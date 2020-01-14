Selena Gomez, Silva e Daniela Mercury nos lançamentos da semana #24

Janeiro está cheio de lançamentos. Os artistas aproveitam o início do ano para começar a divulgar novos trabalhos. Assim, a lista do Divirta-se desta semana está bem diversificada. Eletrônico, reggaeton, sertanejo, axé, pop e rock estão entre os gêneros com novidades. Destaques para a dueto entre Silva e Ivete Sangalo, o lançamento do disco de Selena Gomez após cinco anos de hiato, a volta do Tropkillaz às origens e muito artista sertanejo lançando os shows gravados no fim de 2019. Confira a lista e atualize a playlist.
SINGLES
- "PRA VIDA INTEIRA" - SILVA E IVETE SANGALO
- Silva já está em clima de carnaval. Além de anunciar seu bloco, o cantor lançou uma parceria com Ivete Sangalo. "Pra Vida Inteira" chega como o lançamento do capixaba para a folia com direito a clipe gravado no Pelourinho. O samba-reggae chegou a ficar nos vídeos em alta do YouTube no dia do lançamento. Confira.
- "YOU SHOULD BE SAD" - HALSEY
- A era Joanne chega para todas, mas Halsey fez diferente. No clipe de "You Should Be Sad", a cantora ousou dos looks provocantes e no estilo pesado da pegação e fez uma espécie de mistura de Britney Spears, Kylie Minogue, Lady Gaga e Shania Twain. A música, marcada por uma viola, é agradável e junto com o clipe bombou de acessos. São mais de 7 milhões em três dias. Vale lembrar que a música faz parte de Manic, novo disco de estúdio da Halsey que chega às plataformas na próxima sexta-feira (17).
- "MORADO" - J BALVIN
- A galera do reggaeton começa o ano com mais um lançamento de J Balvim. Depois de "Blanco", o colombiano resolveu investir nas cores e agora apresenta "Morado", que quer dizer roxo em espanhol. A canção faz parte do projeto "Seeing Music In Colors" e "Morado" traz a parceria com Sky. No novo clipe, Balvin aparece como um rei, cercado de luxos em um suntuoso castelo. Confira.
- "MUÉVELO" - NICKY JAM E DADDY YANKEE
- Por falar em reggaeton, dois dos maiores pioneiros do gênero, Nicky Jam e Daddy Yankee se reúnem após 20 anos para dar vida a Muévelo, uma música explosiva que promete dominar o rádio e as plataformas digitais este ano. O esperado encontro musical aconteceu com produção dos irmãos vencedores do GRAMMY® Play-N-Skillz (Juan e Oscar Salinas), com o apoio de seus selos Sony Music Latin e El Cartel Records. Além disso, o single conta com uma interpolação de um trecho da música Here Comes the Hotstepper, de Ini Kamoze, que remete à era de ouro do reggae, especificamente em 1994. Muévelo também fará parte da trilha sonora do filme Bad Boys para Sempre, que será lançado nos cinemas em 17 de janeiro de 2020.
- "PASSITO" - TROPKILLAZ
- Apenas um mês após o lançamento do hit Quem Mandou Chamar, o duo de DJs e produtores lança a faixa que trás de volta as raízes e a essência do Tropkillaz em misturar ritmos. Depois dos últimos dois anos fazendo grandes feats e colaborações. Resolvemos começar o ano voltando as nossas raízes, lançando um som puro, um som Trop raíz, sem participações, som pra pista, para DJ set, conta Zegon. A música chega acompanhada de um videoclipe, com visual e edição feitas pelo artista visual Lucas Matheus (Lord Neutron).
- "NA MADRUGADA DE VOLTA" - CAVALEIROS DO FORRÓ E RAÍ SAIA RODADA
- Quem gosta do forró eletrônico, vai curtir "Na Madrugada de Volta". A nova faixa do Cavaleiros do Forró faz parte do projeto Cavaleiros Inesquecível. O DVD foi gravado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em novembro de 2019, em comemoração aos 18 anos da banda. Além de interpretação de Neto Araújo, a canção conta com participação de Raí Saia Rodada. Durante a gravação da música, mais de 60 mil pessoas assistiram ao vivo a parceria que promete grande sucesso. Confira.
