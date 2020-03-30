Dua Lipa, Pear Jam e Rihanna nos lançamentos da semana #30

Hora de atualizar as playlists. Na última semana, os artistas se empolgaram e encheram as plataformas digitais de lançamentos. Destaque para os álbuns "Future Nostalgia", de Dua Lipa", "Gigaton", do Pearl Jam, "111", de Pabllo Vittar, e os singles "Break Up Song", do Little Mix", e "Believe It", de PARTYNEXTOOR, que trouxe Rihanna de volta à música.