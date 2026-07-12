Vorcaro: o povo não quer justiça, quer fofoca

Desculpe, meu caro leitor. O título acima não se aplica a você, mas é uma triste realidade. Esta coluna é exclusivamente dedicada ao debate racional e informado sobre os desafios da segurança pública e possíveis soluções, mas, a despeito da importância que o assunto tomou, seu alcance será sempre limitado, independentemente da maior ou menor qualidade do conteúdo.





Quando havia apenas dois ou três canais de televisão e umas poucas rádios que você podia sintonizar, e os custos de impressão limitavam as opções de jornais nas bancas, muitos críticos afirmavam que meia dúzia de magnatas da mídia podia impor à população não apenas determinadas “verdades”, como também quais temas seriam, ou não, tema da conversa entre as pessoas (agenda setting). Isso não ocorreria apenas nos jornais, mas também nas telenovelas e até nos programas infantis.





Por outro lado, desde a invenção da imprensa por Gutenberg, a quantidade de informação disponível vem crescendo exponencialmente. Então não é de agora que há mais dados do que nosso cérebro é capaz de processar e o ser humano tem que escolher o que é ou não relevante para ele (economia da atenção), mas não o faz de maneira lá muito consciente, e, sim, por impulsos e emoções (racionalidade limitada).