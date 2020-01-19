Mandy Moore, Caetano Veloso e Karin Hils nos lançamentos da semana #25

Mais uma semana chega com artistas inspirados e muitas canções para compor sua playlist. A bola da vez é o retorno de Mandy Moore, que deve lançar disco neste ano, o lançamento de Karin Hils em carreira solo após o fim do Rouge, e álbuns importantes como o de Caetano Veloso, Halsey e Márcia Fellipe. Confira a lista desta semana do Divirta-se.
- "BIKINI PORN" - TOVE LO
- Indicada ao Grammy® 2020, a cantora Tove Lo acaba de apresentar seu novo single, Bikini Porn. A canção foi composta pela cantora em parceria com FINNEAS O´Connel irmão de Billie Eilish , Ludvig Söderberg, Jakob Hazell e Svante Halldin. A batida é gostosa e vai fazer sucesso nas playlists. O single chega ainda com um b-side. Passion and Pain Tastes the Same When Im Weak é uma balada daquelas bem sofridas e introspectivas.
- "SAVE A LITTLE FOR YOURSELF" - MANDY MOORE
- Quem se lembra de Mandy Moore? A cantora, que iniciou carreira no fim dos anos 1990, junto com Britney Spears, Christina Aguilera e Jessica Simpson estava sumida do mundo da música. Dona de sucessos como "Only Rope" e "I Wanna Be With You", ela acaba de lançar o single "Save a Little For Yourself". O single é o segundo a chegar - o primeiro é "When I Wasnt Watching", lançado em setembro de 2019 - após 13 anos de seu último disco "Wild Hope" (2007). O ritmo pop do início da carreira foi deixado de lado e o lado mais introspectivo apresentado no último disco prevalece na canção, que é uma prévia de "Silver Landings", que chega no dia 6 de março. Eu queria fazer um disco com um som muito californiano algo que parece ensolarado, arejado e natural, algo que você pode ouvir subindo e descendo a serra com todas as janelas abertas em um belo dia de fim de semana, explicou Mandy. Confira os dois últimos lançamentos de Mandy.
- "COLOMBIANA" - GUSTAVO MIOTO
- Circulando entre os artistas mais ouvidos do Brasil e nos 50 virais do mundo, o cantor Gustavo Mioto lançou a música Colombiana, faixa inédita que faz parte do mais recente DVD Ao Vivo em Fortaleza, gravado em novembro do último ano. A música mistura o sertanejo e o arrocha com um toque latino. Confira a faixa.
- "FOGO" - KARIN HILS
- Depois de fazer sucesso com o Rouge, em musicais e participar de programas de TV como "Pé na Cova", Karin Hils se joga na carreira solo. A moça lança "Fogo", seu primeiro single onde mostra um lado caliente. Sexo não, melhor fazer amor / na minha cama / a gente inflama / você me chama / pegando fogo, diz trecho da canção. Segundo Karin, isto é apenas uma prévia do que vem por aí na carreira. Confira.
- "WHAT A MAN GOTTA DO" - JONAS BROTHERS
- Depois de anunciar o retorno e lançarem um disco "Happines Begins", em 2019, o trio Jonas Brothers começa 2020 com "What A Man Gotta Do". A música chega com um clipe cheio de referências a produções cinematográficas dos anos 1980, como "Negócio Arriscado" e "Grease". Os protagonistas são os cantores e suas esposas. A música é divertida e teve milhões de views no YouTube logo na estreia, na sexta-feira (17).
- "BLACK SWAN" - BTS
- Os coreanos do BTS lançaram uma música com um clipe todo conceitual e referencial à dança. Com participação da companhia eslovena "MN", o clipe ficou em primeiro nos vídeos em alta do YouTube, na última sexta-feira (17). Toda a coreografia acontece num prédio abandonado. Especula-se que a canção esteja no próximo disco da boy band Map of the Soul: 7, cujo lançamento está marcado para o dia 21 de fevereiro.
- "SABE CHEGAR" - MC MARCINHO E THIAGO MARTINS
- O funk melody encontrou com o pop/balada nacional e saiu "Sabe Chegar". A música é bem gostosa, romântica, dançante e faz parte da comemoração de 25 anos de carreira de MC Marcinho, que trará grandes novidades em 2020. "Espero que gostem e vamos falar de amor", disse Marcinho, dono de sucessos como "Garota Nota 100" e "Glamurosa".
