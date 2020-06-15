Ludmilla divulga conversas com Anitta e faz carta aberta sobre briga das duas

As cantoras Anitta e Ludmilla Crédito: Instagram/Anitta/Ludmilla

A polêmica entre Ludmilla, 25, e Anitta, 27, tomou novo rumo nesta segunda-feira (15). A cantora de "Verdinha" resolveu compartilhar um vídeo em que expõe conversas antigas com a ex-amiga e explicou que foi ao seu limite depois de "aguentar muita coisa calada".

A publicação feita por Ludmilla em sua rede social levou o nome de "carta aberta" e surpreendeu os fãs, já que nela a funkeira mostra áudios e conversar com Anitta sobre a polêmica em torno da música "Onda Diferente", lançada ano passado.

No vídeo montado pela cantora carioca, ela exibe as trocas de áudios que teve com a ex-amiga, provando o seu comportamento manipulador. "Ela é assim, muito ardilosa e faz tudo de caso pensado", afirmou.

"Eu estava cansada de engolir esse achismo dela. Passou a vida inteira assim, me taxando de inferior", afirmou Ludmilla, que na última sexta (12) trouxe o assunto à tona após ser citada durante a transmissão do "Anitta Dentro da Casinha". No programa transmitido pela Multishow, a cantora de "Vai Malandra" teria ironizado o casamento de Ludmilla e Brunna Gonçalves.

No vídeo, Ludmilla também contou um episódio do qual nunca se esquece: quando Anitta a chamava de "projetinho de Alcione". "Era esse meu apelido por ela...como se isso fosse uma ofensa, mas mal sabe ela que a Alcione é uma das minhas maiores referências", afirmou a funkeira.

"Toda vez que eu tenho que tocar nesse nome, fala sobre ela, me traz uma sensação muito ruim. Vocês, fãs, são muito privilegiados de ter ela só de distância, ali do palco. Se vocês tiverem um dia de convívio com a pessoa, vão se desapontar", completou Ludmilla, que disse que já chegou a admirar Anitta.

Por fim, a funkeira de disse estar cansada de abaixar a cabeça, mesmo ouvindo conselhos de empresários e pessoas do meio artístico para não se envolver. "A gente sabe quem ela é, não entra numa briga porque você sabe que vai sair perdendo", falou.

PONTA DO ICEBERG

Na última sexta (12), Ludmilla publicou uma série de capturas de tela de conversas com Anitta e disse que apesar de não querer confusão, não aguentava mais ver a ex-amiga falando seu nome em lives e transmissões ao vivo.

"Não me faça de idiota. Todo esse tempo, Anitta, você falava uma coisa que era uma absurda mentira, extrema mentira, e eu não te contrariava. Porque eu sei que você gosta de... Esse teu ego, você gosta de ser alimentada disso."

Depois, ela ainda publicou um print em que uma seguidora pergunta a Anitta quando ela explicaria a história de que uma música de Ludmilla só teria tocado num desfile de Rihanna por um pedido dela para o DJ Pedro Cavalieri. "Nunca disse isso para ninguém e não conheço este DJ, mas desejo sucesso a todos, inclusive a seu perfil fake no Instagram. Beijos de luz", responde Anitta no mesmo print.

Publicado junto com o print, um áudio é ouvido ao fundo. "Quem colocou sua música no evento da Rihanna foi um amigo meu, falo com ele todos os dias", diz a voz, que parece ser de Anitta. Ludmilla finalizou suas postagens com uma última mensagem sobre o assunto: "Sempre com as mentiras para cima de mim porque eu era ingênua e acreditava nela".

'ONDA DIFERENTE'

A polêmica em torno da música "Onda Diferente" começou depois que Ludmilla, compositora da música, percebeu que Anitta também estava creditada na ficha técnica da canção no Spotify (plataforma de streaming musical).

A voz de "A Danada Sou Eu" explicou em suas redes sociais que o combinado para o lançamento da música é que ela dividiria os créditos da letra com Snoop Dog, já que essa foi a condição do astro internacional para participar da produção. A voz de "Bang" não seria incluída.

A ficha técnica foi alterada e o nome de Anitta foi cortado da composição. Ludmilla lembrou, ainda, que a polêmica começou quando comemorou em sua rede social que Ivete Sangalo estava cantando "Onda Diferente" na edição do Rock in Rio 2019.

A cantora foi, então questionada pelos fãs de Anitta sobre a participação da poderosa na letra da música. Foi só então, após receber imagens da ficha técnica do Spotify, que Ludmilla percebeu que os créditos estavam errados.