Dua Lipa, Pear Jam e Rihanna nos lançamentos da semana #30

Hora de atualizar as playlists. Na última semana, os artistas se empolgaram e encheram as plataformas digitais de lançamentos. Destaque para os álbuns "Future Nostalgia", de Dua Lipa", "Gigaton", do Pearl Jam, "111", de Pabllo Vittar, e os singles "Break Up Song", do Little Mix", e "Believe It", de PARTYNEXTOOR, que trouxe Rihanna de volta à música.
Destaque também para a estreante Jessie Reyez. Pagode, sertanejo, axé e eletrônico complementam os ritmos presentes nos lançamentos da semana. Confira.
- "BELIEVE IT" - PARTYNEXTDOOR FEAT. RIHANNA
- Quem ainda aguarda o disco de Rihanna, acaba de ganhar um fôlego. A cantora gravou uma participação na canção "Believe It", do PARTYNEXTDOOR. Apesar de aparecer bem rápido, Rihanna já animou os fãs com um trabalho inédito, o que não se via há alguns anos. Vale lembrar que "Believe It" está no álbum "PARTYMOBYLE", que o rapper lançou na última semana, e conta com participação de Drake na canção "Loyal". Confira a música com Rihanna e o disco do rapper abaixo.
- "BREAK UP SONG" - LITTLE MIX
- A vibe oitentista invadiu mesmo o pop. Quem aposta na fórmula e o quarteto Little Mix. As meninas, que fizeram show recentemente no país, apresentam "Break Up Song", um hino sobre superar um relacionamento. Repleta de sintetizadores, você percebe logo a referência aos anos 80. Confira o lyric video.
- "FALTA AMOR" - SEBASTIÁN YATRA E RICK MARTIN
- Sebastián Yatra lançou uma nova versão de Falta Amor, com a participação de Ricky Martin. Apresentada no ano passado, a faixa original faz parte de "Fantasía", álbum indicado ao Grammy Latino e vencedor do Latin American Music Awards de 2019. Na colaboração com o astro porto-riquenho, a canção ficou ainda mais romântica. Segundo Yatra, a nova versão chega com o objetivo de trazer mais amor para as pessoas, inspirar sorrisos e boas vibrações em meio à crise, criando uma rede de apoio.
- "LAY YOUR HEAD ON ME" - MAJOR LAZER
- O trio Major Lazer apresenta Lay Your Head On Me, com a participação de Marcus Mumford. A canção segue o lançamento de Que Calor e traz batidas que remetem ao verão. Confira a nova música do trio, que já trabalhou como nomes como Beyoncé, Anitta e Pabllo Vittar.
- "ACHAS" - JOJO MARONTTINI, BLAYA E PRETO SHOW
- Jojo Maronttini, a eterna Jojo Todynho, faz sua priomeira música com colaboração internacional. Com ela, Blaya (Portugal) e Preto Show (Angola) trazem um funk cheio de malemolência. "Achas" mostra uma Jojo provocativa, que recebe uma proposta de casamento. Confira o lyric video.
- "HOTEL QUASE PARTICULAR" - EXALTA
- O Exaltasamba agora é Exalta e traz sua primeira canção de 2020. A banda agora com os novos intérpretes Jeffinho e Magrão apresenta "Hotel Quase Particular". Confira o pagode romântico da banda paulistana, agora com tempero carioca dos novos integrantes.
- "HOW TO BE LONELY" - RITA ORA
- Lançada no início de março, "How To Be Lonely" ganhou um videoclipe. O vídeo mostra Rita Ora tentando se virar com a solidão. De pisar em ovos até a batalhar com ETs, estão entre as ações da cantora para reaprender a ficar consigo mesma. Confira o clipe.
- "DON'T WASTE MY TIME" - USHER FEAT. ELLA MAI
- A canção foi lançada em dezembro de 2019. Devido ao sucesso, "Don't Waste My Time" deve fazer parte do próximo álbum de Usher (Confessions 2) e ganhou um videoclipe. O vídeo traz imagens de Usher e Ella Mai curtindo uma festa na piscina ao lado de amigos como Snoop Dogg e Evan Ross. Confira o vídeo.
- "BETTER DAYS" - ONE REPUBLIC
- One Republic segue um bom período de lançamentos. Depois de "Didn't I", a banda lançou "Better Days". De acordo com o vocalista Ryan Tedder, a canção foi gravada nas últimas semanas influenciada pelos impactos do COVID-19. Até setembro de 2020, parte dos lucros dos streams de Better Days será doada para o MusicCares COVID-19 Relief Fund para ajudar artistas afetados pela crise da pandemia. Confira.
