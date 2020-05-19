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Fátima Bernardes diz que faltou ao Encontro por problemas de pele, não Covid

'Está tudo ótimo! Eu quis falar com vocês para ninguém ficar preocupado', afirmou a apresentadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 15:14

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 15:14

Fátima Bernardes
Fátima Bernardes fez questão de agradecer os colegas, Poeta e Curvello por tocarem o programa nesse período Crédito: Divulgação
Fátima Bernardes, 57, não esteve no comando do seu programa Encontro (Globo) nesta terça-feira (19). Mesmo de casa, a apresentadora explicou o motivo da ausência para os telespectadores e os apresentadores Patrícia Poeta e André Curvello.
"Está tudo ótimo! Eu quis falar com vocês para ninguém ficar preocupado", afirmou. Ela contou que há duas semanas vem tentando resolver um problema dermatológico em seu rosto e por recomendação da sua médica, passou por uma cauterização.
"Tenho que ficar 48 horas sem usar maquiagem para que cicatrize direitinho", contou Bernardes, que garantiu não estar com coronavírus. "É bom a gente falar porque nesses tempos de tantas doenças, as pessoas poderiam imaginar que a Fátima está com Covid-19. Não estou com nada. Estou ótima."
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Fátima Bernardes fez questão de agradecer os colegas, Poeta e Curvello por tocarem o programa nesse período. "Eu vou ficar de molho. Graças a Deus eu tenho parceiros que podem tocar o programa", comentou. A apresentadora volta ao comando do Encontro já nesta quinta-feira (21).
Vale lembrar que o programa matinal retornou nas telas da Globo há exatamente um mês. Ele tinha sido substituído pela cobertura jornalística do coronavírus no início de março. Fátima Bernardes disse que foi importante ceder o espaço para o Combate ao Coronavírus, comandado por Márcio Gomes.
"Chegou a hora de a gente conversar sobre como a nossa vida está sendo transformada por causa dessa pandemia. A ideia é abordar aspectos diferentes desses das dúvidas do dia a dia", contou Bernardes, que apresenta sozinha no estúdio e com equipe reduzida, seguindo recomendações do Ministério da Saúde.

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