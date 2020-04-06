Vitor Kley, Titãs e Lindsay Lohan nos lançamentos da semana #31

A semana começa com muita música e retornos de artistas à música. Um exemplo é Lindsay Lohan que, após 15 anos de hiato, lança "Back to Me". Quem também aparece na lista é a ex-Rouge Karin Hils e os Titãs. Confira a lista completa de lançamentos para atualizar a sua playlist.
- "O AMOR É O SEGREDO" - VITOR KLEY
- Uma semana após lançar a música, Vitor Kley apresenta o clipe de "O Amor é o Segredo". O vídeo conta com participação, à distância, da namorada do cantor, Carolina Loureiro. Vitor abre o vídeo em conversa com a portuguesa, dizendo que não poderia encontrá-la por conta da pandemia viral, e expressa o amor através da canção. Confira a música, que vai integrar o disco "Bolha".
- "THE AGE OF ANXIETY" - JAMIE CULLUM
- O cantor e multi-instrumentista Jamie Cullum acaba de apresentar o videoclipe de The Age of Anxiety, faixa que integra o repertório de seu último álbum, Taller. Com direção de Neil Pymer, diretor criativo do estúdio de animação Aardman, o vídeo ilustra bem a mensagem da música sobre a sociedade moderna e faz uma crítica a quanto as pessoas são apegadas ao mundo digital e tudo o que acontece nele.
- "PRA VOCÊ FICAR" - KARIN HILS
- A ex-Rouge investe na carreira solo. Depois de "Fogo", onde falava de fazer amor, a cantora agora lança "Pra Você Ficar". O R&B embala a canção mostrando a extensão vocal de Karin. "Essa música fala sobre assumir aquilo que se sente. Não vamos desistir das pessoas, do amor, tampouco dos nossos sonhos. Isso também faz parte da minha personalidade, e não fere o meu amor próprio, a liberdade de escolher e de lutar pelo que me faz feliz", conta Karin Hils.
- "HYPE" - DONATTO, PK e GUIGGOW
- Três nomes do pop atual, Donatto, PK e Guiggow se juntaram para lançar "Hype". Donatto já trabalhou com nomes como Anitta, Belo, Buchecha, Ludmilla e o próprio PK. Agora, eles se unem a Guggow nua canção que mistura o pop com o rap e promete emplacar entre os jovens que curtem o gênero. Confira.
- "NÃO SOU MAIS EU" - GAAB
- Faixa do EP "Infinito", lançado em janeiro, Gaab apresenta o lyric video de "Não Sou Mais Eu". Confira abaixo a faixa e o disco.
- "ONDE NÃO TINHA ESPAÇO" - JOÃO BOSCO E VINÍCIUS
- João Bosco & Vinícius lançaram uma nova versão da faixa Onde Não Tinha Espaço (Elvis Elan / Henrique Casttro). O trabalho faz parte do álbum Ao Vivo em Goiânia e é a sexta canção divulgada do novo disco, que anteriormente trouxe ao público os sucessos Bem Longe de Você e Segunda Taça - atual canção de trabalho nas rádios. Para os fãs que ouvirem Onde Não Tinha Espaço, certamente o som soará conhecido, afinal, integra o repertório do projeto Do Nosso Jeito. É uma moda muito boa, na seleção de repertório resolvemos colocar ela de novo, com novos arranjos, incluindo piano, ela ficou ainda mais apaixonada, conta João Bosco. A dupla ainda anunciou mais dois lançamentos para abril. Enquanto não chegam, confira o clipe de "Onde Não Tinha Espaço".
- "PORTO ALEGRE" - THIAGO MARTINS FEAT. TONI GARRIDO
- Thiago Martins lança o segundo single do DVD "7550 Dias". "Porto Alegre" conta com colaboração de Toni Garrido, do Cidade Negra, dando à canção uma vibe animada e de muito alto astral. Confira.
- "REBOLADA BRUTA" - CLAUDIA LEITTE e MC ZAAC
- Claudia Leitte lançou o clipe de Rebolada Bruta, fruto de uma parceria com MC Zaac. Repleto de cores, a música é dançante e espera empolgar os fãs.
- "REACT (ACOUSTIC)" - PUSSYCAT DOLLS
- Animadas com a repercussão do single de retorno, as Pussycat Dolls lançaram uma versão acústica de "React". A nova roupagem ficou bem bacana e mostra todas as meninas cantando. Confira a versão enquanto o novo disco não chega.
