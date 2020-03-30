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Coronavírus: príncipe Charles é liberado de isolamento por médico

Filho mais velho de rainha Elizabeth II, aos 71 anos príncipe Charles foi liberado do isolamento por médico, mas sua esposa deve continuar em quarentena

Publicado em 30 de Março de 2020 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 10:15
O príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II
O príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @a.politica.brasil
Depois de cumprir uma semana de isolamento por culpa de seu diagnóstico do novo coronavírus, o príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II, está liberado da quarentena. 
No Reino Unido, de acordo com informações do portal Uol, os médicos orientam os pacientes contaminados que fiquem isolados por uma semana para evitar de infectarem outras pessoas. 

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Charles está isolado com sua esposa Camilla, a duquesa da Cornuália, no castelo de Balmoral, a residência da rainha na Escócia. Ainda assim, ela deve permanecer sem ter contato com outras pessoas, inclusive com o marido. 

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