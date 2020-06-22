Rachel Pires: na pandemia, empresária do ES faz roupa de mesa de famosos

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??? gratidão sublimada! #repost @pretagil ・・・ Mais um ano de @bazardapreta_ e meu coração sempre fica em festa de ver toda corrente de amor que se forma para fazer esse evento acontecer. Desde todos os amigos, parceiros e marcas que doam e também minha equipe amada e os voluntários que doam sua energia e fazem tudo funcionar de maneira perfeita. Muito obrigado também todos que vieram e esgotaram nossos estoques. Fazer o bem e ajudar quem mais precisa é o maior legado desses 12 anos de #bazardapreta e toda renda será revertida para @vozdascomunidades @ikmr_brasil ????? _________________________ @adorofarm @alphorria @amandasorato @andersonthives @animalebrasil @annacarolinabassi @ana_sixel @artturlemos @azevedomarcello @calvinkleinbrasil @carolbassibrand @caroolvieeira @catarina.dorighetto @chrisfloresnet @clarissavitorino @confeitariadapollyoficial @dfretes01 @danilofaro @danubiapolloni @davidsomedeiros @davilafernanda @dbzjeans @destakrio_junior @diitelo @donatameirelles @ducarvalhooficial @ebecks_ @epedrada @eufernandotorquatto @eukellymartins_ @eva @fabi17sp @fabio_polloni @fe_limaa @fepaesleme @fernandasouzaoficial @finadocuradoces @floragil_ @gatabakana @genealrj @gilancellotti @gondim__ @horaciobrandao @hugogloss @ingridb.lima @isisvalverde @isolda__ @joaoramalho @jodemer @julia_sampaio @juulianapaiva @kinhofont @lavieconfeitaria @leaolobotv @leticiamelgacodecor @liviaandradereal @lobato.michel @luana.zanini @luisvitorino86 @malupbarbosa @maramaravilhaoficial @marciagodoy_ @mariaclaramoreiras @mariavalentinaoficial @meumundoeumafesta @midioramaoficial @montelage @morenarosaoficial @nathalmda @ni.co.lle @nuvemsublimacao @oficialkellykey @oticariopreto @parmebr @paulohenriquef @pedrothiagodias @raphaela_luz @raquelguachalla @rocha_soraya @rodolfo1980rt @rodrigogodoy_ @sabrinasato @sassaricandoacessorios @sandracoelhopatisserie @sorveteriacairu @soufeline @staelravalhia @stellinharavalhia @taisdeverdade @tayanasemblano @thaiss_f @valcoelho_vc @vanmartins_ @veronamoura @vieira_diogo @vivianfestasoficial @viviansanto @ysaaferreira_ @zinzaneoficial