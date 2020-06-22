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Pedro Permuy

Rachel Pires: na pandemia, empresária do ES faz roupa de mesa de famosos

Há seis anos ela fez sucesso entre as celebridades com painéis 3D que eram novidade no Brasil; isolados pelo coronavírus, famosos agora compram roupas de mesa para a quarentena

Públicado em 

22 jun 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A empresária Rachel Pires
A empresária Rachel Pires Crédito: Julia Gabriela
Em um período de seis anos, a empresária Rachel Pires conseguiu se tornar por duas vezes (!) a queridinha da vez dos famosos pelo Brasil afora. Nesse tempo – que corresponde à idade que tem a empresa da capixaba – ela emplacou seus painéis 3D decorativos para festas em eventos de dezenas de celebridades. Agora, em meio à pandemia do novo coronavírus, ela está com lista de clientes graúdos à espera do lançamento de seu e-commerce com kits de “roupas de mesa” com a mesma tecnologia de sublimação (espécie de impressão hiper-realista).
Mas se a jornalista por formação tivesse que agradecer a algum famoso por ter se tornado habitué da lista de fornecedores das celebridades, esse alguém seria Preta Gil. Para quem não lembra, a capixaba de 36 anos estourou com seus painéis 3D, que eram inéditos no País, há cerca de cinco anos, quando foi contratada pela filha de Gilberto Gil para decorar um evento. De lá para cá, a demanda só cresceu e, mesmo isolada pelo surto da Covid-19 no Estado, ela acabou investindo em outra frente de atuação.
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??? gratidão sublimada! #repost @pretagil ・・・ Mais um ano de @bazardapreta_ e meu coração sempre fica em festa de ver toda corrente de amor que se forma para fazer esse evento acontecer. Desde todos os amigos, parceiros e marcas que doam e também minha equipe amada e os voluntários que doam sua energia e fazem tudo funcionar de maneira perfeita. Muito obrigado também todos que vieram e esgotaram nossos estoques. Fazer o bem e ajudar quem mais precisa é o maior legado desses 12 anos de #bazardapreta e toda renda será revertida para @vozdascomunidades @ikmr_brasil ????? _________________________ @adorofarm @alphorria @amandasorato @andersonthives @animalebrasil @annacarolinabassi @ana_sixel @artturlemos @azevedomarcello @calvinkleinbrasil @carolbassibrand @caroolvieeira @catarina.dorighetto @chrisfloresnet @clarissavitorino @confeitariadapollyoficial @dfretes01 @danilofaro @danubiapolloni @davidsomedeiros @davilafernanda @dbzjeans @destakrio_junior @diitelo @donatameirelles @ducarvalhooficial @ebecks_ @epedrada @eufernandotorquatto @eukellymartins_ @eva @fabi17sp @fabio_polloni @fe_limaa @fepaesleme @fernandasouzaoficial @finadocuradoces @floragil_ @gatabakana @genealrj @gilancellotti @gondim__ @horaciobrandao @hugogloss @ingridb.lima @isisvalverde @isolda__ @joaoramalho @jodemer @julia_sampaio @juulianapaiva @kinhofont @lavieconfeitaria @leaolobotv @leticiamelgacodecor @liviaandradereal @lobato.michel @luana.zanini @luisvitorino86 @malupbarbosa @maramaravilhaoficial @marciagodoy_ @mariaclaramoreiras @mariavalentinaoficial @meumundoeumafesta @midioramaoficial @montelage @morenarosaoficial @nathalmda @ni.co.lle @nuvemsublimacao @oficialkellykey @oticariopreto @parmebr @paulohenriquef @pedrothiagodias @raphaela_luz @raquelguachalla @rocha_soraya @rodolfo1980rt @rodrigogodoy_ @sabrinasato @sassaricandoacessorios @sandracoelhopatisserie @sorveteriacairu @soufeline @staelravalhia @stellinharavalhia @taisdeverdade @tayanasemblano @thaiss_f @valcoelho_vc @vanmartins_ @veronamoura @vieira_diogo @vivianfestasoficial @viviansanto @ysaaferreira_ @zinzaneoficial

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Há algumas semanas a coluna percebeu que Rachel havia distribuído máscaras de arco-íris e kits para casa entre personalidades e influenciadoras do Espírito Santo. Mas desde o Dia dos Namorados, o investimento na linha de “roupa de mesa”, como ela mesma chama, foi tanto que até Deborah Secco, Mariana Uhlmann e Adriana Santana encomendaram as próprias peças.
Trata-se de sousplats com impressão em diversas estampas, guardanapos, jogos americanos impermeáveis dupla-face e outros acessórios que servem para compor a arrumação de uma mesa. “Nós já fazíamos alguns itens em decorações de festas infantis que eram para a mesa. Quando veio a pandemia, criamos essa linha específica”, reitera.
"A sublimação e a minha criatividade me ajudam muito"
Rachel Pires - Empresária
O site com as novidades que já protagonizam nas mesas de atrizes e socialites pelo Brasil deve começar a funcionar nesta semana e é um projeto que Rachel desenvolve com sua equipe e família (o marido é atual gestor administrativo da empresa) há cerca de dois anos. “Também vamos começar com venda em lojas e com representação. Essa é uma demanda antiga de gente que quer ter acesso aos produtos, mas não sabe como”, adianta.
A empresária Rachel Pires
  Crédito: Julia Gabriela

LIVE COM BEL KUTNER

Especialista de televisão e novelas, Eduardo Conceição comemora seus mais de 160 mil seguidores na web com série de lives com famosos via Instagram. Nesta semana, a convidada será a atriz Bel Kutner, segunda que participará do bate-papo virtual, em dia que ainda será definido. Além das conversas online, o comentarista também tem recebido vídeos com mensagens e felicitações pela conquista. As gravações são enviadas por celebridades que já tiveram algum contato com seu trabalho. Nany People, Suzy Rêgo, Oscar Magrini e Juliana Paes são alguns dos nomes da lista.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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