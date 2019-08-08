Que susto!

Avião com equipe da cantora Pink pega fogo ao pousar na Dinamarca

Apesar do acidente, ninguém ficou ferido

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 11:54

Crédito: Reprodução/Instagram @pink
Um avião privado que transportava o empresário da cantora Pink, 39, e sua equipe pegou fogo enquanto pousava no aeroporto Aarhus, na Dinamarca, nesta terça-feira (6).
O acidente aconteceu poucas horas após o show de Pink em Oslo, na Noruega, que faz parte da turnê mundial Beautiful Trauma. Cerca de dez pessoas de sua equipe viajavam para a cidade de Horsens, na Dinamarca, onde a cantora faz mais um show nesta quarta-feira (7).
Em entrevista à Reuters, Rune Lem, o promotor da empresa responsável pela turnê de Pink, confirmou que ninguém ficou ferido no acidente. A polícia dinamarquesa não determinou o que motivou o fogo, segundo a agência de notícias.
Pink se apresenta no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no dia 5 de outubro. No mesmo dia, os visitantes do festival podem conferir shows de Black Eyed Peas, H.E.R. e Anitta.
A cantora já recebeu 20 indicações ao Grammy e ganhou três estatuetas de gramofone em sua carreira. O álbum que dá nome a sua turnê também foi indicado este ano para melhor álbum vocal pop.
No início do ano, a cantora conseguiu um grande feito ao receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. "Eu sinto que estou sonhando e se alguém me beliscar, vou dar-lhe um soco na cara", disse ela na cerimônia de recebimento da estrela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

