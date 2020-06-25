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Pedro Permuy

Scheila Carvalho: “Já vendi cerveja no Carnaval de Piúma”

Morena do “É o Tchan” abriu o jogo sobre relação com o Espírito Santo e lembrou que dançava atrás do trio elétrico de Beto Kauê, famoso no carnaval da Cidade das Conchas

Públicado em 

25 jun 2020 às 08:19
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A dançarina Scheila Carvalho
A dançarina Scheila Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram @scheilacarvalhooficial
Quem vê Scheila Carvalho, de 46 anos, do alto de sua fama atual não imagina que um dia a eterna Morena do Tchan já vendeu até cerveja no Carnaval de Piúma, no Espírito Santo, para conseguir curtir a folia com os amigos. A revelação acabou vindo à tona em live que a mineira fez com o apresentador Lucas Hit, no Instagram.
Durante o bate-papo, Scheila falava de uma lembrança do Carnaval de Salvador quando foi questionada se, como boa mineira que é, nunca tinha visitado o Espírito Santo em temporada de férias. Ela prontamente respondeu: “A praia de quem é de Juiz de Fora é Cabo Frio e Guarapari (risos)”.
A dançarina, que tem na memória passagens pela Cidade das Conchas de antes de ficar famosa na carreira, ou seja, há pelo menos duas décadas, completou: “Eu fui muito a Piúma. Ia atrás do trio elétrico descalça na areia quente. Já vendi cerveja no Carnaval de Piúma porque não tinha dinheiro, fui dura (risos). Sério (risos), tenho muita história com Piúma (risos)”.
Em outro momento da conversa, Scheila pediu ajuda do apresentador para lembrar o nome do cantor que sempre acompanhava durante a folia capixaba. “Tinha um cantor que fazia um sucesso danado”, falou. Lucas retrucou: “Beto Kauê”. E Scheila continuou: “Isso, Beto Kauê! Eu ia atrás do trio dele, alucinada... Eu tinha os vídeos que mostravam eu dançando atrás de Beto Kauê, não tenho mais. Eu ia muito”.
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@scheilacarvalhooficial ♥️

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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