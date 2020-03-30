Plácido Domingo é internado após ser diagnosticado com o novo coronavírus

O músico espanhol Plácido Domingo, de 79 anos, conhecido como "rei da ópera" Crédito: Instagram/@placido_domingo

O músico espanhol Plácido Domingo, de 79 anos, conhecido como "rei da ópera", está internado em um hospital de Acapulco, no México, após ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, conforme informações do site CNN divulgadas nesta segunda-feira (30).

"Sinto que é meu dever moral anunciar que testei positivo para a Covid-19, o coronavírus", escreveu Domingo em seu perfil no Facebook, no dia 22 de março. "Peço que sejam todos extremamente cuidadosos, sigam as recomendaçãoes básicas lavando as mãos com freqüência, mantendo pelo menos seis pés de distância uns dos outros, fazendo o possível para impedir a propagação do vírus e, acima de tudo, ficando em casa, se puderem."

"Ele está indo bem e respondendo ao tratamento", disse um porta-voz do tenor no comunicado enviado à CNN que anuncia a hospitalização do músico.

Domingo agradeceu, no Facebook, às mensagens de apoio que têm recebido em suas redes sociais, e disse estar comovido com os comentários.