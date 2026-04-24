Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung

Em um mundo marcado pela velocidade das informações divulgadas pelas redes sociais, o cuidado na checagem do que vai ao ar é primordial para que a informação certa chegue ao ouvinte ou ao leitor.
Esse foi um dos assuntos apontados pelo âncora da CBN Mílton Jung durante o programa especial Fim de Expediente, que foi transmitido diretamente do auditório da Rede Gazeta, em Vitória, na noite desta sexta-feira (24).
O evento faz parte da comemoração dos 30 anos da CBN Vitória e dos 20 anos do programa Fim do Expediente.
Apresentado por Dan Stulbach, Zé Godoy e Teco Medina, o programa teve ainda como convidado Rusty Marcellini, que apresenta o quadro CBN Sabores.
“O ouvinte, durante muito tempo, queria informação em primeira mão. Mas o ouvinte quer informação certa em primeira mão. Se esperarmos um pouco para dar a informação certa, não estamos perdendo, mas sim ganhando reputação. E esse cuidado temos sempre que ter porque é isso que vai nos diferenciar e nos dar reputação. É por isso que a emissora de rádio mantém programas por tanto tempo”, afirmou Jung.
Jung destacou ainda que a proximidade com o ouvinte foi sempre a característica do rádio e está cada vez mais presente, visto que os programas que antes estavam restritos ao dial hoje estão na internet, nas redes sociais e até no streaming.
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30 anos da CBN Vitória
O evento faz parte das celebrações que a rádio CBN Vitória deu início para comemorar três décadas de história, reunindo autoridades, parceiros e ouvintes para a transmissão ao vivo do Fim de Expediente.
Antes do programa, Fernanda Queiroz, apresentadora e editora-executiva da CBN Vitória, destacou a evolução da rádio, que começou no AM, passou para o FM e chegou à internet, estando no site, nas redes sociais, em aplicativo e até na Alexa.
O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, destacou o orgulho pela história construída e a evolução da rádio, que hoje se consolida como um veículo multiplataforma. Ele enfatizou que o maior patrimônio da CBN Vitória é a confiança conquistada diariamente por meio de um jornalismo sério, independente e confiável.