Pink afirma que filho recebeu diagnóstico de alergia alimentar após coronavírus

A cantora Pink com o filho Jameson Crédito: Instagram/@pink

A cantora Pink, 40, revelou que o seu filho Jameson, de três anos, foi diagnosticado com "alergias alimentares muito ruins". Em vídeo publicado no Instagram na segunda (18), ela disse que o problema foi descoberto em exames que o menino teve de fazer recentemente por causa da Covid-19.

No início de abril, Pink anunciou que ela e Jameson tinham contraído o novo coronavírus. O menino ficou bem doente, com muita febre e tosse, segundo ela. Os dois já estão recuperados da doença, mas testes identificaram que o caçula da cantora tem alergia a "trigo, laticínios e ovos".

No vídeo, ela compartilha com seus seguidores uma receita vegana de torta de cereja sem glúten e sem ovo por causa da nova condição do seu caçula. Ela afirmou também que fez o prato com biscoitos veganos, que "são deliciosos", embora saiba que algumas pessoas possam não acreditar nisso. "Confie em mim, eles podem até ser melhores do que os normais", afirmou.

Quando anunciou que tinha contraído a Covid-19, Pink revelou que faria uma doação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões), para o Fundo de Crise de Emergência Covid-19, da cidade de Los Angeles.