The Killers, Evanescence e Ludmilla nos lançamentos da semana #33

A semana começa com muita música boa. Do pop ao seratnejo romântico, passando pelo rock e o pagode, a lista está repleta de novidades. Destacamos a volta do Evanescence, com "Wasted On You" e o EP de Ludmilla, que abraçou o pagode. Confira as opções desta semana.
- "CLAWS" - CHARLI XCX
- A cantora segue na saga de introduzir os fãs no universo de seu próximo disco, "How Im Feeling Now". "Claws" é a segunda música apresentada - "Forever" foi a primeira - e mostra a cantora misturando o pop, o eletrônico e até o rap. O disco chega no dia 15 de maio. Até lá, confira a nova canção.
- "TUDO NA VIDA PASSA" - DANIEL
- Daniel volta com seu sertanejo romântico com uma versão de Manoel Santa Cecília, com composição da intérprete e compositora argentina Claudia Brant e do cantor e compositor porto-riquenho Luis Fonsi, intérprete do sucesso "Despacito". Como o nome mesmo já sugere, "Tudo na Vida Passa" é uma história de amor que traz reflexão sobre a brevidade das coisas da vida. Eu sugeri trazer um reggae, uma canção mais pra cima, alto astral. O resultado é maravilhoso, a concepção de arranjo, tudo ficou bem diferente de muita coisa que já fiz, comemora Daniel.
- "CARINHOSO" - CÉU
- Céu apresenta uma nova roupagem para o clássico de Pixinguinha. A canção já está na trilha sonora da série "Todas as Mulheres do Mundo". Confira o resultado.
- "BEIJO B" - RAEL FEAT. THIAGUINHO
- Rael segue na divulgação do EP "Capim-Cidreira". Agora, ele apresenta "Beijo B", com participação de Thiaguinho. Em tempos de pandemia, o clipe conta com participação de fãs, que enviaram vídeos para o cantor. Confira o trabalho.
- "WASTED ON YOU" - EVANESCENCE
- Evanescence está de volta com uma balada forte e típica da banda. Segura este trecho da letra de "Wasted On You": "Eu não preciso de drogas / Eu já estou acabada / Estou cansada de você / Esperando por um milagre / Não consigo seguir em frente / Parece que estamos congelados no tempo / Estou cansada de você / Apenas me passe a amarga verdade", canta Amy Lee em livre tradução. A faixa estará no próximo disco da banda "Bitter Truth", o primeiro de inéditas em nove anos. Confira a canção.
- "PARALISOU" - CYNTHIA LUZ
- Com um beat introspectivo e recheado de sensibilidade, Cynthia Luz lança "Paralisou". A faixa carrega uma letra que relata quando o sentimento transborda para dentro de si, a canção certa para momentos de reflexão que estamos vivendo.
- "MANEIRINHA" - KEVIN O CHRIS
- O funkeiro quis mostrar a rotina de uma solteira aos fins de semana e acabou extrapolando um pouco na letra. Mas a batida nos 150 bpm do funk marca bem a música e se torna boa para curtir a pista. Confira o lyric video da canção.
- "GOLIATH" - WOODKID
- Yoann Lemoine é o verdadeiro nome por trás do aclamado projeto Woodkid, que nasceu em meados de 2011, e que retorna com o lançamento de sua mais nova música, "Goliath". A canção é o primeiro single desta nova era e fará parte do repertório do novo disco. A canção é um poema épico que nos leva às profundezas das forças holísticas que cada indivíduo tem que enfrentar. Confira o clipe
- "LONELY HEARTS" - JOJO
- Depois de "Man", Jojo apresenta mais uma canção do álbum "Good To Know", que deve chegar no próximo dia 1 de maio. "Lonely Hearts" é uma das nove faixas do novo projeto da americana e fala sobre sexo casual. Confira.
