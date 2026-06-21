Redução da maioridade penal: o que importa é obter votos

Para reforçar ainda mais o argumento, voltemos ao Rio de Janeiro na década de 1980, com a gratificação por ato de bravura, vulgarmente conhecida como “gratificação faroeste”.





Como a mensuração para a gratificação era o criminoso abatido em combate, a letalidade policial cresceu rapidamente. O criminoso passou a temer ser morto em qualquer incursão policial e, em vez de tentar simplesmente fugir, começou a confrontar a polícia.





No mundo inteiro se debate a responsabilização criminal de pessoas muito jovens. Alguns países adotam exames psicológicos caso a caso, mas o Brasil preferiu algo mais prático, rápido e objetivo: estabelecer uma idade fixa.





Esta não é uma prova de múltipla escolha e não existe uma resposta “correta”. Por outro lado, não se pode discutir apenas o que é justo ou injusto, apenas as intenções do legislador, mas os resultados práticos esperados.





Acho que não é preciso falar muito sobre os riscos de colocar menores de idade junto com adultos de alta periculosidade. Se, ao contrário, quisermos mantê-los separados, haverá apenas um (pequeno) aumento dessa população, com mais complicações e mais despesas para a administração pública.





Sim, seria pequeno o aumento da punição a menores. Atualmente, eles podem ficar internados por no máximo três anos, mas todo esse período é mais ou menos o equivalente ao regime fechado.





Um adulto geralmente passa esse tempo em regime fechado se o total de suas penas for de 18 anos. Por outro lado, se reduzirmos a maioridade penal para 16 anos, as facções simplesmente vão concentrar o recrutamento para abaixo disso. Aliás, isso já é a realidade: a evasão escolar e o ingresso no tráfico estão concentrados pouco depois do ensino fundamental I.