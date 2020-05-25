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Anitta acusa Leo Dias de ameaça após áudios polêmicos vazarem

Cantora decidiu abrir o jogo sobre relação que tem com o jornalista e foi para a web esclarecer possíveis polêmicas que possam surgir; 'novos' áudios envolvem Preta Gil e Marília Mendonça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 08:50

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 08:50

A cantora Anitta e o jornalista Leo Dias
A cantora Anitta e o jornalista Leo Dias Crédito: Reprodução/Instagram
A tradição calma de um fim de dia dominical foi toda por água abaixo na noite deste domingo (24), quando Anitta decidiu ir ao Instagram gravar vídeos que acusam o jornalista Leo Dias de chantagem e ameaça. Nas gravações, a Poderosa fala que há anos sofre com um relacionamento profissional bastante conturbado com o colunista de celebridades, mas que tomou a decisão de não enfrentar mais a situação sozinha.
Pode soltar qualquer coisa que você tiver sobre mim, pode fazer qualquer matéria, sendo verdadeira ou não, eu vou continuar trabalhando, e quem quiser acreditar em mim e no meu caráter, em quem sou eu, vai estar comigo, e quem não quiser, infelizmente, faz parte da vida", disse a cantora, em parte dos vídeos que foram ao ar nos seus stories. 
Print de supostas conversas do WhatsApp de Leo Dias com Anitta e equipe
Print de supostas conversas do WhatsApp de Leo Dias com Anitta e equipe Crédito: Reprodução
As gravações começaram com Anitta falando de uma nota que Leo Dias publicou em sua coluna, no portal Uol, sobre a suposta saída de sua mãe, Miriam Macedo, de sua mansão em condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio. Na ocasião, o jornalista noticiou que a mãe da Poderosa teria abandonado o conforto para ir morar com uma irmã no subúrbio carioca. Ele ameaçou não só a mim, mas a minha equipe também por uma notícia que ele deu que não era verdadeira sobre a minha mãe, falou. 
Desde um pouco antes, a internet já estava em polvorosa com supostos prints de conversas que teriam acontecido pelo WhatsApp de Anitta com Leo Dias desde anos atrás. Em uma das primeiras postagens que trouxeram a história à tona, a data que constava no bate-papo era de 2018. O desentendimento que teria acontecido entre Anitta, Pabllo Vittar e Preta Gil também acabou ganhando um desdobramento. 
Em áudio supostamente enviado a Leo Dias, Anitta é acusada de explicar toda a polêmica que envolve a história. A gravação aponta que Preta Gil, Pablo Vittar e o influenciador e jornalista Vinicius Gomes, o Gominho, teriam falado mal da Poderosa em conversas flagradas por Jojo Todynho, que teria mais tarde dedurado o grupo. 
Outra novidade é que Anitta teria contado ao jornalista e colunista que o mesmo grupo também falava mal de Marília Mendonça, chamando-a de gorda, e que Preta Gil é que teria sido a responsável por convencer a funkeira a não participar do DVD de Claudia Leitte para não desagradar Ivete Sangalo

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Mas a Preta tem essa mania de inventar as coisas, teria chegado a afirmar Anitta, em mais uma das gravações que foram divulgadas. E continuou: Eu não participei do DVD da Claudia Leitte porque eu era fã da Ivete e contei toda feliz que Claudia tinha me chamado pro (sic.) DVD, e ela (Preta Gil) falou: Então esquece, o dia que você pisar no palco com a Claudia Leitte, não pode nem sonhar.... 
Preta Gil acabou indo às redes sociais, ainda na noite deste domingo (24), para falar sobre o episódio. Em um IGTV de pouco mais de 10 minutos, começou falando: Acho realmente uma baixaria e não condiz com meu caráter e personalidade ficar desmentindo essas fofocas. 
Contei pra ela (Anitta) que essas histórias não eram verdadeiras e ela optou acreditar na Jojo, defendeu a filha de Gilberto Gil, continuando a explicar que duas questões chamaram sua atenção nos áudios divulgados. Uma é que ela própria (Anitta) conta essa história de que eu falei pra não participar do DVD da Claudia (Leitte), o que é uma mentira. Mas outra coisa que me deixou muito chateada é a história de que eu estava falando mal de Marília Mendonça". 
Preta Gil afirmou que nunca se prestou ao papel de falar mal da sertaneja por admirá-la e por não considerar que chamar alguém de gordo é uma ofensa. Eu sou gorda, pode me chamar de gorda. O que eu enxergo na Marília de beleza e de força está no caráter, no talento dela". 

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