Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Dua Lipa, Pear Jam e Rihanna nos lançamentos da semana #30

Álbuns completos e cheios de mensagens chegam para esquentar as playlists

Publicado em 30 de Março de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 13:00
Dua Lipa no clipe de
Dua Lipa no clipe de "Break My Heart" lançado junto com o álbum "Future Nostalgia" Crédito: Reprodução/YouTube
Hora de atualizar as playlists. Na última semana, os artistas se empolgaram e encheram as plataformas digitais de lançamentos. Destaque para os álbuns "Future Nostalgia", de Dua Lipa", "Gigaton", do Pearl Jam, "111", de Pabllo Vittar, e os singles "Break Up Song", do Little Mix", e "Believe It", de PARTYNEXTOOR, que trouxe Rihanna de volta à música.
Destaque também para a estreante Jessie Reyez. Pagode, sertanejo, axé e eletrônico complementam os ritmos presentes nos lançamentos da semana. Confira.
  • "BELIEVE IT" - PARTYNEXTDOOR FEAT. RIHANNA
  • Quem ainda aguarda o disco de Rihanna, acaba de ganhar um fôlego. A cantora gravou uma participação na canção "Believe It", do PARTYNEXTDOOR. Apesar de aparecer bem rápido, Rihanna já animou os fãs com um trabalho inédito, o que não se via há alguns anos. Vale lembrar que "Believe It" está no álbum "PARTYMOBYLE", que o rapper lançou na última semana, e conta com participação de Drake na canção "Loyal". Confira a música com Rihanna e o disco do rapper abaixo.
  • "BREAK UP SONG" - LITTLE MIX
  • A vibe oitentista invadiu mesmo o pop. Quem aposta na fórmula e o quarteto Little Mix. As meninas, que fizeram show recentemente no país, apresentam "Break Up Song", um hino sobre superar um relacionamento. Repleta de sintetizadores, você percebe logo a referência aos anos 80. Confira o lyric video.
  • "FALTA AMOR" - SEBASTIÁN YATRA E RICK MARTIN
  • Sebastián Yatra lançou uma nova versão de Falta Amor, com a participação de Ricky Martin. Apresentada no ano passado, a faixa original faz parte de "Fantasía", álbum indicado ao Grammy Latino e vencedor do Latin American Music Awards de 2019. Na colaboração com o astro porto-riquenho, a canção ficou ainda mais romântica. Segundo Yatra, a nova versão chega com o objetivo de trazer mais amor para as pessoas, inspirar sorrisos e boas vibrações em meio à crise, criando uma rede de apoio.
  • "LAY YOUR HEAD ON ME" - MAJOR LAZER
  • O trio Major Lazer apresenta Lay Your Head On Me, com a participação de Marcus Mumford. A canção segue o lançamento de Que Calor e traz batidas que remetem ao verão. Confira a nova música do trio, que já trabalhou como nomes como Beyoncé, Anitta e Pabllo Vittar.
  • "ACHAS" - JOJO MARONTTINI, BLAYA E PRETO SHOW
  • Jojo Maronttini, a eterna Jojo Todynho, faz sua priomeira música com colaboração internacional. Com ela, Blaya (Portugal) e Preto Show (Angola) trazem um funk cheio de malemolência. "Achas" mostra uma Jojo provocativa, que recebe uma proposta de casamento. Confira o lyric video.
  • "HOTEL QUASE PARTICULAR" - EXALTA
  • O Exaltasamba agora é Exalta e traz sua primeira canção de 2020. A banda agora com os novos intérpretes Jeffinho e Magrão apresenta "Hotel Quase Particular". Confira o pagode romântico da banda paulistana, agora com tempero carioca dos novos integrantes.

Veja Também

The Killers, Ludmilla e The Weeknd nos lançamentos da semana #29

Dan Abranches, Coldplay, Rita Ora estão nos lançamentos da semana #28

Xande de Pilares, Demi Lovato e Noel Gallagher nos lançamentos da semana #27

  • "HOW TO BE LONELY" - RITA ORA
  • Lançada no início de março, "How To Be Lonely" ganhou um videoclipe. O vídeo mostra Rita Ora tentando se virar com a solidão. De pisar em ovos até a batalhar com ETs, estão entre as ações da cantora para reaprender a ficar consigo mesma. Confira o clipe.
  • "DON'T WASTE MY TIME" - USHER FEAT. ELLA MAI
  • A canção foi lançada em dezembro de 2019. Devido ao sucesso, "Don't Waste My Time" deve fazer parte do próximo álbum de Usher (Confessions 2) e ganhou um videoclipe. O vídeo traz imagens de Usher e Ella Mai curtindo uma festa na piscina ao lado de amigos como Snoop Dogg e Evan Ross. Confira o vídeo.
  • "BETTER DAYS" - ONE REPUBLIC
  • One Republic segue um bom período de lançamentos. Depois de "Didn't I", a banda lançou "Better Days". De acordo com o vocalista Ryan Tedder, a canção foi gravada nas últimas semanas influenciada pelos impactos do COVID-19. Até setembro de 2020, parte dos lucros dos streams de Better Days será doada para o MusicCares COVID-19 Relief Fund para ajudar artistas afetados pela crise da pandemia. Confira.
  • "DANCE AGAIN" - SELENA GOMEZ
  • Selena Gomez está toda empolgada e preparada para dançar num vídeo performace de "Dance Again". A canção faz parte de seu mais novo álbum e, assim como o One Republic, os lucros de merchandising da canção irão para o MusicCares COVID-19 Relief Fund. Confira.
  • "KINGS & QUEENS" - AVA MAX
  • Ava Max resolveu lançar na última semana o clipe para "Kings & Queens", single lançado no início de março. A canção deve fazer parte do álbum de estreia de Ava. Enquanto não sai, confira o clipe abaixo em que a cantora incorpora uma rainha sem medos de se soltar.

