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Confusão!

Capixaba, Stênio Garcia diz que foi demitido da Globo após 47 anos

Ator foi às redes sociais para falar que não faz mais parte do casting da Globo após mais de 40 anos de trabalhos para a emissora: 'Total liberdade artística'

Publicado em 30 de Março de 2020 às 08:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 08:16
O ator capixaba Stênio Garcia
O ator capixaba Stênio Garcia Crédito: Reprodução/Instagram @steniogarciaoficial
O ator capixaba Stênio Garcia afirmou neste domingo (29) que não integra mais o casting da Globo após mais de 40 anos prestando serviços à emissora. 
"Após 47 anos de TV Globo, eu não faço mais parte do elenco da emissora estando com total liberdade artística de agora em diante. Um ótimo domingo para vocês e #fiqueemcasa", escreveu o ator, em perfil no Instagram.

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De acordo com informações da Agência Folha Press,  a confusão do ator com a Globo já acontece há alguns meses.
Recentemente, a emissora teria dado um ultimato para que o capixaba fosse escalado para alguma produção da casa até o final do mês de março. Em entrevista a Alessandro Lo-bianco na última sexta (27), do programa A Tarde É Sua (RedeTV!), Garcia afirmou que conseguiu ser escalado para uma novela de Gloria Perez, com previsão de estreia para 2021.
A mesma informação já tinha sido publicada pelo colunista Pedro Permuy, de A GAZETA, após entrevista com Stênio. Na ocasião, o ator capixaba revelou sobre a nova novela e esclareceu a polêmica com a Globo
"Eles me exigiram um projeto futuro até o dia 25 de março, eu consegui e fui escalado. Agora, se eles não cumprirem o que foi prometido vou à Justiça, porque não vou assinar nada (o fim do contrato). Palavra tem que ser cumprida", disse o ator.

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