Coronavírus: atriz de 'Harry Potter' revela ter sintomas da Covid-19

A atriz Evanna Lynch, conhecida por dar vida a Luna Lovegood, da saga "Harry Potter", revelou que está sentindo os sintomas do novo coronavírus neste domingo (29) via web.
Ela decidiu ir à web para falar sobre a Covid-19 e aproveitou a oportunidade para mostrar que está preocupada.
"Alguém mais perdeu misteriosamente o senso de paladar/olfato? E está realmente gostando? Sentindo-se como um humano mais eficiente e atualizado que não se deixa desviar pelos aromas e pelos caprichos olfativos? Sério, como eu fico assim? Eu entendo por que os robôs são o futuro agora", escreveu a atriz em uma rede social.