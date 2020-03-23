The Killers, Ludmilla e The Weeknd nos lançamentos da semana #29

Em tempos de coronavírus, o jeito é ficar em casa e aproveitar o tempo como pode. Que tal fazer isso ouvindo música. Nesta semana, os artistas se empolgaram e lançaram versões, regravações e remixes, como Pedro Sampaio, que trouxe "Lava Uma Mão" para os anos 2020, e Ludmilla que deu nova roupagem a um sucesso e regravou um pagode de sucesso. Confira a lista que tem funk, pop, rock, r&b e muito mais.
SINGLES
- "LAVAR AS MÃOS" - PEDRO SAMPAIO
- Em tempos de coronavírus, o DJ e produtor Pedro Sampaio lançou o remix de "Lavar as Mãos", canção de Arnaldo Antunes, que fez sucesso no "Castelo Rá-Tim-Bum. Confira a versão que está bombando na web.
- "HER" - ANNE-MARIE
- Comemorando o Dia das Mães britânico, que rolou no último domingo (22), a cantora Anne-Marie lançou uma canção em homenagem à sua genitora. Todos temos mulheres que admiramos nas nossas vida. Elas podem não estar mais por perto ou podemos não estar com elas, mas é importante que continuemos mostrando amor, escreveu Anne-Marie ao lançar a canção.
- "CAUTION" - THE KILLERS
- O The Killers lançou o clipe de Caution, que fará parte do disco Imploding The Mirage, previsto para o dia 29 de maio. O vídeo é parte de um curta que será lançado na Apple Music. Confira.
- "SONÍFERA ILHA" - TITÃS
- Para comemorar os mais de 30 anos de carreira, os Titãs lançaram uma nova versão de "Sonifera Ilha". Além de nova sonoridade, a canção ganhou um clipe repleto de participações especiais. Fernanda Montenegro, Paralamas, Rita Lee, Andreas Kisser, Lulu Santos, Elza Soares, Fabio Assunção e Casagrande estão entre os convidados. Confira.
- "WHO I AM" - MELANIE C
- A ex-Spice Girl mergulha no seu passado no clipe de "Who I Am". Segundo Mel C, a canção é pessoal e reflexiva. No vídeo, uma exposição acontece num museu e as peças são todas as versões de Mel C ao longo da carreira. Confira.
- "LENTO" - LAUREN JAUREGUI, TAINY
- A ex-Fifth Harmony se aventura no reggaeton na canção que tem parceria com Tainy. No clipe, ela mostra toda sensualidade numa praia. "Vem devagar, toque mais devagar / A batida está me excitando / E eu sei que está te aquecendo / Vá devagar, um pouco mais devagar / Eu tenho o ritmo por dentro / E eu sinto que está vibrando", diz trecho da letra. O trabalho surpreende por fugir do pop apresentado antes por Lauren. Confira.
- "I'M COMING" - TOVE LO
- A sueca lançou um cover da canção "Jag Kommer", de sua conterrânea Veronica Maggio. A canção saiu no projeto Spotify Studios e, segundo Tove Lo, teve que ser gravada porque não saía de sua cabeça. Confira.
- "TÍMIDA" - PABLLO BITTAR E THALIA
- Pabllo Vittar fecha mais uma parceria importante em sua carreira internacional. A dona de "Amor de Que" se junta a eterna "Maria do Bairro" numa canção que mistura o funk, o pop e o reggaeton. E a mistura pegou foto. Na canção e no clipe, Pabllo e Thalia mostram que não são nada tímidas. "Me vejo atrevida/os bons modos eu esqueço/tire minha roupa lentamente", diz trecho da letra.
- "DENTRO DE VOCÊ" - FILIPE RET E KEVIN O CHRIS
- Filipe Ret e Kevin O Chris se juntam pela primeira vez para uma música que tem tudo para bombar. "Dentro de Você" foge do funk comum - de sobe, desce e rebola - e traz uma letra até romântica. Dentro de Você/ Mais forte que um caça/ Mais rápido que um jato/ Voando feito um pássaro/ Dentro de Você/ Mais perfeito que um astro/ Mais forte que o aço/ É melhor do que vencer, canta Filipe. Confira o clipe com a dupla que curte na beira da piscina.