- "PLAQUINHA SEM AVISO" - GUSTAVO MIOTO E WESLEY SAFADÃO
- Para os fãs do sertanejo, tem lançamento de Gustavo Mioto na área. O cantor lançou mais uma faixa do DVD "Ao Vivo em Fortaleza". "Plaquinha de Aviso" conta com uma participação de peso: Wesley Safadão. "A participação do Wesley foi muito especial para o projeto, ainda mais no Nordeste, onde a galera tem um respeito enorme por ele. Ficamos muito felizes que essa parceria finalmente aconteceu e espero que todo mundo goste e se divirta com ela, conta. Confira abaixo o vídeo.
- "SEGUNDA TAÇA" - JOÃO BOSCO E VINÍCIUS
- João Bosco & Vinícius convidaram Matheus, da dupla com Kauan, para o single "Segunda Taça". De autoria de Henrique Casttro, Elvis Elan, Bruno Sucesso e Elan Rúbio, a canção faz parte do novo álbum de João Bosco & Vinícius, gravado em outubro de 2019, em Goiânia (GO). Já tínhamos a ideia de gravar alguma moda com os meninos e quando recebemos a Segunda Taça pensamos neles na hora. Infelizmente, no dia, o Kauan teve um problema e não pôde participar, mas o Matheusinho, foi lá e arrebentou, conta João Bosco. Ficamos felizes por ter nosso amigo dividindo com a gente esta faixa especial, o resultado ficou tão bom quanto esperávamos, afirma Vinícius. O material completo chegará às plataformas no primeiro semestre de 2020 e terá, além de Matheus, a participação de Dorgival Dantas na faixa 1900 e Vovô.
- "PARA" - TAINÁ COSTA E MALHARO
- Tainá Costa aposta em "Para" para hit em 2020. O single é uma parceria com o produtor e cantor Malharo e deve ganhar clipe ainda neste mês de janeiro. Nos versos já falei pra ele que não vou me curvar, é possível ter ideia da força da artista neste novo ano. A música mistura o funk, brega e o pop fazendo todo mundo balançar o bumbum. Só para lembrar, Tainá é conhecida como Rainha do Quadradinho e a potência do funk não poderia faltar. Confira.
- "SWEET MUNCHIES" - CAT DEALERS E FLAKKË
- Cat Dealers se uniram ao DJ e produtor paulistano Flakkë para lançar Sweet Munchies. A faixa vai animar os amantes do eletrônico já que não conta com melodias e harmonias extravagantes. O Cat Dealers conta como surgiu a ideia do nome da faixa, que em português significa larica doce: No final do ano passado, Flakkë veio para nossa casa para passar um tempo em estúdio produzindo com a gente, e resolvemos pedir uma pizza doce no meio da madrugada. Daí o nome Sweet Munchies. Estamos muito empolgados, a música está indo superbem na pista mesmo antes de lançar.
DISCOS E EPs
- "RARE" - SELENA GOMEZ
- Depois de uma pausa de cinco anos sem um álbum, Selena Gomez presentou os fãs com "Rare". O disco chega com 13 faixas, sendo duas lançadas anteriormente Look At Her Now e Loose To Love Me, e mostra uma cantora mais adulta, falando de assuntos sérios como saúde mental e ex-relacionamentos. O álbum mistura o pop, eletrônico e até o R&B. O lançamento é tratado com um melhores discos da carreira de Selena e um dos grandes lançamentos do ano.
- "PERFUME" - DANIELA MERCURY
- Daniela Mercury comemora os 70 anos do trio elétrico e os 35 de axé music num disco inédito. "Perfume" chega com 16 faixas, sendo oito delas lançadas nos últimos dois anos, a exemplo de "Proibido o Carnaval" - parceria com Caetano Veloso. Do axé clássico ligado aos bumbos do olodum ao pagodão da Bahia, o disco faz uma homenagem não só à folia baiana. O carnaval de São Paulo também está nas letras, na música "Triatro". Confira o trabalho completo abaixo.