- "DANCE AGAIN" - SELENA GOMEZ
- Selena Gomez está toda empolgada e preparada para dançar num vídeo performace de "Dance Again". A canção faz parte de seu mais novo álbum e, assim como o One Republic, os lucros de merchandising da canção irão para o MusicCares COVID-19 Relief Fund. Confira.
- "KINGS & QUEENS" - AVA MAX
- Ava Max resolveu lançar na última semana o clipe para "Kings & Queens", single lançado no início de março. A canção deve fazer parte do álbum de estreia de Ava. Enquanto não sai, confira o clipe abaixo em que a cantora incorpora uma rainha sem medos de se soltar.
ÁLBUNS E EPs
- "FUTURE NOSTALGIA" - DUA LIPA
- A espera valeu a pena. A "Salvadora do pop", como Dua Lipa é chamada na web, surpreendeu com o lançamento de "Future Nostalgia". O álbum trouxe uma essência do pop com bastante disco, sintetizadores, dance e letras que falam de amor. Inspirações não faltaram, o disco tem referências a Outkast, Prince, Blondie, Jamiroquai e No Doubt. Para se ter uma ideia do bom trabalho, a cantora conseguiu na manhã deste sábado (28) um feito inédito ao emplacar todas as dez faixas do projeto no TOP 50 do Spotify. "Break My Heart" foi a faixa escolhida para ganhar clipe junto com o lançamento. Confira o vídeo e o disco abaixo.
- "GIGATON" - PEARL JAM
- Após 74 dias de espera, do anúncio até o lançamento, o Pearl Jam presenteia os fãs com "Gigaton". Produzido por Josh Evans e pelo próprio Pearl Jam, este é o primeiro compilado do grupo desde "Lightning Bolt", lançado em 2013 e premiado com um Grammy. Com 12 faixas, "Gigaton" inclui os já lançados singles "Dance Of The Clairvoyants" e "Superblood Wolfmoon", ambos apresentados em fevereiro. Na última quarta-feira (25), o grupo divulgou, de surpresa, o 3º single do compilado, a faixa "Quick Escape'. O álbum todo possui o rock característico do Pearl Jam ao longo de sua carreira. Destaque para a faixa que abre o disco "Who Ever Said". Confira o disco.
- "111" - PABLLO VITTAR
- A drag mais famosa do Brasil lançou finalmente o complemento do disco "111". "Rajadão", "Tímida", "Lovezinho", "Salvage" e "Clima Quente" são as canções que chegaram bombando nas plataformas digitais. A primeira, por sinal, ficou em terceira mais ouvida no Brasil, segundo o Spotify, e já virou meme já que tem sonoridade parecida com um louvor. Confira o disco.
- "C A L M" - 5 SECONDS OF SUMMER
- Quase dois meses depois de gerar grande expectativa entre seus fãs com o anúncio da chegada de um novo álbum, a banda australiana 5 Seconds of Summer acaba de lançar o disco "C A L M". Com 12 faixas, este é o quarto álbum de estúdio do grupo. O compilado traz no repertório as já apresentadas faixas"Easier", "Teeth", "No Shame", "Old Me" e "Wildflower", esta última lançada nesta quarta-feira (25). "'C A L M'" fala da jornada de um jovem, seja para melhor ou para pior. Somos todos humanos e cometemos erros. Às vezes, machucamos aqueles que amamos e, inevitavelmente, a nós mesmos no processo. "C A L M" deixa a banda em um estado de espírito muito mais feliz, unida e calma para continuar fazendo mais álbuns nos próximos anos", diz Luke Hemmings, vocalista do grupo. Confira o trabalho.
- "LEVADA DO GIGANTE (AO VIVO/PT 2)" - LÉO SANTANA
- O cantor Léo Santana lançou a segunda parte do projeto Levada do Gigante, gravado em São Paulo, que teve em sua primeira parte o sucesso "Contatinho", com participação de Anitta e sucesso no carnaval. Nesta etapa, Léo conta com a participação do cantor porto-riquenho Jhay Cortez e da cantora Lauana Prado. Por sinal, o single com a sertaneja já conta com vídeo no YouTube. Confira o clipe e o disco de 8 faixas repletas de axé.
- "BEFORE LOVE CAME TO KILL US" - JESSIE REYEZ
- A cantora e compositora Jessie Reyez apresenta o seu aguardado álbum de estreia. Gravado em estúdio, o projeto traz 14 faixas e mostra que Jessie Reyez está voando alto. No disco, a cantora já conta com parcerias como Eminem, na faixa Coffin, e 6lack em Imported. O disco é composto de faixas que se completam formando um bom storytelling, o que é raro nos lançamentos atuais. O pop e o black compõem bem o corpo do disco, que inclui seu single de estreia: o premiado "Figures" (2016). Para o lançamento, ela ainda soltou o clipe de "I Do". Confira o video e o disco.