançado em parceria com Vitão, Luísa Sonza teve uma reunião virtual com a Miss Espírito Santo 2019, Thainá Castro, na última semana.
Na oportunidade, a ex de Whindersson Nunes chegou a ensinar à nova colega uma de suas coreografias com a ajuda do correógrafo Fabio Duarte, o The Big Boss do FitDance. A dança foi até reproduzida pela capixaba, que também é arquiteta, em seu perfil do Tik Tok.
Mas o bate-papo das duas também girou em torno de tendências do mundo dos cosméticos. Luísa, além de conversar com a representante da beleza do Estado, também fez reuniões similares com mais de 60 personalidades e influenciadoras do País para falar sobre o lançamento de novo perfume de uma marca brasileira.