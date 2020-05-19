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Com Whindersson Nunes

Alok doa R$ 200 mil para combate ao coronavírus em live

DJ participou de live do humorista Whindersson Nunes e decidiu doar R$ 200 mil para luta contra a Covid-19 no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 08:50

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 08:50

O DJ Alok
O DJ Alok Crédito: Reprodução/Instagram @alok
Whindersson Nunes realizou sua primeira live em prol das vítimas e afetados pela pandemia do novo coronavírus nesta segunda (18). O humorista seguiu o que outros artistas têm feito e aproveitou a transmissão ao vivo para arrecadar doações que serão espalhadas pelo Brasil todo. 
A quantia doada pelo DJ Alok durante o evento virtual é que acabou chamando a atenção dos internautas. O bonitão doou nada menos que R$ 200 mil para ajudar no combate à Covid-19 no Brasil. 
"Eu já entrei dando R$ 100 mil e pedi que alguém cobrisse", falou o ex-marido de Luísa Sonza, indicando que havia telefonado para Luan Santana

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"Ele deu igual, Eduardo Costa deu 80 (mil reais) e o Alok deu 200. Estou querendo bater o Alok", continuou o youtuber.

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