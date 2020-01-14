Selena Gomez, Silva e Daniela Mercury nos lançamentos da semana #24

Janeiro está cheio de lançamentos. Os artistas aproveitam o início do ano para começar a divulgar novos trabalhos. Assim, a lista do Divirta-se desta semana está bem diversificada. Eletrônico, reggaeton, sertanejo, axé, pop e rock estão entre os gêneros com novidades. Destaques para a dueto entre Silva e Ivete Sangalo, o lançamento do disco de Selena Gomez após cinco anos de hiato, a volta do Tropkillaz às origens e muito artista sertanejo lançando os shows gravados no fim de 2019. Confira a lista e atualize a playlist.