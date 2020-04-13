The Strokes, Toni Braxton e Projota nos lançamentos da semana #32

A semana começa com muita música e bons retornos ao show business, como o The Strokes. Sete anos após "Comedown Machine", os roqueiros voltam com toda pompa oitentista no álbum "The New Abnormal". Quem também marca retorno é Toni Braxton, que estava há dois anos sem lançamentos desde "Sex And Cigarettes".
No Brasil, temos artistas aproveitando bem a quarentena e produzindo ou presenteando os fãs com lançamentos de músicas gravadas anteriormentes. Matheus e Kauan, Di Ferro e Projota estão entre os nomes. Confira a lista completa abaixo.
- "UNTIL I BLEED OUT" - THE WEEKND
- Pela segunda semana consecutiva no 1° lugar da Billboard 200 com o álbum After Hours, além do 1° lugar da Billboard Hot 100 com o single Blinding Lights, o astro canadense The Weeknd apresenta o registro visual de mais uma das faixas do disco. Until I Bleed Out dá sequência a história contada através das faixas já lançadas do disco. Nesta etapa, após estar bem machucado, o cantor desmaia e passa a delirar. Confira.
- "DO IT" - TONI BRAXTON
- Sumida do cenário musical desde 2018, quando lançou "Sex & Cigarettes", Toni Braxton está de volta com uma nova balada. "Do It" foi inspirada no relacionamento de uma amiga. A canção fala sobre estar em um relacionamento em que você sabe que não deveria estar, disse a cantora em suas redes sociais. Confira.
- "SALMO 23" - PROJOTA
- Salmo 23 é o novo single e videoclipe de Projota, sendo o primeiro a compor o seu próximo álbum. A letra do rap junta críticas sociais e sua história pessoal, que inclui a superação de uma depressão. Gravado no início de março sob a direção de Mariana Zdravca, o clipe levou mais de 100 pessoas a uma pedreira em Paulínia, no interior do estado de São Paulo, para cumprir as ideias do roteiro de Projota. Eu imaginava o clipe há alguns meses e seu resultado ficou como eu imaginei: um apocalipse sobre enfrentar inimigos reais e psicológicos e caminhar, jamais deixar de caminhar, diz ele.
- "VAI PASSAR" - DI FERRERO
- Após testar positivo para o Covid-19, Di Ferrero se isolou e aproveitou para criar. Curado, agora ele lança "Vai Passar". Fiquei um pouco rouco por causa do vírus e fiz essa música logo que eu consegui voltar a cantar. Nesse momento, comecei a tocar e a escrever sobre tudo o que está acontecendo, não só comigo, mas que está acontecendo com as pessoas em volta de mim, com o mundo, explica Di, que só resolveu lançar a canção após ela fazer sucesso na live feita em seu Instagram.
- "CORAÇÃO DE ISCA" e "ENTÃO TOMA" - MATHEUS & KAUAN
- Depois de lançarem um EP com algumas faixas de aperitivo de seu novo DVD, 10 Anos Na Praia, que teria o seu lançamento digital neste mês, e emplacar Litrão como um dos hits do verão, Matheus & Kauan apresentam as inéditas Coração de isca e Então toma. As canções chegam para agradecer e incentivar seus fãs durante este período de afastamento social. As canções fazem parte do DVD e chegaram pouco antes da live feita pela dupla no último sábado (11). Confira.
- "MAMACITA" - BLACK EYED PEAS, OZUNA E J. REY SOUL
- Black Eyed Peas está de volta e continua apostando em ritmos latinos. Depois de canções com J. Balvin e Anitta, eles agora apresentam "Mamacita", com Ozuna e J. Rey Soul. A latinidade está tão em alta pela banda que a faixa conta até com sample de La Isla Bonita (1986), de Madonna. Confira
- "BOYFRIEND" - SELENA GOMEZ
- Pouco depois de ter divulgado a versão deluxe do álbum Rare, Selena Gomez apresenta o clipe de "Boyfriend". Na música, a cantora fala sobre a vontade de ter um namorado.
- "FOREVER" - CHARLI XCX
- Sete meses após lançar "Charli", Charli XCX já trabalha no sucessor e apresenta "Forever". Sentimental, a canção não deixa de abusar dos sintetizadores típicos dos trabalhos apresentados pela cantora até o momento. Vale lembrar que How Im Feeling Now está sendo criado pela cantora durante a quarentena devido à pandemia de COVID-19 e está previsto para sair no dia 15 de maio. Até lá, confira a nova canção de Charli.
- "PHYSICAL - ALOK REMIX" - DUA LIPA
- O DJ brasileiro mais badalado foi convidado por Dua Lipa para remixar seu hit de sucesso. A canção do álbum "Future Nostalgia" perdeu a velocidade das batidas oitentistas, mas se encaixou bem nos acordes do eletrônico brasileiro.
DISCOS E EPs
- "THE NEW ABNORMAL" - THE STROKES
- Após sete anos sem um álbum inédito, The Strokes apresenta "The New Abnormal". Com nove faixas, incluindo os singles Brooklyn Bridge to Chorus e Bad Decisions, o disco passeia sonoramente pela carreira da banda. Sintetizadores, new wave, rifs de guitarra estão presentes no disco que se encaixa bem e sem muitas supresas na discografia do grupo. Confira.
- "HURRICANE" - JASMINE JETHWA
- No mês passado, Jasmine Jethwa lançou seu primeiro single, a balada pop Running Circles. Hoje, a artista britânica disponibiliza o EP Hurricane em todos os aplicativos de música, contando com repertório de quatro faixas repletas de melodias. Vale a pena ouvir.
- "LUAU EM CASA" - ATITUDE 67
- O projeto que tem a lua como inspiração apresenta as faixas mais tranquilas e serenas do grupo que mistura pagode, pop e reggae para dar continuidade à sequência de Labels divulgadas pelo grupo. São quatro canções, sendo três releituras e uma inédita ("Hot Rolo", com participação de Amanda Coronha), apresentadas em vídeos com imagens do luau intimista, realizado pelo grupo no Campinho, em Araçariguama, e do show no Espaço Barra Funda, ambos em São Paulo. Como de costume, a Label é apadrinhada por um representante do Atitude 67, desta vez, é o Eric Polizér.
- "MUSIC FOR HOPE" - ANDREA BOCELLI
- A convite da cidade e da catedral de Milão, Andrea Bocelli fez um concerto exibido nesta Páscoa, dia 12, e transmitido pelo YouTube, com direito a mais de 12 milhões de visualizações. Devido a quarentena, o tenor se apresentou acompanhado apenas por Emanuele Vianelli, organista da catedral de Milão. Bocelli interpretou várias obras musicais minuciosamente escolhidas para a ocasião e especialmente arranjadas para voz a solo e órgão. Entre as obras escolhidas, Bocelli cantou a adorada Ave Maria de Bach/Gounod e Amazing Grace, abrindo o espetáculo totalmente sem acompanhamento. Confira a apresentação de quase 25 minutos e o disco deste show.
- "PUTARIA CLÁSSICA" - GABILY
- Nesta quarentena, Gabily tem mostrado um outro lado de sua "arte". Seja no violão, no ukelele ou até mesmo no piano, Gabily tem postado em seu Instagram versões acústicas de funks proibidões. O sucesso da sua ideia fez a cantora criar o EP Putaria Clássica, com três versões de músicas já conhecidas e uma faixa inédita, intitulada de Chama a Polícia, que é uma composição própria e também foi eleita como single de trabalho. Confira o clipe e o EP.