Vitor Kley, Titãs e Lindsay Lohan nos lançamentos da semana #31

A semana começa com muita música e retornos de artistas à música. Um exemplo é Lindsay Lohan que, após 15 anos de hiato, lança "Back to Me". Quem também aparece na lista é a ex-Rouge Karin Hils e os Titãs. Confira a lista completa de lançamentos para atualizar a sua playlist.

Elogiado pela crítica especializada e pelos fãs, After Hours ainda quebrou recorde de vendas no ano, com 444 mil unidades vendidas apenas na primeira semana do lançamento. Com o novo trabalho, The Weeknd conquistou, pela quarta vez consecutiva, o topo da respeitada parada da Billboard. Os fãs receberam, com grande entusiasmo e euforia, as novas canções Nothing Compares, Missed You e Final Lullaby. Ouça o disco.