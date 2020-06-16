Carol Marchezi fala da briga com o ex, Felipe Araújo, no ES

A capixaba Carol Marchezi, que tem um filho com o cantor Felipe Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @carolmarchezi

Ao contrário do que alega a assessoria de imprensa de Felipe, Carol garante já ter registrado boletim de ocorrência (BO) contra o artista e, pela web, chegou a detalhar como teria sido o fato: “Em setembro do ano passado realmente houve uma discussão, onde o pai do meu filho me agrediu psicologicamente e moralmente, conforme relatei na Delegacia de Proteção à Mulher. Não houve agressão física”.

Durante a conversa com este colunista, ela reafirmou o episódio e ainda detalhou a má relação que diz que o ex tem com o filho. Segundo Carol, os dois estão há quatro meses sem se ver e há dois meses sem se falar.

O cantor Felipe Araújo e o filho, Miguel Marchezi Araújo, curtindo sunset na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @felipearaujocantor

“Eu sempre tentei ter uma boa relação pelo fato de termos um filho. Ele sempre disse que queria o mesmo, mas suas atitudes não demonstravam isso. Eu sempre fui paciente e calma, mas nunca deixei de me posicionar”, dispara a psicóloga.

Qual tem sido a sua rotina e do Miguel em meio à pandemia? Moramos em Vitoria, só nós dois. Nossa rotina, assim como de todos, está restrita por conta da pandemia. Mas procuro sempre estar brincando com ele aqui em casa, interagindo! Estamos sempre juntinhos! E como está a sua vida: trabalhando, estudando, se dedicando à carreira na web como influencer...? Trabalhando, estudando e me dedicando à carreira de influencer. Me formei como psicóloga quando estava no oitavo mês de gestação, e já finalizei uma pós-graduação de especialização em Psicologia e Saúde. Estou fazendo outras duas pós-graduações: uma de especialização em Terapia Cognitivo Comportamental e outra de especialização em Psicologia Jurídica. Em relação a trabalho, tenho me dedicado bastante na carreira de influenciadora. Tem sido incrível! Atualmente está difícil fazer planos por conta do momento instável, mas você tem ideia do projeto que quer tocar ou retomar quando essa onda mais crítica passar? Tenho muitos projetos! A maioria relacionados à minha carreira na internet! Penso em criar meu canal no YouTube, por exemplo. A ideia é gerar conteúdos voltados para a maternidade, psicologia, moda, make, viagens... De tudo um pouco! Recentemente vimos jornais e revistas falando de sua relação com o Felipe. O que pode falar da relação de vocês dois e o que tem a declarar sobre a relação dele com o filho? Eu sempre tentei ter uma boa relação pelo fato de termos um filho. Ele sempre disse que queria o mesmo, mas suas atitudes não demonstravam isso. Eu sempre fui paciente e calma, mas nunca deixei de me posicionar. Sobre a relação dele com o filho, eu nem tenho muito o que te dizer. Eles estão sem se ver há 4 meses, e o pai não pergunta por ele há 2 meses. Isso me deixa muito triste. Meu pai, por exemplo, sempre foi muito presente na minha vida, e eu sei o quanto isso é importante na vida de uma criança. Recentemente o que tomou as manchetes foi um suposto BO que você teria feito contra Felipe Araújo, que ele mesmo nega. É verdade? É verdade, sim. Inclusive me pronunciei na minha rede social sobre isso. Primeiro, confirmei o que foi dito pela jornalista Fabia Oliveira. Na sequência, provei tudo o que foi dito.

Print mostra desabafo da psicóloga capixaba Carol Marchezi, mãe de Miguel, filho de Felipe Araújo, nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @carolmarchezi

Crédito: Reprodução/Instagram @carolmarchezi

Crédito: Reprodução/Instagram @carolmarchezi

Se arrepende de já ter feito declarações pela internet? Não. O que me arrependo, foi de ter demonstrado que estava tudo bem, quando na verdade não estava. Não acho legal ter que chegar ao ponto de expor assuntos tão pessoais, mas não tive outra alternativa. Aliás, está solteira? Pensa em ter mais filhos? Estou solteira e me dedicando apenas ao meu filho, ao meu trabalho e aos meus estudos. Sobre ter mais filhos, não penso (por enquanto). Quem sabe daqui a alguns anos...

A capixaba Carol Marchezi, que tem um filho com o cantor Felipe Araújo Crédito: Instagram/@carolmarchezi

E o que o Miguel representa para você na sua vida hoje? O Miguel representa tudo! Não consigo mais imaginar a minha vida sem ele. Me trouxe maturidade e me ensinou o que é amar incondicionalmente. Como é com a sua família? Te ajudam na criação, na educação...? Minha família é maravilhosa. Sempre estiveram ao meu lado me dando todo apoio do mundo! Somos muito unidos e todos dão muito amor e carinho ao Miguel. Ele é o nosso xodó.

COM A PALAVRA, FELIPE ARAÚJO

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Felipe Araújo diz que o cantor desconhece tanto o boletim de ocorrência quanto os fatos que foram relatados pela ex. O sertanejo ainda nega que tenha pedido redução de pensão – uma outra polêmica que acabou surgindo – e esclareceu que concorda que o filho more com a mãe, no Espírito Santo.

Leia a nota na íntegra:

“A defesa de Felipe Araújo refuta veemente todas as alegações feitas por Vsa. Senhoria na mensagem anterior.

A defesa ainda informa que Felipe jamais ajuizou qualquer ação para reduzir a pensão alimentícia do filho Miguel.

Esclarece que quando a senhora Caroline estava grávida de sete meses, Felipe ajuizou uma ação de fixação de alimentos gravídicos (ou seja, antes mesmo da realização de exame de DNA).

A defesa de Felipe informa que paga mensalmente ao menor Miguel o valor fixado pelo Poder Judiciário, e que, mesmo sem realizar qualquer show há mais de 3 três meses, vem cumprindo fielmente com o determinado pela decisão judicial.

Quanto à alegação de que Felipe supostamente está buscando a guarda do menor, notadamente se trata de uma inverdade descabida, vez que sequer cogitou essa situação, pois entende e concorda que o filho deve residir com a genitora.

Finalmente, quanto ao boletim de ocorrência alegado, a defesa informa que nunca tomou conhecimento de tais fatos. Negando também as alegações de que teria ameaçado tirar a guarda do filho em qualquer momento, vez que nunca teve esta intenção.”

REPRODUÇÃO HUMANA DO ES ENTRE AS TOPS DO MUNDO

Um motivo para comemorar em meio à pandemia do novo coronavírus no Estado: a clínica do doutor Jules White , em Vitória, recebeu o Selo Ouro da RedLara – uma instituição latino-americana de reprodução assistida que certifica clínicas e especialistas do mundo todo. Trata-se de uma certificação internacional de qualidade que dá ao instituto capixaba o status de fazer parte de uma porção de apenas 30% de estabelecimentos da mesma natureza em toda a América Latina que possuem o título.

O médico Jules White ladeado por duas de suas três filhas que decidiram seguir carreira na medicina reprodutiva, Cindy White e Vickie White Crédito: Syd Lucas

TAL PAI, TAIS FILHAS

Duas das três filhas de Jules, conhecido nas rodas da sociedade capixaba como "o papa da reprodução humana", seguiram o caminho do pai e estão, atualmente, em São Paulo finalizando as especializações na área reprodutiva. Cindy White Vickie White , de lá, comemoraram a conquista.

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