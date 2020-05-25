Anitta acusa Leo Dias de ameaça após áudios polêmicos vazarem

A cantora Anitta e o jornalista Leo Dias Crédito: Reprodução/Instagram

A tradição calma de um fim de dia dominical foi toda por água abaixo na noite deste domingo (24), quando Anitta decidiu ir ao Instagram gravar vídeos que acusam o jornalista Leo Dias de chantagem e ameaça. Nas gravações, a Poderosa fala que há anos sofre com um relacionamento profissional bastante conturbado com o colunista de celebridades, mas que tomou a decisão de não enfrentar mais a situação sozinha.

Pode soltar qualquer coisa que você tiver sobre mim, pode fazer qualquer matéria, sendo verdadeira ou não, eu vou continuar trabalhando, e quem quiser acreditar em mim e no meu caráter, em quem sou eu, vai estar comigo, e quem não quiser, infelizmente, faz parte da vida", disse a cantora, em parte dos vídeos que foram ao ar nos seus stories.

Print de supostas conversas do WhatsApp de Leo Dias com Anitta e equipe Crédito: Reprodução

Desde um pouco antes, a internet já estava em polvorosa com supostos prints de conversas que teriam acontecido pelo WhatsApp de Anitta com Leo Dias desde anos atrás. Em uma das primeiras postagens que trouxeram a história à tona, a data que constava no bate-papo era de 2018. O desentendimento que teria acontecido entre Anitta, Pabllo Vittar Preta Gil também acabou ganhando um desdobramento.

Em áudio supostamente enviado a Leo Dias, Anitta é acusada de explicar toda a polêmica que envolve a história. A gravação aponta que Preta Gil, Pablo Vittar e o influenciador e jornalista Vinicius Gomes, o Gominho, teriam falado mal da Poderosa em conversas flagradas por Jojo Todynh o, que teria mais tarde dedurado o grupo.

Outra novidade é que Anitta teria contado ao jornalista e colunista que o mesmo grupo também falava mal de Marília Mendonça , chamando-a de gorda, e que Preta Gil é que teria sido a responsável por convencer a funkeira a não participar do DVD de Claudia Leitte para não desagradar Ivete Sangalo

Mas a Preta tem essa mania de inventar as coisas, teria chegado a afirmar Anitta, em mais uma das gravações que foram divulgadas. E continuou: Eu não participei do DVD da Claudia Leitte porque eu era fã da Ivete e contei toda feliz que Claudia tinha me chamado pro (sic.) DVD, e ela (Preta Gil) falou: Então esquece, o dia que você pisar no palco com a Claudia Leitte, não pode nem sonhar....

Preta Gil acabou indo às redes sociais, ainda na noite deste domingo (24), para falar sobre o episódio. Em um IGTV de pouco mais de 10 minutos, começou falando: Acho realmente uma baixaria e não condiz com meu caráter e personalidade ficar desmentindo essas fofocas.

Contei pra ela (Anitta) que essas histórias não eram verdadeiras e ela optou acreditar na Jojo, defendeu a filha de Gilberto Gil, continuando a explicar que duas questões chamaram sua atenção nos áudios divulgados. Uma é que ela própria (Anitta) conta essa história de que eu falei pra não participar do DVD da Claudia (Leitte), o que é uma mentira. Mas outra coisa que me deixou muito chateada é a história de que eu estava falando mal de Marília Mendonça".