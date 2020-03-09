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Música

Xande de Pilares, Demi Lovato e Noel Gallagher nos lançamentos da semana #27

Mandy Moore, Katy Perry, Selena Gomez e Barões da Pisadinha também estão com músicas novas. Confira a seleção do Divirta-se

Publicado em 09 de Março de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 16:45
Demi Lovato no clipe de "I Love Me" Crédito: Reprodução/Youtube
A coluna de lançamentos musicais do Divirta-se está de volta. Depois da folia e das férias, hora de ver o que os artistas estão apresentando. A semana começa com nomes conceituados como Mandy Moore, Noel Gallagher e Dinho Ouro Preto lançando discos. Na onda de singles, temos Katy Perry, Shakira, Demi Lovato, Selena Gomez e novatos como o ex-The Voice Bruno Gadiol e a paulista Giovanna. Confira a lista.

SINGLES

  • "NEVER WORN WHITE" - KATY PERRY
  • Katy Perry iniciou 2020 tudo que tem direito: casamento, música e gravidez. No trabalho, o que vem é Never Worn White", seu novo single que fala dos medos do casamento e ainda traz o anúncio da gravidez de Katy. Confira.
  • "FEEL ME" - SELENA GOMEZ
  • Selena Gomez lançou o clipe da canção "Feel Me". Apresentada por Selena ao vivo na Revival Tour, Feel Me é uma composição da cantora juntamente com Ross Golan, Jacob Kasher e Ammar Malik. A canção faz parte do terceiro álbum "Rare". Confira.
  • "ME GUSTA" - SHAKIRA E ANUEL AA
  • Shakira está de volta numa parceria com o porto-riquenho Anuel AA. A música é um reggaeton sobre um relacionamento que vive num "Toma lá, dá cá". A batida é forte, que misturada com o pop, segue bem a vertente já apresentada pela colombiana em "El Dorado" (2017). Confira o clipe bem colorido.
  • "EQUALLY LOST" - TOVE LO FEAT. DOJA CAT
  • A cantora sueca Tove Lo acaba de disponibilizar o lyric video de mais uma das faixas de seu mais recente álbum, Sunshine Kitty. Equally Lost tem a colaboração de Doja Cat e o video conta com direção de Charlie Twaddle e as animações de Ultraviolet.
  • "BLACK SWAN" - BTS
  • O k-pop também tem lançamento. O BTS lança o clipe do sucesso "Black Swan", que já tinha ganhado um art film em janeiro. No clipe, o grupo segue a linha do art film e aparece dançando num teatro. Confira o resultado do clipe que já teve mais de 30 milhões de views em menos de uma semana.
  • "PARAÍSO" - BÁRBARA DIAS FEAT. 3030
  • Dando continuidade ao projeto "Hoje Vai Ter Som", a cantora e compositora Bárbara Dias se une ao grupo 3030 e lança "Paraíso". A música é o terceiro single do projeto, que já trouxe nomes como MC Rebecca e a dupla Carol e Vitória. A canção une o pop e o rap numa balada romântica bem atual no pop brasileiro. Confira.
  • "TÁ ROCHEDA" - BARÕES DA PISADINHA
  • O brega não perde suas raízes no que depender dos Barões da Pisadinha. A dupla agora apresenta o clipe de "Tá Rocheda". Com estética que lembra justamente os vídeos da Internet que deram notoriedade à banda, o vídeo tem um toque de humor em cima da letra, com participação de fãs e influenciadores.
  • "I LOVE ME" - DEMI LOVATO
  • Longe dos holofotes de suas aclamadas apresentações no Grammy e no Super Bowl, Demi Lovato está provando que ela está de volta - e mais forte do que nunca - com o lançamento de seu novo single, I Love Me. A canção traz mensagens de amor próprio e autoconfiança, independente do passado e do presente. Confira o vídeo.
  • "PÃO QUE ALIMENTA" - XANDE DE PILARES
  • Xande de Pilares lança o clipe de "Pão Que Alimenta", single que faz parte do DVD Xande Nos Braços do Povo, gravado no final de novembro de 2019, no KM de Vantagens Hall/RJ. "'Pão que Alimenta' representa uma parte da minha vida em que eu estava começando na música, no ano de 1986. Um dos compositores que infelizmente não está mais entre nós - e tinha o apelido de Dinho, o Edson Cortes - era amigo do meu primo e professor Guará e virou meu amigo de infância, um cara que fez muita diferença na minha vida, musicalmente falando. Por isso, fiz questão de regravar no meu primeiro DVD", explica Xande.