- "FIRE IN BONE" - THE KILLERS
- O grupo aquece os fãs para o seu próximo álbum (Imploding The Mirage - ainda sem data de lançamento) com a inédita "Fire in Bone". Com batidas presentes em baladas dos anos 80 e 90, o grupo fala de coisas que nos deixam para baixo, como se sentir vazio. Confira.
ÁLBUNS E EPs
- "JORDAN BOYZ VOL.2" - DUDU E LEOZIN
- Tem capixaba nesta semana de lançamentos. O jovem rapper Dudu, que tem uma forte carreira em batalhas de MCs, lança "Joradn Boyz Vol.2". O projeto tem parceria com Leozin mostra um rap com letras repletas de referência à cultura pop. Confira o trabalho de uma das apostas do rap no país.
- "NUMANICE" - LUDMILLA
- Ludmilla mostra toda sua potência vocal para o pagode em "Numanice". Cumprindo a promessa feita aos fãs e apreciadores do ritmo, a funkeira mostra sua ginga em seis faixas, apresentadas na live realizada na última sexta-feira (24). O trabalho chega a lembrar um pouco do som feito por Thiaguinho, mas com toda malemolência da cantora. Entre as canções, Lud colocou "Pôr do Sol", canção pop gravada originalmente com Silva, mas em versão solo e pagodeira. Confira.
- "ONE WORLD: TOGETHER AT HOME" - VÁRIOS ARTISTAS
- O festival online "One World: Together At Home", que teve curadoria de Lady Gaga, está com todas as faixas apresentadas na live reunidas num disco. São 79 canções, que ajudaram na arrecadação de R$ 690 milhões. Entre os artistas do projeto, estão Elton John, John Legend, Celine Dion, Lizzo, Shawn Mendes, The Rolling Stones, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Stevie Wonder, Maluma e Rita Ora.
- "TE ADORANDO PELO AVESSO" - ILLY
- A cantora resolveu fazer uma grande homenagem a Elis Regina com o disco. Trazendo um pop contemporâneo, Illy abre o disco com "Alô, Alô Marciano". As novas roupagens deixam as músicas ainda mais atuais. As homenagens seguem até mesmo na capa, que faz uma alusão ao álbum "Elis - 1973", só que com Illy virada de ponta-cabeça. O disco ainda traz parcerias com Silva e Baco Exu do Blues nas canções "Atrás da Porta" e "Me Deixas Louca". Confira o novo trabalho da baiana.
- "LIVE IN BRAZIL (1993 - 2017)" - METALLICA
- Já que o Metallica não pôde vir ao Brasil para seus shows, devido a pandemia do coronavírus, os músicos decidiram relembrar os melhores momentos de seus shows no país com a compilação "Live in Brazil" (1993-2017), disponível em todas as plataformas de streaming de música. O álbum contém 18 faixas com áudios extraídos de shows no Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, entre o período de 1993 e 1999, além de outras canções remasterizadas dos anos seguintes. Confira.
- "JOGANDO EM CASA - VOL. 2" - VOU PRO SERENO
- O grupo carioca Vou Pro Sereno segue a todo vapor trabalhando o novo projeto ao vivo, Jogando Em Casa o primeiro DVD da carreira. A primeira parte saiu em março com seis músicas. Agora, são mais sete canções, com direito a releituras de sucessos do Samba, mistura de gêneros, com o Funk, e uma participação muito especial: o cantor Belo se junta ao grupo em Alô Gatinha/ Pixote, medley que chega acompanhado de clipe ao vivo.
Completam a segunda edição do DVD Jogando em Casa as canções autorais Essa Preta e Se For pra Pagodear (inédita nas plataformas digitais); a releitura Pão Que Alimenta (Galocantô); além dos medleys Você Não Sabe Escutar/Lama nas Ruas (Serginho Meriti/ Zeca Pagodinho); Evoluiu/Churrascada e Piscina (Kevin O Chris), em que o grupo experimenta com o Funk no ritmo do Samba em um resultado que surpreende e Fé em Deus/Um Vencedor (Reinaldo).