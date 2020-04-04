Pink revela que ela e filho contraíram Covid-19, e doa US$ 1 milhão

A cantora Pink com o filho Jameson Crédito: Instagram/@pink

A cantora Pink, 40, revelou na noite desta sexta-feira (3) que ela e o filho, Jameson, contraíram a Covid-19 há duas semanas. Através de uma publicação em seu perfil no Instagram, a artista explicou como tem passado os últimos dias.

"Nosso médico de atendimento primário teve acesso a testes e eu testei positivo. Minha família já estava abrigada em casa e continuamos a fazer isso nas últimas duas semanas, seguindo as instruções do nosso médico. Apenas alguns dias atrás, fomos testados novamente e agora demos, felizmente, negativos", afirmou a cantora em texto.

Pink ainda criticou o governo por não tornar os testes mais acessíveis a todos. "Esta doença é grave e real. As pessoas precisam saber que a doença afeta os jovens e idosos, saudáveis e insalubres, ricos e pobres, e devemos tornar os testes gratuitos e mais acessíveis para proteger nossos filhos, famílias, amigos e comunidades".

Visando contribuir para chegar a este cenário ideal, a cantora afirmou que está doando US$ 500.000 (cerca de R$ 2,6 milhões) para o Fundo de Emergência do Temple University Hospital, na Filadélfia, em homenagem à sua mãe, Judy Moore, que trabalhou lá por 18 anos. A doação é um esforço para apoiar os profissionais de saúde que estão lutando na linha de frente todos os dias, diz ela.

Além disso, Pink doará a mesma quantia, US$ 500.000, para o Fundo de Crise de Emergência Covid-19 do prefeito da cidade de Los Angeles. "Obrigado a todos os nossos profissionais de saúde e a todos no mundo que estão trabalhando tão duro para proteger nossos entes queridos. Vocês são nossos heróis! As próximas duas semanas são cruciais: por favor, fique em casa", finalizou.

FAMOSOS COM CORONAVÍRUS

Com o avanço do coronavírus, já foram registrados vários casos entre famosos, atletas e até políticos. Tom Hanks, 63, e a mulher, Rita Wilson, 63, foram alguns dos primeiros a ter resultado positivo, mas também estão na lista desde a atriz Fernanda Paes Leme, 36, e até o tenor espanhol Placido Domingo, 79.

No Brasil, Di Ferrero afirmou também em suas redes sociais que foi diagnosticado com a doença e, alguns dias depois, confirmou complicações pulmonares. Preta Gil também foi diagnosticada. Também tiveram resultado positivo após terem os sintomas a ativista Luísa Mell, 41, e o marido, e o cantor Dinho Ouro Preto, 55.