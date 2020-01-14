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Selena Gomez, Silva e Daniela Mercury nos lançamentos da semana #24

A turma do sertanejo e do reggaeton também está presente. J Balvin, Daddy Yankee, Gustavo Mioto e João Bosco e Vinícius também estão presentes na lista do Divirta-se

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 14:05
Ivete Sangalo e o cantor Silva Crédito: Breno Galtier
Janeiro está cheio de lançamentos. Os artistas aproveitam o início do ano para começar a divulgar novos trabalhos. Assim, a lista do Divirta-se desta semana está bem diversificada. Eletrônico, reggaeton, sertanejo, axé, pop e rock estão entre os gêneros com novidades. Destaques para a dueto entre Silva e Ivete Sangalo, o lançamento do disco de Selena Gomez após cinco anos de hiato, a volta do Tropkillaz às origens e muito artista sertanejo lançando os shows gravados no fim de 2019. Confira a lista e atualize a playlist.

SINGLES

  • "PRA VIDA INTEIRA" - SILVA E IVETE SANGALO
  • Silva já está em clima de carnaval. Além de anunciar seu bloco, o cantor lançou uma parceria com Ivete Sangalo. "Pra Vida Inteira" chega como o lançamento do capixaba para a folia com direito a clipe gravado no Pelourinho. O samba-reggae chegou a ficar nos vídeos em alta do YouTube no dia do lançamento. Confira.
  • "YOU SHOULD BE SAD" - HALSEY
  • A era Joanne chega para todas, mas Halsey fez diferente. No clipe de "You Should Be Sad", a cantora ousou dos looks provocantes e no estilo pesado da pegação e fez uma espécie de mistura de Britney Spears, Kylie Minogue, Lady Gaga e Shania Twain. A música, marcada por uma viola, é agradável e junto com o clipe bombou de acessos. São mais de 7 milhões em três dias. Vale lembrar que a música faz parte de Manic, novo disco de estúdio da Halsey que chega às plataformas na próxima sexta-feira (17).
  • "MORADO" - J BALVIN
  • A galera do reggaeton começa o ano com mais um lançamento de J Balvim. Depois de "Blanco", o colombiano resolveu investir nas cores e agora apresenta "Morado", que quer dizer roxo em espanhol. A canção faz parte do projeto "Seeing Music In Colors" e "Morado" traz a parceria com Sky. No novo clipe, Balvin aparece como um rei, cercado de luxos em um suntuoso castelo. Confira.
  • "MUÉVELO" - NICKY JAM E DADDY YANKEE
  • Por falar em reggaeton, dois dos maiores pioneiros do gênero, Nicky Jam e Daddy Yankee se reúnem após 20 anos para dar vida a Muévelo, uma música explosiva que promete dominar o rádio e as plataformas digitais este ano. O esperado encontro musical aconteceu com produção dos irmãos vencedores do GRAMMY® Play-N-Skillz (Juan e Oscar Salinas), com o apoio de seus selos Sony Music Latin e El Cartel Records. Além disso, o single conta com uma interpolação de um trecho da música Here Comes the Hotstepper, de Ini Kamoze, que remete à era de ouro do reggae, especificamente em 1994. Muévelo também fará parte da trilha sonora do filme Bad Boys para Sempre, que será lançado nos cinemas em 17 de janeiro de 2020.
  • "PASSITO" - TROPKILLAZ
  • Apenas um mês após o lançamento do hit Quem Mandou Chamar, o duo de DJs e produtores lança a faixa que trás de volta as raízes e a essência do Tropkillaz em misturar ritmos. Depois dos últimos dois anos fazendo grandes feats e colaborações. Resolvemos começar o ano voltando as nossas raízes, lançando um som puro, um som Trop raíz, sem participações, som pra pista, para DJ set, conta Zegon. A música chega acompanhada de um videoclipe, com visual e edição feitas pelo artista visual Lucas Matheus (Lord Neutron).
  • "NA MADRUGADA DE VOLTA" - CAVALEIROS DO FORRÓ E RAÍ SAIA RODADA
  • Quem gosta do forró eletrônico, vai curtir "Na Madrugada de Volta". A nova faixa do Cavaleiros do Forró faz parte do projeto Cavaleiros Inesquecível. O DVD foi gravado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em novembro de 2019, em comemoração aos 18 anos da banda. Além de interpretação de Neto Araújo, a canção conta com participação de Raí Saia Rodada. Durante a gravação da música, mais de 60 mil pessoas assistiram ao vivo a parceria que promete grande sucesso. Confira.
  • "PLAQUINHA SEM AVISO" - GUSTAVO MIOTO E WESLEY SAFADÃO
  • Para os fãs do sertanejo, tem lançamento de Gustavo Mioto na área. O cantor lançou mais uma faixa do DVD "Ao Vivo em Fortaleza". "Plaquinha de Aviso" conta com uma participação de peso: Wesley Safadão. "A participação do Wesley foi muito especial para o projeto, ainda mais no Nordeste, onde a galera tem um respeito enorme por ele. Ficamos muito felizes que essa parceria finalmente aconteceu e espero que todo mundo goste e se divirta com ela, conta. Confira abaixo o vídeo.
  • "SEGUNDA TAÇA" - JOÃO BOSCO E VINÍCIUS
  • João Bosco & Vinícius convidaram Matheus, da dupla com Kauan, para o single "Segunda Taça". De autoria de Henrique Casttro, Elvis Elan, Bruno Sucesso e Elan Rúbio, a canção faz parte do novo álbum de João Bosco & Vinícius, gravado em outubro de 2019, em Goiânia (GO). Já tínhamos a ideia de gravar alguma moda com os meninos e quando recebemos a Segunda Taça pensamos neles na hora. Infelizmente, no dia, o Kauan teve um problema e não pôde participar, mas o Matheusinho, foi lá e arrebentou, conta João Bosco. Ficamos felizes por ter nosso amigo dividindo com a gente esta faixa especial, o resultado ficou tão bom quanto esperávamos, afirma Vinícius. O material completo chegará às plataformas no primeiro semestre de 2020 e terá, além de Matheus, a participação de Dorgival Dantas na faixa 1900 e Vovô.

