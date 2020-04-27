The Killers, Evanescence e Ludmilla nos lançamentos da semana #33

A semana começa com muita música boa. Do pop ao seratnejo romântico, passando pelo rock e o pagode, a lista está repleta de novidades. Destacamos a volta do Evanescence, com "Wasted On You" e o EP de Ludmilla, que abraçou o pagode. Confira as opções desta semana.

Completam a segunda edição do DVD Jogando em Casa as canções autorais Essa Preta e Se For pra Pagodear (inédita nas plataformas digitais); a releitura Pão Que Alimenta (Galocantô); além dos medleys Você Não Sabe Escutar/Lama nas Ruas (Serginho Meriti/ Zeca Pagodinho); Evoluiu/Churrascada e Piscina (Kevin O Chris), em que o grupo experimenta com o Funk no ritmo do Samba em um resultado que surpreende e Fé em Deus/Um Vencedor (Reinaldo).