ÁLBUNS E EPs

  • "FUTURE NOSTALGIA" - DUA LIPA
  • A espera valeu a pena. A "Salvadora do pop", como Dua Lipa é chamada na web, surpreendeu com o lançamento de "Future Nostalgia". O álbum trouxe uma essência do pop com bastante disco, sintetizadores, dance e letras que falam de amor. Inspirações não faltaram, o disco tem referências a Outkast, Prince, Blondie, Jamiroquai e No Doubt. Para se ter uma ideia do bom trabalho, a cantora conseguiu na manhã deste sábado (28) um feito inédito ao emplacar todas as dez faixas do projeto no TOP 50 do Spotify. "Break My Heart" foi a faixa escolhida para ganhar clipe junto com o lançamento. Confira o vídeo e o disco abaixo.
  • "GIGATON" - PEARL JAM
  • Após 74 dias de espera, do anúncio até o lançamento, o Pearl Jam presenteia os fãs com "Gigaton". Produzido por Josh Evans e pelo próprio Pearl Jam, este é o primeiro compilado do grupo desde "Lightning Bolt", lançado em 2013 e premiado com um Grammy. Com 12 faixas, "Gigaton" inclui os já lançados singles "Dance Of The Clairvoyants" e "Superblood Wolfmoon", ambos apresentados em fevereiro. Na última quarta-feira (25), o grupo divulgou, de surpresa, o 3º single do compilado, a faixa "Quick Escape'. O álbum todo possui o rock característico do Pearl Jam ao longo de sua carreira. Destaque para a faixa que abre o disco "Who Ever Said". Confira o disco.
  • "111" - PABLLO VITTAR
  • A drag mais famosa do Brasil lançou finalmente o complemento do disco "111". "Rajadão", "Tímida", "Lovezinho", "Salvage" e "Clima Quente" são as canções que chegaram bombando nas plataformas digitais. A primeira, por sinal, ficou em terceira mais ouvida no Brasil, segundo o Spotify, e já virou meme já que tem sonoridade parecida com um louvor. Confira o disco.
  • "C A L M" - 5 SECONDS OF SUMMER
  • Quase dois meses depois de gerar grande expectativa entre seus fãs com o anúncio da chegada de um novo álbum, a banda australiana 5 Seconds of Summer acaba de lançar o disco "C A L M". Com 12 faixas, este é o quarto álbum de estúdio do grupo. O compilado traz no repertório as já apresentadas faixas"Easier", "Teeth", "No Shame", "Old Me" e "Wildflower", esta última lançada nesta quarta-feira (25). "'C A L M'" fala da jornada de um jovem, seja para melhor ou para pior. Somos todos humanos e cometemos erros. Às vezes, machucamos aqueles que amamos e, inevitavelmente, a nós mesmos no processo. "C A L M" deixa a banda em um estado de espírito muito mais feliz, unida e calma para continuar fazendo mais álbuns nos próximos anos", diz Luke Hemmings, vocalista do grupo. Confira o trabalho.
  • "LEVADA DO GIGANTE (AO VIVO/PT 2)" - LÉO SANTANA
  • O cantor Léo Santana lançou a segunda parte do projeto Levada do Gigante, gravado em São Paulo, que teve em sua primeira parte o sucesso "Contatinho", com participação de Anitta e sucesso no carnaval. Nesta etapa, Léo conta com a participação do cantor porto-riquenho Jhay Cortez e da cantora Lauana Prado. Por sinal, o single com a sertaneja já conta com vídeo no YouTube. Confira o clipe e o disco de 8 faixas repletas de axé.
  • "BEFORE LOVE CAME TO KILL US" - JESSIE REYEZ
  • A cantora e compositora Jessie Reyez apresenta o seu aguardado álbum de estreia. Gravado em estúdio, o projeto traz 14 faixas e mostra que Jessie Reyez está voando alto. No disco, a cantora já conta com parcerias como Eminem, na faixa Coffin, e 6lack em Imported. O disco é composto de faixas que se completam formando um bom storytelling, o que é raro nos lançamentos atuais. O pop e o black compõem bem o corpo do disco, que inclui seu single de estreia: o premiado "Figures" (2016). Para o lançamento, ela ainda soltou o clipe de "I Do". Confira o video e o disco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Imposto de Renda é exigido para todo contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados