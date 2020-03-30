Mari Palma, da CNN Brasil, é diagnosticada com coronavírus

Mari Palma, apresentadora do Live CNN Brasil, afirmou pelo Instagram nesta segunda-feira, 30, que foi diagnosticada com o novo coronavírus e que iniciou hoje o isolamento total em sua casa, em São Paulo.
A jornalista parou de sentir o paladar e o olfato nos últimos dias e foi submetida a uma tomografia que mostrou uma leve complicação no pulmão. "Isso fez o médico apontar o coronavírus. Estou me sentindo bem. Vou ficar em casa para não transmitir esse vírus que pode ser muito grave para outras pessoas", escreveu.
"Aproveito para pedir o mesmo para vocês: fiquem em casa. Já já isso vai passar e todo mundo vai estar junto de novo", completou. O namorado Phelipe Siani, que também apresenta o Live CNN Brasil, ficará isolado com ela. "Se eu tiver [coronavírus], sou assintomático. Como a gente está junto o tempo todo, fomos colocados em quarentena também juntos. Agora é trabalho, leitura, videogame e isolamento", disse ele.
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Mari Palma completou no último domingo, 29, 31 anos e comemorou ao lado de Sian. Na ocasião, ela aproveitou para desabafar sobre o incômodo de ter ficado longe da família na data.
"Pela primeira vez em 31 anos, eu vou ter que passar [meu aniversário] longe dos meus pais, das minhas crianças, da minha família e dos meus amigos. Se eu disser para vocês que está tudo bem, vou estar mentindo. Queria estar agarrada hoje no meu pai, na minha mãe, nas crianças; queria cantar parabéns com eles. É uma dor gigante", disse ela, reforçando que só não estava sendo pior porque estava ao lado de Siani.