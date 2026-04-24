Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF

Suspeito de usar ferramentas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para supostamente monitorar a circulação de veículos oficiais do prefeito e do vice-prefeito, o vereador Hernandez Coelho Vitorasse (União Brasil) virou alvo de uma comissão processante na Câmara Municipal de Afonso Cláudio por quebra de decoro parlamentar.





A abertura do processo foi autorizada pela Casa de Leis, em sessão plenária realizada na quarta-feira (22). O procedimento pode resultar na cassação do mandato ao fim das investigações. O vereador nega as acusações e afirma ainda não ter sido oficialmente notificado pela Câmara para apresentar defesa.





Na denúncia acolhida pela Câmara, o parlamentar, que também atua como policial rodoviário federal, é acusado de uma série de condutas consideradas incompatíveis com o cargo. A Comissão Processante é formada pelos vereadores Marcelo Berger Costa (PSB), escolhido presidente do colegiado, e Elcio Seidl (Podemos), designado relator.





Caso o processo avance após a fase inicial, o colegiado terá até 90 dias para concluir os trabalhos e apresentar parecer ao plenário.





A denúncia foi protocolada pelo vice-prefeito Stewand Berger Shultz (PP) e é embasada em punição administrativa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal ao vereador, em 2024, pelos mesmos fatos levados ao Legislativo municipal neste ano.





Em 2022, o vereador foi denunciado à PRF pelo suposto monitoramento do veículo oficial do gabinete do prefeito Luciano Pimenta (PP) por meio de sistemas de cerco eletrônico, com alertas em tempo real sobre a circulação do automóvel. A denúncia, à época, teria sido feita pelo chefe do Executivo municipal e seu vice.





O documento também descreve episódios considerados suspeitos, como a presença do vereador nas proximidades do carro oficial, além de uma abordagem na BR 262 em que o vice-prefeito e a primeira-dama foram parados por uma equipe policial. Segundo a denúncia, Vitorasse estaria no veículo da corporação, sem farda, no mesmo dia em que havia faltado à sessão legislativa alegando problemas de saúde.





Há ainda relatos de falas consideradas intimidatórias e suspeitas de uso irregular de material fresado — resíduo de asfalto — em vias do município, o que teria motivado notificação da fiscalização e questionamentos junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).