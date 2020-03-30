Capixaba, Stênio Garcia diz que foi demitido da Globo após 47 anos

O ator capixaba Stênio Garcia afirmou neste domingo (29) que não integra mais o casting da Globo após mais de 40 anos prestando serviços à emissora.
"Após 47 anos de TV Globo, eu não faço mais parte do elenco da emissora estando com total liberdade artística de agora em diante. Um ótimo domingo para vocês e #fiqueemcasa", escreveu o ator, em perfil no Instagram.
De acordo com informações da Agência Folha Press, a confusão do ator com a Globo já acontece há alguns meses.
Recentemente, a emissora teria dado um ultimato para que o capixaba fosse escalado para alguma produção da casa até o final do mês de março. Em entrevista a Alessandro Lo-bianco na última sexta (27), do programa A Tarde É Sua (RedeTV!), Garcia afirmou que conseguiu ser escalado para uma novela de Gloria Perez, com previsão de estreia para 2021.
"Eles me exigiram um projeto futuro até o dia 25 de março, eu consegui e fui escalado. Agora, se eles não cumprirem o que foi prometido vou à Justiça, porque não vou assinar nada (o fim do contrato). Palavra tem que ser cumprida", disse o ator.