- "BACK TO ME" - LINDSAY LOHAN
- Olha quem está de volta. Depois de anos de polêmicas e a carreira em baixa, Lindsay Lohan lança "Back to Me". A canção chega após 15 anos de hiato e fala sobre aceitação e a necessidade de deixar coisas para trás para se redescobrir. Confira o pop da cantora e atriz.
- "CAYENDO" E "DEAR APRIL" - FRANK OCEAN
- Após lançar DHL e In My Room em 2019, Frank Ocean traz dois singles em 2020. Cayendo e Dear April são as apostas do rapper neste ano. Os singles são lentos e em versão acústica. Confira.
DISCOS E EPs
- "AFTER HOURS - DELUXE" - THE WEEKND
- Primeiro lugar da Billboard 200 com o álbum After Hours, o astro canadense The Weeknd disponibiliza a versão remix de seis faixas do disco, contando com a participação de Lil Uzi Vert, Oneothrix Point Never, Da Heala, além da versão ao vivo da apresentação do artista no programa de TV Saturday Night Live.
Elogiado pela crítica especializada e pelos fãs, After Hours ainda quebrou recorde de vendas no ano, com 444 mil unidades vendidas apenas na primeira semana do lançamento. Com o novo trabalho, The Weeknd conquistou, pela quarta vez consecutiva, o topo da respeitada parada da Billboard. Os fãs receberam, com grande entusiasmo e euforia, as novas canções Nothing Compares, Missed You e Final Lullaby. Ouça o disco.
- "RAIZ & MODÃO" - TAYRONE
- Tayrone mostra que a sofrência está em seu DNA e leva todo seu arrocha a canções populares do sertanejo. "Raiz e Modão" compila versões de sucessos que foram eternizados por alguns dos maiores nomes da música sertaneja como Me Apaixonei (A Primeira Vez Que Eu Te Vi) e É Com Ela Que Eu Estou. Além delas, ele aposta na inédita "Cê Tá Preparada" para divulgar o disco. Confira o clipe e o álbum.
- "SEGUE O BAILE - EP1 (AO VIVO)" - RENNAN DA PENHA
- O projeto Segue o Baile, de Rennan da Penha, segue trazendo um sucesso atrás do outro desde o lançamento do primeiro single em fevereiro, Carnaval Chegando, com POCAH, que passa de 8 milhões de visualizações no YouTube e mais de 9 milhões de plays no Spotify. Agora, o DJ e produtor traz 4 novas faixas autorais que formam o EP1 de Segue o Baile. Neste lançamento está a parceria inédita com MC Kekel, Cinderela, além de faixas com DJ Juninho 22 (Sentadinha), MC Moisés da Torre (Sapequinha Toma Toma) e DJ Lucian (Sequência da Sentada). No próximo mês ocorre o lançamento do EP2, finalizando o projeto com o álbum completo em junho. Confira a primeira parte.
- "TITÃS TRIO ACÚSTICO" - TITÃS
- Comemorando 38 anos de carreira, os Titãs apresentam o projeto Titãs Trio Acústico, que lançam com o primeiro de três EPs. A formação traz Branco Mello, Sergio Britto e Tony Bellotto, que se revezam nos vocais, enquanto Britto assume piano ou baixo, Branco, baixo ou violão, e Tony, violão, violão de 12 cordas ou guitarra acústica. Titãs Trio Acústico EP 01, já disponível nas plataformas digitais, traz novas versões para "Sonífera Ilha", "Porque Eu Sei Que é Amor", "Isso", "O Pulso", "Miséria", "Tô Cansado", "Querem Meu Sangue" e "Família". O registro era para ter marcado a efeméride de 20 anos do lendário Acústico MTV, só que o seria se fosse lançado em 2017. Mas na época eles estavam focados na composição e lançamento da primeira ópera-rock escrita e composta por uma banda no país, Doze Flores Amarelas. Confira o primeiro EP do projeto acústico.
- "MEGA SENA" - PABLO
- Comemorando 20 anos de carreira, o cantor Pablo, um dos pioneiros do arrocha em sua nova roupagem, apresenta "Mega Sena". O álbum conta com 11 faixas inéditas, incluindo a música de trabalho é a que dá título ao disco. O 10º CD chega com a mesma emoção dos anteriores: muita paixão, desencontros e sofrência. Confira abaixo.