Alok doa R$ 200 mil para combate ao coronavírus em live

Whindersson Nunes realizou sua primeira live em prol das vítimas e afetados pela pandemia do novo coronavírus nesta segunda (18). O humorista seguiu o que outros artistas têm feito e aproveitou a transmissão ao vivo para arrecadar doações que serão espalhadas pelo Brasil todo.
"Eu já entrei dando R$ 100 mil e pedi que alguém cobrisse", falou o ex-marido de Luísa Sonza, indicando que havia telefonado para Luan Santana.
"Ele deu igual, Eduardo Costa deu 80 (mil reais) e o Alok deu 200. Estou querendo bater o Alok", continuou o youtuber.