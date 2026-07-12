Com ela não vinha sendo diferente. A lista de compromissos e obrigações crescia rápido demais, e tome Caramelo com vacina atrasada, supermercado por fazer, aspirador quebrado, trocar torneira, comprar remédio, testar receita, arrumar guarda-roupa, outro monte de coisas.

De algum modo, me identifico com a história, que me lembra de ser mais generosa comigo e sugerir que você, por aí, faça igual com as exigências a si mesmo.