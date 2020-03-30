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Mari Palma, da CNN Brasil, é diagnosticada com coronavírus

Jornalista apresentará seu programa matinal de casa com o namorado Phelipe Siani, que pode estar assintomático

Publicado em 30 de Março de 2020 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 13:26
A jornalista da CNN Mari Palma
A jornalista da CNN Mari Palma Crédito: Instagram/@maripalma
Mari Palma, apresentadora do Live CNN Brasil, afirmou pelo Instagram nesta segunda-feira, 30, que foi diagnosticada com o novo coronavírus e que iniciou hoje o isolamento total em sua casa, em São Paulo.
A jornalista parou de sentir o paladar e o olfato nos últimos dias e foi submetida a uma tomografia que mostrou uma leve complicação no pulmão. "Isso fez o médico apontar o coronavírus. Estou me sentindo bem. Vou ficar em casa para não transmitir esse vírus que pode ser muito grave para outras pessoas", escreveu.

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"Aproveito para pedir o mesmo para vocês: fiquem em casa. Já já isso vai passar e todo mundo vai estar junto de novo", completou. O namorado Phelipe Siani, que também apresenta o Live CNN Brasil, ficará isolado com ela. "Se eu tiver [coronavírus], sou assintomático. Como a gente está junto o tempo todo, fomos colocados em quarentena também juntos. Agora é trabalho, leitura, videogame e isolamento", disse ele.

M

Ver essa foto no Instagram

agora a gente vê o @livecnnbrasil de casa. o que aconteceu: eu parei de sentir cheiro e gosto do nada, uma coisa muito esquisita. fiz uma tomografia que mostrou um pequeno acometimento do pulmão, o que fez o médico apontar coronavírus. por isso começa agora o nosso isolamento total em casa. . obrigada por todas as mensagens e desejos de melhoras. eu tô me sentindo bem, só com falta de paladar e olfato mesmo. vou ficar em casa pra não transmitir esse vírus que pode ser muito grave pra outras pessoas. e aproveito pra pedir o mesmo pra vcs: fiquem em casa. já já isso vai passar e todo mundo vai tá junto de novo ?? . @diegosarza e @elisaveeck obrigada por cuidarem da casinha!

Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma) em

Ver essa foto no Instagram

Pois é, gente. Estamos em quarentena. Mari começou a apresentar sintomas de covid-19, principalmente os sintomas q tão sendo estudados agora em pacientes mais jovens. Ela perdeu totalmente o olfato e o paladar. Diante disso, a gente foi ao hospital e fizemos exames. Mari tá com um comprometimento leve dos pulmões e, pelo quadro geral, foi diagnosticada com o novo coronavírus. Eu, se tiver, sou assintomático. Como a gente tá junto o tempo todo, fomos colocados em quarentena tbm juntos. Agora é trabalho, leitura, videogame e isolamento. Todos os jornalistas acabam se expondo muito pra levar informação num momento como esse pra quem tá em casa. Respeitem o trabalho de quem não pode fazer home office. E respeitem esse momento. Vai passar!

Uma publicação compartilhada por Phelipe Siani (@phelipe.siani) em

Mari Palma completou no último domingo, 29, 31 anos e comemorou ao lado de Sian. Na ocasião, ela aproveitou para desabafar sobre o incômodo de ter ficado longe da família na data.
"Pela primeira vez em 31 anos, eu vou ter que passar [meu aniversário] longe dos meus pais, das minhas crianças, da minha família e dos meus amigos. Se eu disser para vocês que está tudo bem, vou estar mentindo. Queria estar agarrada hoje no meu pai, na minha mãe, nas crianças; queria cantar parabéns com eles. É uma dor gigante", disse ela, reforçando que só não estava sendo pior porque estava ao lado de Siani.

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