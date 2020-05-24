Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na luta

Apresentadora de programas de esportes atua na linha de frente contra o covid-19

Karina Oliani tem atuado em hospital de campanha em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 17:44

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 17:44

Karina Oliani mostra as marcas no rosto após um dia de trabalho em hospital de campanha
Karina Oliani mostra as marcas no rosto após um dia de trabalho em hospital de campanha Crédito: Instagram/ karinaoliani
Karina Oliani, 38, ficou conhecida por sua paixão pelos esportes radicais. Foi por causa deles que ela participou de diversos programas na televisão nos últimos anos, como quadros no Esporte Espetacular (Globo) e no Esporte Fantástico (Record). Hoje, no entanto, seu foco está em outro desafio: o coronavírus.
Formada em medicina, Oliani está na linha de frente de combate à Covid-19, trabalhando no hospital de campanha do Anhembi, zona norte de São Paulo. Em suas redes sociais, ela tem compartilhado um pouco desse seu dia a dia. "Grata pela oportunidade de fazer e lutar pelo que acredito", postou neste sábado (23).
"Com a cara amassada e marcada, mas com a alma feliz. Mais uma noite, mais uma missão cumprida e dedicação para os meus pacientes do SUS. Às vezes a gente perde, mas eu escolho focar nos ganhos e continuar a luta", afirmou ela ao mostrar uma foto com o rosto marcado pela máscara e pelo óculos de proteção.

Veja Também

Yudi perde avó e tio é internado com coronavírus: "Enlouquecendo"

Em live, Cláudia Raia afirma que contraiu o novo coronavírus

Pink afirma que filho recebeu diagnóstico de alergia alimentar após coronavírus

Em seu site, Oliani afirma que sempre foi apaixonada por esportes radicais, tendo saltado de paraquedas pela primeira vez aos 12 anos. Seu feito mais ousado, porém, foi escalar o Everest, em 2003. Ela alcançou o topo da maior montanha do mundo uma segunda vez, em 2018, façanha mostrada no Canal Off.
Oliani ainda participou do quadro Aventuras Urbanas, em suas duas edições, no Esporte Espetacular, e do quadro Rota Radikal, no Esporte Fantástico, além do Portões do Inferno, no Fantástico. Na TV por assinatura ela participou de programas de esportes radicais no Canal Off, na Multishow, e no Sportv.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio
Imagem de destaque
Mulher fica ferida após carro capotar em acidente na BR 482 em Cachoeiro
Imagem de destaque
Hospital MedSênior recebe selo nacional de excelência para UTI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados