Coronavírus: príncipe Charles é liberado de isolamento por médico

No Reino Unido, de acordo com informações do portal Uol, os médicos orientam os pacientes contaminados que fiquem isolados por uma semana para evitar de infectarem outras pessoas.

Charles está isolado com sua esposa Camilla, a duquesa da Cornuália, no castelo de Balmoral, a residência da rainha na Escócia. Ainda assim, ela deve permanecer sem ter contato com outras pessoas, inclusive com o marido.