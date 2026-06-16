A cada eleição, a mesma proposta: a redução da maioridade penal

Outro aspecto pouco discutido é a responsabilidade dos menores perante a lei. Crianças com menos de 12 anos não estão sujeitas a medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já os adolescentes entre 12 e 18 anos respondem por atos infracionais e podem sofrer sanções impostas pelo Estado, inclusive a internação em unidades específicas. Portanto, não é correto afirmar que adolescentes não recebem qualquer resposta estatal quando cometem infrações.





O Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor desde 1990, estabelece um sistema próprio de responsabilização para adolescentes. A internação, considerada a medida mais severa, possui prazo máximo de três anos, independentemente da gravidade do ato praticado. Esse é justamente um dos pontos que alimenta o debate sobre possíveis mudanças legislativas.





Por outro lado, os números demonstram que adolescentes são responsáveis por uma parcela muito pequena da criminalidade brasileira. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os atos infracionais praticados por adolescentes representam aproximadamente entre 1% e 2% do total de crimes cometidos no país. Trata-se de um percentual bastante reduzido quando comparado ao universo da criminalidade nacional.





A grande maioria dos delitos continua sendo praticada por adultos. Dessa forma, ainda que a redução da maioridade penal venha a ser implementada, seu impacto nos índices gerais de violência tende a ser muito menor do que muitos imaginam.





Também é necessário reconhecer que o sistema prisional brasileiro enfrenta graves problemas de superlotação, deficiência estrutural e dificuldades de ressocialização. Inserir adolescentes nesse ambiente pode significar ampliar o contato com organizações criminosas e aumentar as chances de reincidência, em vez de promover a recuperação desses jovens.