- "JONAS IN BRASÍLIA" - JONAS ESTICADO
- Jonas Esticado lança primeiro EP de Jonas In Brasília. Com quatro faixas, o produto está disponível em todas as plataformas digitais trazendo "Solteiro Faz Tempo" como a música de trabalho. A canção fala sobre o desapego do término de um relacionamento, mas que a melhor parte é ser solteiro e se desprender do passado. Além da música de trabalho, também fazem parte do lançamento as inéditas Marquinha de Roxo, Perdeu Boy e Bora Ali Mais Eu. Gravado em Brasília, o produto dá início à divulgação do álbum completo que será lançado em breve.
- "AMANDO, BEBENDO E SOFRENDO (AO VIVO) - EP 4"
- Uma das apostas da Sony Music para 2020, Guilherme & Benuto começam 2020 dando continuidade ao projeto Amando, Bebendo e Sofrendo, com o lançamento de três novas faixas, que formam o 4º EP deste trabalho. Destaque para a música Tiro de Festim, com participação de Jorge, da dupla Jorge & Mateus. Em Tiro de Festim a dupla fala da dor de um relacionamento que não é mais correspondido. As faixas que completam o lançamento são: Sapato Velho, que poderia ser a descrição do nome do projeto, muita sofrência, amor e bebida; já Desligando de Você canta o fim de um relacionamento.
- "RAIZ" - FRAN
- O neto de Gilberto Gil dá seus primeiros passos na carreira solo. Francisco Gil, ou simplesmente Fran, lança "Raiz". O disco de estreia traz participações de grandes nomes como Caetano Veloso, na faixa "Divino Amor", o próprio avô, na faixa "Afro Futurista", Ruxell, na canção "Leve Axé", e Russo Passapusso, do BaianaSystem, completa o time de convidados na faixa que dá título ao álbum. São nove canções que exploram bem os ritmos brasileiros e de origem africana, misturadas ao pop e ao R&B. "'Raiz' tem muito a ver com a formação de quem é o fran e com as suas origens. Tanta coisa vem da África para o Brasil. Ele gosta de tudo disso. Faz com muito gosto e está cantando muito bonito. Parabéns, Fran", disse Gilberto Gil. Abaixo você confere o disco inteiro e o clipe de "Coração Tambor", faixa que abre o álbum.
- ROQUE EM RÔU VOL. 3 - DINHO OURO PRETO
- Dinho Ouro Preto lança mais um volume do projeto "Roque Em Rôu". São mais três canções que celebram o rock nacional: "Quase Sem Querer" (Legião Urbana), "Tempos Modernos" (Lulu Santos), "O Que Sobrou do Céu" (O Rappa). A última ganhou um clipe. Confira a versão de Dinho para o clássico de O Rappa e o EP inteiro abaixo.
- "QUÍMICA" - THAEME E THIAGO
- Thaeme e Thiago lançaram a primeira parte do DVD QUÍMICA gravado dia 16 de outubro, no Espaço Arca, em São Paulo. Ao todo, foram captadas 23 músicas inéditas e uma regravação, que serão divulgadas em três álbuns com 8 faixas cada. A faixa-título Química deu o tom do projeto que teve as participações de Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Henrique e Diego, Gustavo Mioto, Tayrone e Gaab (através de projeção). Neste primeiro EP, o destaque fica para Vendinha que conta com a participação de Jorge. É uma música extremamente animada, mas que ao mesmo tempo tem um papo romântico. E a participação do Jorge só agregou e engradeceu esse projeto que é a realização de um sonho. A gente estava muito ansioso pra mostrar essa união para todo mundo, completa Thaeme. Confira o trabalho abaixo.
- "SINAIS SESSIONS - MORRO DA URCA" - DI FERRERO
- Di Ferrero lança o seu projeto acústico com 11 faixas. O cantor já havia lançado no ano passado duas levas de canções, e agora o restante das músicas chega para complementar esse projeto acústico. Gravado a céu aberto de dia no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, no ano passado, o projeto conta com as participações de Rashid, Maneva e Vitão. O formato é quase o de uma jam. Di convida o artista, escolhe uma canção do repertório deste, outra da sua própria obra solo ou com o NX Zero que tenha encaixe e mais o que acontecer na hora. E até que venha Sinais (Parte 2), a entressafra promete mais uma colheita, mas dessa vez em estúdio. Vitor Kley e Thiaguinho são os convidados para embarcarem na viagem de Di. A idéia é trocar com os artistas. Cantamos uma minha, uma deles e o que mais a gente quiser. Pretendo fazer isso em vários lugares, promete.