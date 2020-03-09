Xande de Pilares, Demi Lovato e Noel Gallagher nos lançamentos da semana #27

A coluna de lançamentos musicais do Divirta-se está de volta. Depois da folia e das férias, hora de ver o que os artistas estão apresentando. A semana começa com nomes conceituados como Mandy Moore, Noel Gallagher e Dinho Ouro Preto lançando discos. Na onda de singles, temos Katy Perry, Shakira, Demi Lovato, Selena Gomez e novatos como o ex-The Voice Bruno Gadiol e a paulista Giovanna. Confira a lista.