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Pink revela que ela e filho contraíram Covid-19, e doa US$ 1 milhão

Artista recebeu diagnóstico há duas semanas, mas já testa negativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 11:59

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 11:59

A cantora Pink com o filho Jameson
A cantora Pink com o filho Jameson Crédito: Instagram/@pink
A cantora Pink, 40, revelou na noite desta sexta-feira (3) que ela e o filho, Jameson, contraíram a Covid-19 há duas semanas. Através de uma publicação em seu perfil no Instagram, a artista explicou como tem passado os últimos dias.
"Nosso médico de atendimento primário teve acesso a testes e eu testei positivo. Minha família já estava abrigada em casa e continuamos a fazer isso nas últimas duas semanas, seguindo as instruções do nosso médico. Apenas alguns dias atrás, fomos testados novamente e agora demos, felizmente, negativos", afirmou a cantora em texto.
Pink ainda criticou o governo por não tornar os testes mais acessíveis a todos. "Esta doença é grave e real. As pessoas precisam saber que a doença afeta os jovens e idosos, saudáveis e insalubres, ricos e pobres, e devemos tornar os testes gratuitos e mais acessíveis para proteger nossos filhos, famílias, amigos e comunidades".

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Visando contribuir para chegar a este cenário ideal, a cantora afirmou que está doando US$ 500.000 (cerca de R$ 2,6 milhões) para o Fundo de Emergência do Temple University Hospital, na Filadélfia, em homenagem à sua mãe, Judy Moore, que trabalhou lá por 18 anos. A doação é um esforço para apoiar os profissionais de saúde que estão lutando na linha de frente todos os dias, diz ela.
Além disso, Pink doará a mesma quantia, US$ 500.000, para o Fundo de Crise de Emergência Covid-19 do prefeito da cidade de Los Angeles. "Obrigado a todos os nossos profissionais de saúde e a todos no mundo que estão trabalhando tão duro para proteger nossos entes queridos. Vocês são nossos heróis! As próximas duas semanas são cruciais: por favor, fique em casa", finalizou.
Ver essa foto no Instagram

Two weeks ago my three-year old son, Jameson, and I are were showing symptoms of COVID-19. Fortunately, our primary care physician had access to tests and I tested positive. My family was already sheltering at home and we continued to do so for the last two weeks following the instruction of our doctor. Just a few days ago we were re-tested and are now thankfully negative. It is an absolute travesty and failure of our government to not make testing more widely accessible. This illness is serious and real. People need to know that the illness affects the young and old, healthy and unhealthy, rich and poor, and we must make testing free and more widely accessible to protect our children, our families, our friends and our communities. In an effort to support the healthcare professionals who are battling on the frontlines every day, I am donating $500,000 to the Temple University Hospital Emergency Fund in Philadelphia in honor of my mother, Judy Moore, who worked there for 18 years in the Cardiomyopathy and Heart Transplant Center. Additionally, I am donating $500,000 to the City of Los Angeles Mayors Emergency COVID-19 Crisis Fund. THANK YOU to all of our healthcare professionals and everyone in the world who are working so hard to protect our loved ones. You are our heroes! These next two weeks are crucial: please stay home. Please. Stay. Home.??

Uma publicação compartilhada por P!NK (@pink) em

FAMOSOS COM CORONAVÍRUS

Com o avanço do coronavírus, já foram registrados vários casos entre famosos, atletas e até políticos. Tom Hanks, 63, e a mulher, Rita Wilson, 63, foram alguns dos primeiros a ter resultado positivo, mas também estão na lista desde a atriz Fernanda Paes Leme, 36, e até o tenor espanhol Placido Domingo, 79.
No Brasil, Di Ferrero afirmou também em suas redes sociais que foi diagnosticado com a doença e, alguns dias depois, confirmou complicações pulmonares. Preta Gil também foi diagnosticada. Também tiveram resultado positivo após terem os sintomas a ativista Luísa Mell, 41, e o marido, e o cantor Dinho Ouro Preto, 55.
Foram confirmados ainda com a doença o ator britânico Idris Elba, 47, que teve contato com a primeira-dama canadense, Sophie Trudeau, 44, que também foi diagnosticada; o ator norueguês Kristofer Hivju, 41, conhecido por atuar na série "Game of Thrones"; e a atriz Itziar Ituño, que vive a personagem Raquel Murillo na série "La Casa de Papel". Veja todos os famosos já diagnosticados com coronavírus.

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