The Killers, Ludmilla e The Weeknd nos lançamentos da semana #29

Em tempos de coronavírus, o jeito é ficar em casa e aproveitar o tempo como pode. Que tal fazer isso ouvindo música. Nesta semana, os artistas se empolgaram e lançaram versões, regravações e remixes, como Pedro Sampaio, que trouxe "Lava Uma Mão" para os anos 2020, e Ludmilla que deu nova roupagem a um sucesso e regravou um pagode de sucesso. Confira a lista que tem funk, pop, rock, r&b e muito mais.