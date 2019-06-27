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HOMENAGEM

Fã de Pink dá à luz durante show e batiza filha com nome da cantora

Denise Jones, de 32 anos, entrou em trabalho de parto durante apresentação em Liverpool, na Inglaterra

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 15:21

Publicado em 

27 jun 2019 às 15:21
Cantora Pink Crédito: Reprodução/Instagram @pink
Imagine a cena: sua cantora favorita irá se apresentar e, mesmo estando na reta final da gestação, você decide ir ao show. No meio da apresentação, começa a sentir os primeiros sinais de que entrará em trabalho de parto.
> "Estou vivendo um conto de fadas", diz mãe de quíntuplos no ES
Foi exatamente o que aconteceu com Denise Jones, de 32 anos, no show da cantora Pink, na Inglaterra. De acordo com informações do jornal Liverpool Echo, a mulher foi levada para a sala de primeiros socorros no estádio Anfield e atendida pelos médicos do local.
Como não daria tempo de encaminhar Denise para um hospital, os profissionais atuaram ali mesmo para realizar o parto. "Durou menos de cinco minutos. Quando as coisas dão certo, é sempre uma boa sensação", declarou um dos médicos de plantão.
> Bebê nasce em carro a caminho da maternidade em Cariacica
Para fazer uma homenagem à cantora, Denise decidiu batizar a filha como Dolly Pink. Em perfil oficial dela no Instagram, a cantora comentou o ocorrido durante o show. "Dolly Pink queria começar a festa", escreveu na legenda da notícia publicada na imprensa.
Pink vai se apresentar no Brasil no dia 5 de outubro próximo, no Rock in Rio 2019.
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Dolly Pink wanted to get the party started

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