Scheila Carvalho: “Já vendi cerveja no Carnaval de Piúma”

A dançarina Scheila Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram @scheilacarvalhooficial

Quem vê Scheila Carvalho , de 46 anos, do alto de sua fama atual não imagina que um dia a eterna Morena do Tchan já vendeu até cerveja no Carnaval de Piúma , no Espírito Santo , para conseguir curtir a folia com os amigos. A revelação acabou vindo à tona em live que a mineira fez com o apresentador Lucas Hit, no Instagram.

Durante o bate-papo, Scheila falava de uma lembrança do Carnaval de Salvador quando foi questionada se, como boa mineira que é, nunca tinha visitado o Espírito Santo em temporada de férias. Ela prontamente respondeu: “A praia de quem é de Juiz de Fora é Cabo Frio e Guarapari (risos)”.

A dançarina, que tem na memória passagens pela Cidade das Conchas de antes de ficar famosa na carreira, ou seja, há pelo menos duas décadas, completou: “Eu fui muito a Piúma. Ia atrás do trio elétrico descalça na areia quente. Já vendi cerveja no Carnaval de Piúma porque não tinha dinheiro, fui dura (risos). Sério (risos), tenho muita história com Piúma (risos)”.