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  • "PARA" - TAINÁ COSTA E MALHARO
  • Tainá Costa aposta em "Para" para hit em 2020. O single é uma parceria com o produtor e cantor Malharo e deve ganhar clipe ainda neste mês de janeiro. Nos versos já falei pra ele que não vou me curvar, é possível ter ideia da força da artista neste novo ano. A música mistura o funk, brega e o pop fazendo todo mundo balançar o bumbum. Só para lembrar, Tainá é conhecida como Rainha do Quadradinho e a potência do funk não poderia faltar. Confira.
  • "SWEET MUNCHIES" - CAT DEALERS E FLAKKË
  • Cat Dealers se uniram ao DJ e produtor paulistano Flakkë para lançar Sweet Munchies. A faixa vai animar os amantes do eletrônico já que não conta com melodias e harmonias extravagantes. O Cat Dealers conta como surgiu a ideia do nome da faixa, que em português significa larica doce: No final do ano passado, Flakkë veio para nossa casa para passar um tempo em estúdio produzindo com a gente, e resolvemos pedir uma pizza doce no meio da madrugada. Daí o nome Sweet Munchies. Estamos muito empolgados, a música está indo superbem na pista mesmo antes de lançar.

DISCOS E EPs

  • "RARE" - SELENA GOMEZ
  • Depois de uma pausa de cinco anos sem um álbum, Selena Gomez presentou os fãs com "Rare". O disco chega com 13 faixas, sendo duas lançadas anteriormente Look At Her Now e Loose To Love Me, e mostra uma cantora mais adulta, falando de assuntos sérios como saúde mental e ex-relacionamentos. O álbum mistura o pop, eletrônico e até o R&B. O lançamento é tratado com um melhores discos da carreira de Selena e um dos grandes lançamentos do ano.
  • "PERFUME" - DANIELA MERCURY
  • Daniela Mercury comemora os 70 anos do trio elétrico e os 35 de axé music num disco inédito. "Perfume" chega com 16 faixas, sendo oito delas lançadas nos últimos dois anos, a exemplo de "Proibido o Carnaval" - parceria com Caetano Veloso. Do axé clássico ligado aos bumbos do olodum ao pagodão da Bahia, o disco faz uma homenagem não só à folia baiana. O carnaval de São Paulo também está nas letras, na música "Triatro". Confira o trabalho completo abaixo.
  • "JONAS IN BRASÍLIA" - JONAS ESTICADO
  • Jonas Esticado lança primeiro EP de Jonas In Brasília. Com quatro faixas, o produto está disponível em todas as plataformas digitais trazendo "Solteiro Faz Tempo" como a música de trabalho. A canção fala sobre o desapego do término de um relacionamento, mas que a melhor parte é ser solteiro e se desprender do passado. Além da música de trabalho, também fazem parte do lançamento as inéditas Marquinha de Roxo, Perdeu Boy e Bora Ali Mais Eu. Gravado em Brasília, o produto dá início à divulgação do álbum completo que será lançado em breve.
  • "AMANDO, BEBENDO E SOFRENDO (AO VIVO) - EP 4"
  • Uma das apostas da Sony Music para 2020, Guilherme & Benuto começam 2020 dando continuidade ao projeto Amando, Bebendo e Sofrendo, com o lançamento de três novas faixas, que formam o 4º EP deste trabalho. Destaque para a música Tiro de Festim, com participação de Jorge, da dupla Jorge & Mateus. Em Tiro de Festim a dupla fala da dor de um relacionamento que não é mais correspondido. As faixas que completam o lançamento são: Sapato Velho, que poderia ser a descrição do nome do projeto, muita sofrência, amor e bebida; já Desligando de Você canta o fim de um relacionamento.
