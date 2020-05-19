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Pink afirma que filho recebeu diagnóstico de alergia alimentar após coronavírus

Cantora e seu caçula tiveram a Covid-19 no final de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 16:02

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 16:02

A cantora Pink com o filho Jameson
A cantora Pink com o filho Jameson Crédito: Instagram/@pink
A cantora Pink, 40, revelou que o seu filho Jameson, de três anos, foi diagnosticado com "alergias alimentares muito ruins". Em vídeo publicado no Instagram na segunda (18), ela disse que o problema foi descoberto em exames que o menino teve de fazer recentemente por causa da Covid-19.
No início de abril, Pink anunciou que ela e Jameson tinham contraído o novo coronavírus. O menino ficou bem doente, com muita febre e tosse, segundo ela. Os dois já estão recuperados da doença, mas testes identificaram que o caçula da cantora tem alergia a "trigo, laticínios e ovos".

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No vídeo, ela compartilha com seus seguidores uma receita vegana de torta de cereja sem glúten e sem ovo por causa da nova condição do seu caçula. Ela afirmou também que fez o prato com biscoitos veganos, que "são deliciosos", embora saiba que algumas pessoas possam não acreditar nisso. "Confie em mim, eles podem até ser melhores do que os normais", afirmou.
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Uma publicação compartilhada por P!NK (@pink) em

Quando anunciou que tinha contraído a Covid-19, Pink revelou que faria uma doação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões), para o Fundo de Crise de Emergência Covid-19, da cidade de Los Angeles.
"Obrigado a todos os nossos profissionais de saúde e a todos no mundo que estão trabalhando tão duro para proteger nossos entes queridos. Vocês são nossos heróis! As próximas duas semanas são cruciais: por favor, fique em casa", afirmou, na ocasião.

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