Projeto que deixa IPVA mais barato pode colocar R$ 66 mil no seu bolso

Enquanto o Brasil acompanhava a Copa do Mundo, uma votação em Brasília passou despercebida, mas mexe com o bolso de todo mundo que tem carro. A Câmara dos Deputados deu o primeiro aval, na Comissão de Constituição e Justiça, para a PEC 3/2026, uma proposta que quer limitar o IPVA a no máximo 1% do valor do veículo em todo o país. Se aprovada, será uma das maiores reduções de imposto sobre o cidadão comum em décadas.





Vamos entender de forma simples. Hoje, cada estado define quanto cobra de IPVA, e a alíquota varia de 1% a 4% sobre o valor do carro na Tabela Fipe. A proposta faz duas coisas: cria um teto nacional de 1% e permite que o cálculo considere o peso do veículo e o quanto ele polui, com desconto para carros menos poluentes. A ideia dos autores é corrigir o que chamam de anomalia: um imposto cobrado todo ano sobre um bem que só perde valor com o tempo.





E aqui vai uma boa notícia para o capixaba: nós já pagamos o menor IPVA do Sudeste. No Espírito Santo, a alíquota para carros de passeio é de 2%, enquanto São Paulo, Rio e Minas cobram até 4%.





O Estado ainda dá 15% de desconto para quem paga à vista, um dos maiores do país, e isenta veículos com mais de 15 anos de fabricação. Mesmo assim, a PEC mudaria nossa realidade: o dono de um carro de R$ 100 mil, que hoje paga cerca de R$ 2 mil por ano, passaria a pagar no máximo R$ 1 mil.