  • "RAIZ" - FRAN
  • O neto de Gilberto Gil dá seus primeiros passos na carreira solo. Francisco Gil, ou simplesmente Fran, lança "Raiz". O disco de estreia traz participações de grandes nomes como Caetano Veloso, na faixa "Divino Amor", o próprio avô, na faixa "Afro Futurista", Ruxell, na canção "Leve Axé", e Russo Passapusso, do BaianaSystem, completa o time de convidados na faixa que dá título ao álbum. São nove canções que exploram bem os ritmos brasileiros e de origem africana, misturadas ao pop e ao R&B. "'Raiz' tem muito a ver com a formação de quem é o fran e com as suas origens. Tanta coisa vem da África para o Brasil. Ele gosta de tudo disso. Faz com muito gosto e está cantando muito bonito. Parabéns, Fran", disse Gilberto Gil. Abaixo você confere o disco inteiro e o clipe de "Coração Tambor", faixa que abre o álbum.
  • ROQUE EM RÔU VOL. 3 - DINHO OURO PRETO
  • Dinho Ouro Preto lança mais um volume do projeto "Roque Em Rôu". São mais três canções que celebram o rock nacional: "Quase Sem Querer" (Legião Urbana), "Tempos Modernos" (Lulu Santos), "O Que Sobrou do Céu" (O Rappa). A última ganhou um clipe. Confira a versão de Dinho para o clássico de O Rappa e o EP inteiro abaixo.
  • "QUÍMICA" - THAEME E THIAGO
  • Thaeme e Thiago lançaram a primeira parte do DVD QUÍMICA gravado dia 16 de outubro, no Espaço Arca, em São Paulo. Ao todo, foram captadas 23 músicas inéditas e uma regravação, que serão divulgadas em três álbuns com 8 faixas cada. A faixa-título Química deu o tom do projeto que teve as participações de Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Henrique e Diego, Gustavo Mioto, Tayrone e Gaab (através de projeção). Neste primeiro EP, o destaque fica para Vendinha que conta com a participação de Jorge. É uma música extremamente animada, mas que ao mesmo tempo tem um papo romântico. E a participação do Jorge só agregou e engradeceu esse projeto que é a realização de um sonho. A gente estava muito ansioso pra mostrar essa união para todo mundo, completa Thaeme. Confira o trabalho abaixo.
  • "SINAIS SESSIONS - MORRO DA URCA" - DI FERRERO
  • Di Ferrero lança o seu projeto acústico com 11 faixas. O cantor já havia lançado no ano passado duas levas de canções, e agora o restante das músicas chega para complementar esse projeto acústico. Gravado a céu aberto de dia no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, no ano passado, o projeto conta com as participações de Rashid, Maneva e Vitão. O formato é quase o de uma jam. Di convida o artista, escolhe uma canção do repertório deste, outra da sua própria obra solo ou com o NX Zero que tenha encaixe e mais o que acontecer na hora. E até que venha Sinais (Parte 2), a entressafra promete mais uma colheita, mas dessa vez em estúdio. Vitor Kley e Thiaguinho são os convidados para embarcarem na viagem de Di. A idéia é trocar com os artistas. Cantamos uma minha, uma deles e o que mais a gente quiser. Pretendo fazer isso em vários lugares, promete.

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