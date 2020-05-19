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Em live, Cláudia Raia afirma que contraiu o novo coronavírus

Além da atriz, o marido, Jarbas Homem de Mello, e os filhos, Enzo e Sophia, testaram positivo para a covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 20:33

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 20:33

A atriz Claudia Raia
A atriz Claudia Raia Crédito: Globo/Fábio Rocha
Em live para a revista Harpers Bazaar Brasil, realizada nesta terça-feira (19), Cláudia Raia, de 53 anos, revelou que ela, o marido, Jarbas Homem de Mello, e os filhos, Enzo e Sophia, fizeram testes e foi confirmado que contraíram a Covid-19. Ainda de acordo com a atriz, todos já  se curaram da doença.
Na entrevista, Raia afirma que resolveu esconder essa informação dos fãs por temer ser um exemplo ruim.  "Nós 'coronamos' em casa. Uma loucura. Desci para buscar uma comida e acho que foi no elevador. A coisa que eu mais pensei nesse momento é que esse vírus está em todos os lugares. Todo mundo vai pegar. É uma tristeza, mas é verdade, lamentou.
Ela resolveu manter segredo para não alarmar as pessoas. Como havia pego praticamente dentro de casa, achou que falar sobre o que acontecia estimularia as pessoas a quererem sair de suas casas, já que teoricamente nem mesmo dentro delas estariam imunes.

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A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: Não vou falar isso publicamente porque eu achei que eu era um exemplo ruim. O que a gente tem que entender é que essa doença tem uma escolha aleatória. Ela depende da carga viral que você pega. Você pode pegar uma carga viral violentíssima e eu posso pegar uma carga viral menor, que foi o que aconteceu, disse.

VÍRUS

Raia revela que os filhos haviam pegado o carro de São Paulo e foram ver o pai, o ator Edson Celulari, no Rio, já que não o viam há dois meses. Foi nesse dia que ela desceu para buscar a comida e contraiu a doença. Depois, passou aos filhos na volta da visita ao pai.
Eu fiquei com muita dor de cabeça uns três dias. No primeiro dia, parecia que eu tinha lutado MMA, eu estava destruída fisicamente: dor nos músculos grandes, como perna e glúteos. Perdi o olfato, mas o paladar, não, complementa.

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