- "QUÍMICA" - MC CABELINHO
- Quem também está na onda do novo funk melody é MC Cabelinho. O funkeiro volta todo romântico em "Química". "A composição conta a história de um cara que, depois de algumas decepções amorosas, conhece uma pessoa interessante e volta a se apaixonar. E é um sentimento muito confuso, porque ele fica dividido entre a vontade de ficar junto e o medo de se machucar novamente", conta MC Cabelinho. O clipe retrata a história desse casal tendo como plano de fundo a comunidade Pavão-Pavãozinho, onde MC Cabelinho nasceu. Confira.
- "BRABA" - LUÍSA SONZA
- A boa menina morreu, segundo Luísa Sonza. No clipe de "Braba", a cantora aprece como uma stripper e dança ao som da canção, que mistura o rap, o pop e até o reggae. Luísa já adiantou que "Braba" é o início de uma nova era, portanto vale esperar novas músicas. Enquanto isso, confira o clipe.
- "NOVA COLÔNIA" - OROCHI
- Como se torna uma celebridade vivendo em tempos de calamidade?. O questionamento é feito pelo rapper Orochi na canção "Nova Colônia". Repleta de críticas sociais, a composição chega até a mencionar a morte de Evaldo dos Santos, alvejado por 80 tiros de fuzil a caminho de um chá de bebê, em abril do ano passado, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O clipe foi gravado na favela da Rocinha e a música é uma prévia do primeiro álbum de Orochi, chamado Celebridade, que será lançado no dia 27 de março.
- "PRÓXIMA ESTAÇÃO" - STEVENS
- A banda paulista volta após oito anos de hiato com um single mais maduro. A canção mixa referências de MPB e Folk sem deixar de lado as influências do pop. Confira o resultado.
ÁLBUNS E EPs
- "SPOTIFY SINGLES" - LUDMILLA
- A galera pediu e Ludmilla ouviu. A cantora acabou de lançar dois singles em parceria com o Spotify em que aparece cantando pagode. Sim, a danada mostra todo o vozeirão na versão de "A Boba Fui Eu" e na regravação de "Faz uma loucura por mim", de Alcione. Confira.
- "AFTER HOURS" - THE WEEKND
- A espera chegou ao fim. The Weeknd lançou o esparado álbum "After Hours" e já conta com mais um clipe. "In Your Eyes" segue a linha sangrenta e sombria apresentada pelo cantor no curta lançado na última semana que explica o conceito do disco.
O álbum conta com 14 faixas, incluindo "Blinding Lights" (que o colunista adora) e "Heartless". Vale lembrar que já está disponível a versão deluxe com mais quatro remixes com participações de artistas como Lil Uzi Vert, Oneohtrix e Chromatics, e uma versão ao vivo de "Scared To Live".
- "3.15.20" - CHILDISH GAMBINO
- Os fãs mais ligados no som do dono do hit "This is America" já devem estar curtindo o disco há alguns dias. Mas, os demais mortais podem aproveitar porque Childsh Gambino lançou o disco "3.15.20" em todos os serviços de streaming neste domingo (22). O álbum conta com 12 faixas e participações de SZA, Ariana Grande e 21 Savage. Por sinal, a canção Feels like Summer entrou no disco, mas com o nome 42.26. Confira o resultado.
- "VELVET" - ADAM LAMBERT
- O cantor norte-americano lançou a segunda parte de "Velvet", somando agora 13 canções disponíveis para os fãs. Aproveitando o lançamento, Adam ainda liberou um clipe da faixa-título do disco. O álbum traz um Adam com voz mais suave e aveludada, mas os agudos - que são sua marca registrada - não são esquecidos. Confira o clipe e o trabalho completo.
- "COLORES" - J BALVIN
- Após lançar "Rojo" e "Morado", J Balvin abriu sua caixa de lápis de cor musical e apresenta "Colores". O álbum é composto de 10 músicas em que cada uma leva uma cor no título. Para completar o lançamento, ele traz o clipe de "Amarillo". A ideia de fazer o Colores veio para mim em um momento de descontração. Eu estava calmo e tive a ideia de nomeá-lo assim. E aí pensei: Por que não nomear cada música com uma cor? Cada pessoa vai ter sua percepção sobre as cores no álbum. Talvez eles possam fechar os olhos ao ouvir Rojo (vermelho, em espanhol) e enxergar azul, disse no comunicado de lançamento. Confira o clipe e o disco.