- "LINDO LEVE E PLENO" - MANEVA
- O Maneva lançou o clipe de "Lindo Leve e Pleno", canção do recém-lançado EP "O Cabeça de Folha". O projeto é uma série de animação que vem sendo apresentada nas plataformas digitais, um fato inédito e histórico no cenário musical brasileiro. Em cada capítulo, O Cabeça de Folha, personagem principal da trama, viaja por um tema diferente, vivencia situações do cotidiano e, claro, dá vida às composições do vocalista da banda. Confira o vídeo.
ÁLBUNS E EPs
- "MANIC" - HALSEY
- Sem um disco desde 2017, Halsey lançou seu terceiro álbum na última sexta-feira (17). "Manic" já vinha sendo divulgado aos poucos com singles, como "Without Me", sendo lançados desde 2018. São 16 canções onde a cantora explora amores acabados, transtornos emocionais e muito pop, com toques de eletrônico e até country. Um dos destaques é "You Should Be Sad", apresentado na coluna de lançamentos da última semana. Confira o disco inteiro abaixo.
- "CAETANO VELOSO & IVAN SACERDOTE" - CAETANO VELOSO e IVAN SACERDOTE
- Caetano apresenta o jovem e talentoso clarinetista Ivan Sacerdote num álbum com nove releituras de canções do baiano. Entre as faixas estão as musicas Peter Gast, do álbum Uns (1983); Aquele Frevo Axé, gravada originalmente por Gal Costa no disco homônimo, lançado em 1998; e a faixa-tema, Trilhos Urbanos, do álbum de Caetano, Cinema Transcendental (1979). "Fico orgulhoso de ser, como autor, violonista e cantor, o veículo para o lançamento desse jovem talento soteropolitano. Cinco canções captadas no ritmo da vida estival da Baía de Todos os Santos. Pós-jazz, pós-bossa, pós-axé, Ivan Sacerdote é boa nova da nossa música. Agora juntam-se às gravações que fizemos na Bahia, as que se deram em Nova York, no estúdio da Vevo, onde nossa relação musical pareceu milagrosa. O carioca Mosquito uniu-se brevemente a nós dois para a afirmação de "Onde o Rio é mais baiano" e "Desde que o samba é samba", explica Caetano. Confira.
- "NOVA GERAÇÃO, VOL. 2" - SAMBA SOCIAL CLUBE
- O Samba Social Clube está com um novo trabalho repleto de participações. A gravação do segundo volume do DVD ocorreu no Teatro Popular Oscar Niemeyer, fazendo parte das comemorações do aniversário de 444 anos de Niterói e em homenagem à Arlindo Cruz. O disco mostra ao público o trabalho de sete artistas da nova geração do samba: Inácio Rios, Mosquito, Arlindo Netto, Renato Milagres, Mingo Silva, Nego Álvaro e Marcelle Motta. A roda de samba conta com participações especiais de Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal e Moacyr Luz, cantando junto com a nova geração de sambistas. A grande homenagem a Arlindo ficará por conta de seu amigo Zeca e do filho Arlindinho, interpretando juntos Dor de Amor(Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Acyr Marques). Confira.
- OURO - VITÃO
- Após lançar singles e aparecer em listas de músicas bombadas de 2019, Vitão lança seu primeiro álbum. "Ouro" é composta de 10 músicas e participações de Hodari, DAY, Rael, Feid, Anitta, Gaab e Luccas Carlos. "É o meu ouro. Estou botando toda energia boa nesse disco. Foi feito com calor, sentimento, alma. Desejo que ele possa reverberar no coração das pessoas de uma forma muito incrível", aposta o cantor e compositor, que assina as dez músicas do trabalho. "O álbum fala de relacionamento, mas não necessariamente entre um casal. Você pode ampliar essa ideia para o amor geral", explica Vitão. Confira o resultado.
- "PISEIRO, CHURRASCO E PAREDÃO" - MÁRCIA FELLIPE
- Márcia Fellipe estourou no Brasil inteiro apostando na mescla de forró com funk. Deu mais que certo. Sempre antecipando tendências, agora ela é porta-voz de um gênero ainda pouco conhecido do grande público, mas que anda animando muitas festas no interior do país: a pisadinha. E é com o álbum Piseiro, Churrasco e Paredão que ela ensina a receita perfeita para um verão caloroso. Para azeitar essa mistura, Márcia convidou alguns dos maiores representantes do ritmo. São eles: Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, Zeca Bota Bom, Victor Meira e Vitor Fernandes. Confira o trabalho que conta com seis canções.