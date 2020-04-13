The Strokes, Toni Braxton e Projota nos lançamentos da semana #32

Após testar positivo para o Covid-19, Di Ferrero se isolou e aproveitou para criar. Curado, agora ele lança "Vai Passar". Fiquei um pouco rouco por causa do vírus e fiz essa música logo que eu consegui voltar a cantar. Nesse momento, comecei a tocar e a escrever sobre tudo o que está acontecendo, não só comigo, mas que está acontecendo com as pessoas em volta de mim, com o mundo, explica Di, que só resolveu lançar a canção após ela fazer sucesso na live feita em seu Instagram.