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  • "TRANSBORDA" - BRUNO GADIOL
  • Bruno Gadiol lança hoje Transborda, single que vem acompanhado de vídeo. Seguindo a narrativa do single anterior Desculpa Mas Eu Só Penso Em Você, o cantor aborda uma paixão platônica e um turbilhão de sentimentos. "Apesar de nunca ter aberto meu coração para a pessoa tema da canção, nunca me senti mal pelos meus sentimentos. Muito pelo contrário, sinto que eles me deram energia, empolgação".
  • "MACETINHO" - FP DO TREM BALA E MC REBECCA
  • No funk, o lançamento da semana é "Macetinho", canção de FP do Trem Bala e colaboração de MC Rebecca. Com composição da cantora, a música traz o funk com o beat contagiante de FP.
  • "DEIXA PRA AMANHÃ" - DILSINHO
  • Dilsinho divulgou a primeira faixa do projeto Open House, gravado em Recife (PE), em dezembro de 2019. A escolhida para dar start nas divulgações é "Deixa pra Amanhã". O vídeo de Deixa Pra Amanhã é uma mistura de Imagine Dragons com Blue Man Group, uma novidade para o meu público e até mesmo pra mim", explica o cantor.
  • "CONSCIÊNCIA" - CALEMA FEAT. SIMONE E SIMARIA
  • Depois da gravação do DVD Bar das Coleguinhas 2 e de uma turnê bem sucedida de carnaval, Simone e Simaria lançam Consciência, música da dupla internacional portuguesa Calema, com a participação especial das artistas. A música ainda ganhou videoclipe, gravado em Portugal, com direção de vídeo de JKP e Nellson Anibal. Confira.

DISCOS E EPs

  • "SILVER LANDINGS" - MANDY MOORE
  • A cantora, compositora e atriz norte-americana Mandy Moore lançou o esperado Silver Landings. O sétimo disco de estúdio da cantora marca sua volta aos palcos após uma década durante a qual ela se dedicou a carreira de atriz. Composto por 10 faixas, o álbum conta as já lançadas When I Wasn't Watching, I'd Rather Lose, Save a Little for Yourself e Fifteen, esta última que chegou acompanhada de videoclipe. Confira o clipe o disco completo.
  • "BLUE MOON RISING" - NOEL GALLAGHER'S HIG FLYING BIRDS
  • Noel Gallagher está de volta com um EP. "Blue Moon Rising", da Noel Gallagher´s High Flying Birds, conta com cinco faixas. A banda já havia apresentado a faixa-tema, Wandering Star, e a canção Come On Outside, que chegou acompanhada de um lyric video. O novo trabalho conta ainda com duas versões remixes da faixa-tema, sendo uma assinada por The Reflex.
  • "THE STEPS" - HAIM
  • O HAIM acaba de anunciar o lançamento de seu tão aguardado terceiro álbum de estúdio, Women In Music Pt. III, que chega às plataformas no dia 24 de abril. Junto com o anúncio, o trio disponibilizou o EP The Steps, uma amostra do que está por vir. A canção tema traz a sonoridade marcante de um violão de uma maneira que a banda não tinha feito antes, resultando em uma das músicas mais rápidas e pesadas do HAIM até hoje. Confira o clipe e o single.
  • "GIOVANNA" - GIOVANNA
  • A paulista Giovanna é uma das novas apostas do pop. Depois de apresentar os singles "Que Se Desculpe Você", "Distração" e "Cola em Mim" em 2019, ela investe num EP homônimo. Composto de quatro faixas, ela juntou as três canções já lançadas com uma novidade. "Me Pega e Não Solta" complementa o trabalho voltado para o pop. Beyoncé, Rihanna, Shakira, Michael Jackson são artistas que influenciam a cantora neste trabalho. Confira o clipe e o EP.
  • "ROQUE EM RÔU (ACÚSTICA)" - DINHO OURO PRETO
  • Dinho Ouro Preto lança versão acústica do álbum "Roque em Rôu". Foram escolhidas para compor o EP, as canções Quase Sem Querer (Legião Urbana), Metamorfose Ambulante (Legião Urbana), Agora Só Falta Você (Rita Lee), Rolem As Pedras (Kiko Zambianchi), O Que Sobrou do Céu (O Rappa) e Inverno (Dinho Ouro Preto), única música do projeto que não é uma releitura; a faixa fez parte de outro projeto solo do cantor, lançando nos anos 90. O que usamos para gravar nesse EP foram só dois violões e um carron para deixar tudo o mais despido possível, explica Dinho.
  • "AFTER HOURS" - THE WEEKND
  • Quarto artista mais ouvido do mundo no Spotify, The Weeknd se prepara para o lançamento de seu novo álbum, "After Hours". O artista acaba de lançar um curta-metragem divulgando o novo trabalho em seu canal no YouTube. The Weeknd segue contando a história iniciada nos dois videoclipes lançados anteriormente para os primeiros singles do novo disco. Assista.

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